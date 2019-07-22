 Автомобиль, перевозивший бюллетени, перевернулся в Херсоне. ФОТОрепортаж

Сообщение об аварии поступило около 06:00, об этом на своей странице в сети Facebook пишет полиция Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген-Транспортер". В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль "Фольксваген" осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружной комиссии", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали.

Бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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