 В Бахмуте проголосовала 15-летняя девушка. ФОТО

Об этом сообщает местное издание "Вільне радіо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заметили девушку наблюдатели.

"Вышла девочка, мама ей говорит: "Проголосовала?". Зашла сюда, я говорю: "Покажи документы". Смотрим, а там 2004 год. Ей 15 лет", - рассказал наблюдатель Евгений.

Наблюдатели вызвали полицию и составили протокол.

Как пишет издание, девушке приходило приглашение и она была в списках участковой избирательной комиссии.

На место происшествия приехал представитель ювенальной превенции, который допрашивал девочку с матерью. Они обе заявляют, что не знали, что голосовать можно только с 18 лет.

"Принесли, значит нужно идти голосовать. Наше государство знает же лучше чем мы? Правильно же? Она была на концерте. Пришла с концерта и сказала "Я хочу голосовать", - отметила мать девочки Оксана.

"У нее свои взгляды. Мы с ней поговорили. Но ребенок захотел проголосовать. Ну что тут такого?", - добавила Оксана.

После допроса ребенка и его матери полицейские их отпустили.

Кроме того, правоохранители долгое время пытались пообщаться с членом участковой комиссии, которая дала ребенку бюллетень.

"Женщина не хотела выходить к полиции, а председатель УИК Ирина Яблокова периодически объясняла, что все члены УИК заняты избирательным процессом и не могут подойти к правоохранителям. На фотографии можно увидеть, что незначительная очередь собирается лишь около одного из стола. У стола №2, где сидит женщина, никого нет. По просьбе журналистов предъявить свое удостоверение, она отказалась. Но через полтора часа председатель УИК все же привела женщину, которая выдала бюллетень. Правоохранителям она представилась как Елена Завгородняя", - пишет издание.

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