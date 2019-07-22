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Все про:Днепропетровщина (1388) педофил (411) Аброськин (548)

 Полиция на Днепропетровщине задержала деда-педофила, который изнасиловал свою неродную внучку. ФОТО

В Днепропетровской области задержан педофил, который изнасиловал свою неродную внучку пока ее мать была на работе.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Молодая 28-летняя женщина, жительница Днепропетровской области, перед тем как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей, 2006 и 2015 г.р., бабушке и неродному деду 1954 г.р. После того, как мать вернулась с работы, старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21.07.2019 совершил в отношении нее действия сексуального характера", - рассказал Аброськин.

По его словам, педофил всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон.

Отмечается, что вчера насильник был задержан работниками полиции. Кроме того установлено, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование.

Полиция на Днепропетровщине задержала деда-педофила, который изнасиловал свою неродную внучку 01

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Полиция на Днепропетровщине задержала деда-педофила, который изнасиловал свою неродную внучку 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138872
 
 
 Топ комментарии
 
Типичный порохосос.
Расстрелять выродка!
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Уха-ха-ха-хаа-ха ! Подметил верно , никак от яблони яблоко далеко не падает...
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Дно ещё и в том, что мать была вынуждена оставить свою дочку дома а сама поехать в Польшу на заработки, что бы прокормить семью... И это благодаря мародёру Порошенко, который только тем и занимался что грабил народ и опускал жизненный уровень населения.
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стесняюсь спросить а кем в Польше мамка работала--
сфера услуг экскорт сопровождение Поліція на Дніпропетровщині затримала діда-педофіла, який зґвалтував свою нерідну онуку - Цензор.НЕТ 403
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Оставила дочек на левого чувака, судимого ранее за изнасилования...ппц.
Хотя...учитывая то, что сама мамаша родила первую дочку в 15 лет...
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Типичный порохосос.
Расстрелять выродка!
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при арешті він кричав: "за что? я жи за зілєнскава галасавал!"
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Мамаша там еще та похоже!!! Соц. службы должны бдить!!! Дед придурок!!
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Соц. службы? Они дали работу матери, или обеспечили её пособиями?
Эти соцслужбы, срали на людей, так как делал мародёр Порошенко.
Поэтому, мать вынуждена была поехать на заработки в Польшу, что бы прокормить себя и дочку.
И так делают миллионы, благодаря мародёру. Вынуждены покидать Украину в поисках заработка.
Украина без украинцев - лозунг мародёра Порошенко
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В Польшу - то другой случай. Эта просто на суточное дежурство пошла.
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А де була так звана бабуся, що цілу ніч нічого не чула, виродки, прости Господи.
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наверняка он за европейскую солидарность проголосовал.
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не-а, немец липовый. все придурки за зе или за жоппоблок
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патриоты за Порох в пороховницах. "мародёр" - фейк, изобретённый кацапскими пропагандонами.
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Так у "Сидоренка" методичка з кремля . Що з його взять...
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Зелевыборець ! )
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типичный представитель электората петра порошенко. Патриот своей Родины, но не устоял и изнасиловал внучку. Бывает ))
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Помните. Большинство насилия происходит от друзей и родственников, а не случайных прохожих. Так как доверием легко злоупотреблять.
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Справді так , щАрій тому підтвердження...
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При СССР маньяков ловили, а сейчас про них рассказывают истории в фейсбуке. Рассказывайте об этом почаще давайте, для пропаганды педофилии. Уроды.
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В СССре , замовчували все - що могли приховати , а те, що вилазило в суспільство - перекручували на користь досягнень тодішньої влади...
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Да что же это такое творится? Прямо-таки непрекращающийся всплеск насилия! Никогда такого не было и вот опять! Может выборы как-то влияют? Закончатся и всё устаканится. (Ох, и хочется кое-кому новый закон опробовать в действии! Как оно, в натуре, происходит? Укольчики, или таблеточки применяют? Насильно, или по согласию? А то и в ЕС могут не пустить в 2035 году. Одни насильники. Переквалифицировались? Все двинули в педофилию. Медом там намазано, что-ли?)
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Че то педофилы как грибы после дождя в этом году!
Вопрос, это в прошлых годах полиция на них сквозь пальцы смотрела, или просто пресса волну не подымала?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция на Днепропетровщине задержала деда-педофила, который изнасиловал свою неродную внучку. ФОТО
 
 
 
 
 
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