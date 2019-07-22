 Полиция на Днепропетровщине задержала деда-педофила, который изнасиловал свою неродную внучку. ФОТО

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Молодая 28-летняя женщина, жительница Днепропетровской области, перед тем как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей, 2006 и 2015 г.р., бабушке и неродному деду 1954 г.р. После того, как мать вернулась с работы, старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21.07.2019 совершил в отношении нее действия сексуального характера", - рассказал Аброськин.
По его словам, педофил всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон.
Отмечается, что вчера насильник был задержан работниками полиции. Кроме того установлено, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование.
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Хотя...учитывая то, что сама мамаша родила первую дочку в 15 лет...
Расстрелять выродка!
Эти соцслужбы, срали на людей, так как делал мародёр Порошенко.
Поэтому, мать вынуждена была поехать на заработки в Польшу, что бы прокормить себя и дочку.
И так делают миллионы, благодаря мародёру. Вынуждены покидать Украину в поисках заработка.
Украина без украинцев - лозунг мародёра Порошенко
Вопрос, это в прошлых годах полиция на них сквозь пальцы смотрела, или просто пресса волну не подымала?