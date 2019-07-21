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 Общество
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 В Бахмуте проголосовала 15-летняя девушка. ФОТО

На одном из избирательных участков города Бахмут Донецкой области проголосовала 15-летняя девушка.

Об этом сообщает местное издание "Вільне радіо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заметили девушку наблюдатели.

В Бахмуте проголосовала 15-летняя девушка 01

"Вышла девочка, мама ей говорит: "Проголосовала?". Зашла сюда, я говорю: "Покажи документы". Смотрим, а там 2004 год. Ей 15 лет", - рассказал наблюдатель Евгений.

Наблюдатели вызвали полицию и составили протокол.

Как пишет издание, девушке приходило приглашение и она была в списках участковой избирательной комиссии.

На место происшествия приехал представитель ювенальной превенции, который допрашивал девочку с матерью. Они обе заявляют, что не знали, что голосовать можно только с 18 лет.

"Принесли, значит нужно идти голосовать. Наше государство знает же лучше чем мы? Правильно же? Она была на концерте. Пришла с концерта и сказала "Я хочу голосовать", - отметила мать девочки Оксана.

"У нее свои взгляды. Мы с ней поговорили. Но ребенок захотел проголосовать. Ну что тут такого?", - добавила Оксана.

В Бахмуте проголосовала 15-летняя девушка 02

После допроса ребенка и его матери полицейские их отпустили.

Кроме того, правоохранители долгое время пытались пообщаться с членом участковой комиссии, которая дала ребенку бюллетень.

"Женщина не хотела выходить к полиции, а председатель УИК Ирина Яблокова периодически объясняла, что все члены УИК заняты избирательным процессом и не могут подойти к правоохранителям. На фотографии можно увидеть, что незначительная очередь собирается лишь около одного из стола. У стола №2, где сидит женщина, никого нет. По просьбе журналистов предъявить свое удостоверение, она отказалась. Но через полтора часа председатель УИК все же привела женщину, которая выдала бюллетень. Правоохранителям она представилась как Елена Завгородняя", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Лукьяновском СИЗО выдали бюллетени лицам, которые не имели права голосовать, - представитель Денисовой

Источник: https://censor.net.ua/p3138768
 
 
 Топ комментарии
 
Там титушки заехали 3 автобусами (около120 спорт.тушек) полицаи обделались (не знали что делать)- а тут несовершеннолетняя- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА..
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интересно а если бы у неё был 15-летний сын и ему принесли повестку в армию, она бы тоже сказала: "Наше государство знает же лучше чем мы" Источник: https://censor.net.ua/p3138768
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І за кого ж вони проголосували ті 120 тітушканів? Невже за Порошенка ?
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невелика проблема,поліції нічим більше зайнятися?
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Там титушки заехали 3 автобусами (около120 спорт.тушек) полицаи обделались (не знали что делать)- а тут несовершеннолетняя- ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА..
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І за кого ж вони проголосували ті 120 тітушканів? Невже за Порошенка ?
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это чудят которые "за жыддя" !!!
в Запорожье тоже крашенных беспартийных вагон и тележка
а в бюлетнях слуг народа завались !
листовки зелёного цвета "зробымо"
шифруются с%ки лаптеногие !!! У Бахмуті проголосувала 15-річна дівчина - Цензор.НЕТ 5936
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такое после концерта даже комментировать не хочется
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Какая разница если там протоколы уже перед голосованием были подписаны В Бахмуте проголосовала 15-летняя девушка - Цензор.НЕТ 7077
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Это вотчина рыго - аналов . Свыни и Ахметова .
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донбасс...даже 15-летние ходят с документами...
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тю, так это старый рыговский прикол, по всем сильрадам так голосуют кто заряжает на результат за того кого проталкивают, в лугандоне и не тока в лугандонии , а везде где рыги при власти всегда было по 130% на голосованиях.
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интересно а если бы у неё был 15-летний сын и ему принесли повестку в армию, она бы тоже сказала: "Наше государство знает же лучше чем мы" Источник: https://censor.net.ua/p3138768
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Эт как в анекдоте про недолив пива - я что, совсем слепой?) Так же и она бы сказала.
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Коля, зебилы и в 20 и в 30 и в 40 игнорируют приглашения в военкомат)))
Очково им. Да и война их притомила)))
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Бахмуте проголосовала 15-летняя девушка. ФОТО
 
 
 
 
 
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