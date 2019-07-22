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 Экипажи Су-24М и Су-24МР оттачивали навыки техники пилотирования и навигации, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В бригаде тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Хмельницкой области, прошла очередная летная смена, уже третья за эту неделю.

Согласно плановой таблице полетов экипажи бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР поддерживали навыки техники пилотирования и навигации в простых метеорологических условиях днем ​​и ночью, полеты в зоне пилотирования и по маршрутам, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияInform".

Кроме того, во время полетов определенные экипажи бригады осуществили перелет на оперативный аэродром, чтобы принять участие в тактических учениях одной из механизированных бригад на военном полигоне на Черниговщине.

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Экипажи Су-24М и Су-24МР оттачивали навыки техники пилотирования и навигации, - Минобороны 01
Экипажи Су-24М и Су-24МР оттачивали навыки техники пилотирования и навигации, - Минобороны 02
Экипажи Су-24М и Су-24МР оттачивали навыки техники пилотирования и навигации, - Минобороны 03
Экипажи Су-24М и Су-24МР оттачивали навыки техники пилотирования и навигации, - Минобороны 04

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Экипажи Су-24М и Су-24МР оттачивали навыки техники пилотирования и навигации, - Минобороны 05
Экипажи Су-24М и Су-24МР оттачивали навыки техники пилотирования и навигации, - Минобороны 06
Фото: armyinform.com.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3138828
 
 
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