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 Воины 25-й ОВДБр Никита Скитченко и Семен Румыгин погибли в зоне ООС в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. ФОТО

Вчера 21 июля утром, в районе города Счастье Луганской области от смертельных ранений, полученных в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания погибли Семен Румыгин и Никита Скитченко, военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице 25-й ОВДБр, сообщает Цензор.НЕТ

"Вчера, 21 июля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил, подорвавшись на неизвестном взрывном устройства, погибли наши собратья Никита Скитченко и Семен Румыгин. Они отдали свою молодую жизнь за родину, за целостность и неделимость Украины, за наших детей! Мы никогда не забудем ни одного... Командование и личный состав воинской части приносит соболезнования родным и близким погибших. Вечная память героям!!!" - говорится в сообщении.

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О дате, месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Воины 25-й ОВДБр Никита Скитченко и Семен Румыгин погибли в зоне ООС в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве 01
Воины 25-й ОВДБр Никита Скитченко и Семен Румыгин погибли в зоне ООС в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве 02
Воины 25-й ОВДБр Никита Скитченко и Семен Румыгин погибли в зоне ООС в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3138887
 
Цензор.НЕТФотоОбществоВоины 25-й ОВДБр Никита Скитченко и Семен Румыгин погибли в зоне ООС в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. ФОТО
 
 
 
 
 
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