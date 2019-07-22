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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Автомобиль, перевозивший бюллетени, перевернулся в Херсоне. ФОТОрепортаж

В Херсоне произошло ДТП с участием автомобиля, в котором перевозили избирательные бюллетени.

Сообщение об аварии поступило около 06:00, об этом на своей странице в сети Facebook пишет полиция Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген-Транспортер". В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль "Фольксваген" осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружной комиссии", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали.

Бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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Автомобиль, перевозивший бюллетени, перевернулся в Херсоне 01

Автомобиль, перевозивший бюллетени, перевернулся в Херсоне 02
Автомобиль, перевозивший бюллетени, перевернулся в Херсоне 03
Автомобиль, перевозивший бюллетени, перевернулся в Херсоне 04

Источник: https://censor.net.ua/p3138858
 
 
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Водій ЗАЗ Славута хотів зірвати вибори😜
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хуже. это все подстроили евробляхеры.
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Это ЗНАК! Персчитайте бюлетнм и сравните с подаными результатами в ЦВК.
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О шостій ранку... Мля ну не АЛЄНІ, а. МІсто ще спить, авто дуже мало, а вони знайшлися таки.
Хоча, понеділок. А Херсон такий складний в плані переїхати в годину пік, що в 6 годин вже може бути і запіздно. Чого коштує попасти з Північного в центр в годину пік; черга до Миколаєва
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль, перевозивший бюллетени, перевернулся в Херсоне. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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