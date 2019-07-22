 Патрульные в Каменском спасли девочку-подростка, которая хотела совершить самоубийство. ФОТО

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вчера вечером в полицию с просьбой помочь разыскать дочь обратилась 35-летняя женщина. Около 14:00 с автовокзала девушка поехала к бабушке, однако в место назначения так и не прибыла, а ее мобильный телефон был выключен.

Полицейские немедленно начали поиски ребенка. От друзей узнали, что девушка хочет покончить с собой.

Уже через полчаса правоохранители обнаружили девушку без сознания и в крови в заброшенном здании, после чего оперативно доставили ее в больницу. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

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