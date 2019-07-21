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 Общество, Фоторепортаж
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 На похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о "братоубийственной войне" и необходимости "договариваться". Ветераны и общественность требуют извинений ФОТОрепортаж+ ВИДЕО(обновлено)

Сегодня, 21 июля, в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области состоялась церемония прощания с Александром Владимировичем Бардалымом (позывной Бармалей), 1986 года рождения, старшиной, командиром взвода мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады.

Александр Бардалым погиб 19 июля в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ . Александр пытался эвакуировать раненого побратима Романа Джерелейко, который позже скончался в больнице города Курахово, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте: Прощание с украинским воином Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, состоится 22 июля на Хмельнитчине

Александр Бардалым родился 13.02.1986 года. Окончил местную школу №2. На фронте находился с 2015 года, сначала проходил службу по мобилизации, в дальнейшем подписал контракт с 24-й ОМБр.

Читайте: "Саша пошел вытаскивать раненого бойца. А сам… Бармалей - 200": памяти воинов Романа Джерелейко и Александра Бардалыма

Во время траурной церемонии произошел инцидент, когда городской голова Александр Гайдай, выражая соболезнования,  начал говорить о необходимости договариваться с врагом, а именно: "Еще в 11-м веке Владимир Мономах сказал такие слова:" Сделай добро, ищи мира и следуй за ним". Видимо, надо нам прислушиваться, вернуться к той истории, видимо надо прислушиваться к этим словам, и видимо надо сделать сегодня власти нашей, нам лично и народу России для того, чтобы заставить нашу власть и власть России найти пути, найти этот мир, и прекратить эту братоубийственную войну". Слова о братоубийственной войне вызвали сильное возмущение присутствующих на церемонии прощания людей.

Аудио: Галина-Добровольская

22 июля ветераны и активисты, требуя извинений от мэра и прояснения его позиции по поводу войны, пришли в его кабинет, но на месте его не застали.  Ветеран Иван Журавлев, которому дээнэровцы выписали семь смертных приговоров, гвардеец, снайпер, снявший с горсовета Славянска флаг ДНР и водрузивший украинский, напомнил о прежних проявлениях сепаратизма в словах и действиях Александра Гайдая, в частности о переименовании улиц, названных в честь погибших бойцов.

 Фейсбук-страница Ивана Журавлева

В воскресенье Александра Бардалыма похоронили. У Героя остались жена и сын.

На похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о братоубийственной войне и необходимости договариваться. Ветераны и общественность требуют извинений 01
На похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о братоубийственной войне и необходимости договариваться. Ветераны и общественность требуют извинений 02
На похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о братоубийственной войне и необходимости договариваться. Ветераны и общественность требуют извинений 03
На похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о братоубийственной войне и необходимости договариваться. Ветераны и общественность требуют извинений 04
На похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о братоубийственной войне и необходимости договариваться. Ветераны и общественность требуют извинений 05
На похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о братоубийственной войне и необходимости договариваться. Ветераны и общественность требуют извинений 06
На похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о братоубийственной войне и необходимости договариваться. Ветераны и общественность требуют извинений 07
На похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о братоубийственной войне и необходимости договариваться. Ветераны и общественность требуют извинений 08

На похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о братоубийственной войне и необходимости договариваться. Ветераны и общественность требуют извинений 09

Источник: https://censor.net.ua/p3138800
 
Цензор.НЕТФотоОбществоНа похоронах комвзвода батальона 24-й ОМБр Александра Бардалыма мэр города говорил о "братоубийственной войне" и необходимости "договариваться". Ветераны и общественность требуют извинений ФОТОрепортаж+ ВИДЕО(обновлено)
 
 
 
 
 
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