EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  2117  11
Все про:Днепропетровщина (1388) Нацполиция (9746) самоубийство (644)

 Патрульные в Каменском спасли девочку-подростка, которая хотела совершить самоубийство. ФОТО

Полицейские Каменского вовремя разыскали и спасли жизнь 14-летней девушке, которая хотела покончить с собой.

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вчера вечером в полицию с просьбой помочь разыскать дочь обратилась 35-летняя женщина. Около 14:00 с автовокзала девушка поехала к бабушке, однако в место назначения так и не прибыла, а ее мобильный телефон был выключен.

Полицейские немедленно начали поиски ребенка. От друзей узнали, что девушка хочет покончить с собой.

Уже через полчаса правоохранители обнаружили девушку без сознания и в крови в заброшенном здании, после чего оперативно доставили ее в больницу. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Патрульные в Каменском спасли девочку-подростка, которая хотела совершить самоубийство 01

Смотрите также: Конфликт в Славутиче закончился убийством местного жителя: подозреваемые задержаны. ФОТО+ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3138917
 
   
 Топ комментарии
 
врємня ніхрєна нє лєчіт - оно убівайєт
 показать весь комментарий
 
как правіло, суїціднікі завєршают задуманнойє
 показать весь комментарий
 
что у нее за вселенское горе в 14 лет? молодцы полицейские...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
врємня ніхрєна нє лєчіт - оно убівайєт
 показать весь комментарий
 
 
как правіло, суїціднікі завєршают задуманнойє
 показать весь комментарий
 
 
Не фига. Как правило что бы привлечь внимание.
 показать весь комментарий
 
да, йєсть два тіпа суїцідніков: дємонстранти і убєждьоннийє. Ето нє дємонстрація - она в заброшенном зданії конала
 показать весь комментарий
 
Как правило если человек начал этой хернёй заниматься ,то рано или поздно начатое завершит.
 показать весь комментарий
 
 
что у нее за вселенское горе в 14 лет? молодцы полицейские...
 показать весь комментарий
 
 
Мама айфон не купила, коханий з подружкою замутив, двійку поставили...
 показать весь комментарий
 
Да тут почитаешь новости и тоже хочется Патрульні в Кам'янському врятували дівчинку-підлітка, яка хотіла вчинити самогубство - Цензор.НЕТ 97
г*споди, вот это попали, столько швали прорвалось в Верховную Думу(полукнессет).
а стыдно перед миром то как - вечно мы шатаемся от запада к востоку и берем худшее от обеих. ну хоть зато черноземы хорошие и попы проффесиональные, так что все будет хорошо(пакует "кравчучку")
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульные в Каменском спасли девочку-подростка, которая хотела совершить самоубийство. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх