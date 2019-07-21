 "Хочется, чтобы власть Украины начала работать": Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности в Италии, как и в других европейских странах, люди ведут себя пассивно. Нет такой активности, как было на президентских выборах.

Большинство украинцев в Италии голосуют за европейский выбор, продолжение реформ. И все они ждут плодотворной работы от нового парламента.

"Я уже много лет работаю в Италии. Сюда переехала вся моя семья, хотя в Украине нас ждет уютный дом. Я устала морально от пребывания здесь. Италия, как бы в ней не было хорошо - никогда не станет моей Родиной. Поэтому так уже хочется, чтобы власть Украины начала работать и мы имели возможность хорошо жить в своей стране", - говорит Галина, заробитчанка из Житомирской области.















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В Финляндии тоже продолжается голосование. Сотни украинцев идут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос. Настоящий фурор вызвали два мотоцикла с украинскими регистрационными номерами. Оказывается, это путешествующие украинцы, которые заранее взяли с собой открепительные талоны. Такое уважение и преданность к гражданскому долгу приятно всех удивили.







