 Бюллетень с отметками напротив всех партий признали действительным в Хмельницком, - ОПОРА. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение гражданской сети "ОПОРА", на избирательном участке №681455 на ул. Курчатова в Хмельницком признали действительным бюллетень с отметками в квадратах напротив каждой партии: у одной политической силы избиратель поставил "птичку", а у других - крестики.
"За это решение члены комиссии проголосовали единогласно. Как пояснила председатель комиссии, в бюллетене видно волеизъявление избирателя. По словам наблюдательницы ОПОРЫ, так же поступили члены комиссии и с бюллетенем за кандидатов в одномандатном избирательном округе: признали действительным бюллетень с отметками напротив каждого кандидата", - говорится в сообщении.
В организации напоминают, что согласно части 8 статьи 85 Закона "О выборах народных депутатов Украины" в избирательном бюллетене для голосования в общегосударственном округе избиратель делает отметку "плюс" ( "+") или другую, удостоверяющую его волеизъявление, в квадрате напротив названия партии, за кандидатов в депутаты от которой он голосует. Избиратель может голосовать за кандидатов в депутаты только от одной партии. В избирательном бюллетене для голосования в одномандатном округе избиратель делает отметку "плюс" ( "+") или другую, удостоверяющую волеизъявление избирателя, в квадрате напротив фамилии кандидата в депутаты, за которого он голосует. Избиратель может голосовать только за одного кандидата в депутаты.
там де стоїть галочка, а не хрестик.
сенс в тому, щоби зрозуміти волю виборця.