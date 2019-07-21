EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж, За рубежом
  833  35
Материалы по теме:
Все про:выборы (22802) Италия (921) заробитчане (346)

 "Хочется, чтобы власть Украины начала работать": Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии. ФОТОрепортаж

Украинцы, проживающие в Европе, также голосуют сегодня на выборах в Верховную Раду

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности в Италии, как и в других европейских странах, люди ведут себя пассивно. Нет такой активности, как было на президентских выборах. 

Большинство украинцев в Италии голосуют за европейский выбор, продолжение реформ. И все они ждут плодотворной работы от нового парламента.

"Я уже много лет работаю в Италии. Сюда переехала вся моя семья, хотя в Украине нас ждет уютный дом. Я устала морально от пребывания здесь. Италия, как бы в ней не было хорошо - никогда не станет моей Родиной. Поэтому так уже хочется, чтобы власть Украины начала работать и мы имели возможность хорошо жить в своей стране", - говорит Галина, заробитчанка из Житомирской области.

Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 01
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 02
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 03
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 04
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 05
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 06
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла 33 уголовных дела по факту нарушений при голосовании на выборах в Раду

В Финляндии тоже продолжается голосование. Сотни украинцев идут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос. Настоящий фурор вызвали два мотоцикла с украинскими регистрационными номерами. Оказывается, это путешествующие украинцы, которые заранее взяли с собой открепительные талоны. Такое уважение и преданность к гражданскому долгу приятно всех удивили.

Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 08
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 09
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 10
Хочется, чтобы власть Украины начала работать: Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии 11

Источник: https://censor.net.ua/p3138758
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Втікли від реформ і правління порошенка-гройсмана в Італію, щоб в Італії проголосувати за продовження їх правління?
 показать весь комментарий
 
 
Верь ЗЕбилам. Совсем без трусов останешься
 показать весь комментарий
 
 
Тобто українці ще й подякувати повинні порошенкам-гройсманенкам, що хоч трусєля залишають?
 показать весь комментарий
 
 
так цей тип - саме той кончений зебіл.
 показать весь комментарий
 
Отчет для получения премии, да соеголовый?
Вот кто фотает свой выбор - порохоботы. "Хочется, чтобы власть Украины начала работать": Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии - Цензор.НЕТ 1370
 показать весь комментарий
 
 
"Я устала морально от пребывания здесь." Источник: https://censor.net.ua/p3138758"
И мне хочется так устать...
 показать весь комментарий
 
Очень хочется??? Я, в 2009-м, случайно, в Савоне, на одной из центральных площадей, набрел на сходняк наших женщин. Они там просто стояли и болтали... курящих среди них не было, что меня удивило. Вот, стоят и болтают... и делятся своими проблемами местными. а я сижу и слушаю. Так я должен сказать: вы бы быстренько устали, от той работы, которую они там выполняют. Тяжелая работа. Более всего- морально.
 показать весь комментарий
 
Живя на Западе и пользуясь их благами - помните,что у нас может быть так же.
 показать весь комментарий
 
 
вашими, зебіли, "молитвами" (попросту: брехнею) - да, обов'язково буде. Тільки не так, як в Італії; а як на параші.
 показать весь комментарий
 
влада в Україні почне працювати? - це навіть не наївність, це сміх. Через років 100 може почне.
 показать весь комментарий
 
 
Работать? Пока у Зеленого и его команды медовый месяц . Сто дней еще не прошло, коалиция не сформирована, , старый кабмин и еще лето Вот осенью и начнем работать, а пока гуляем.
"Хочется, чтобы власть Украины начала работать": Как голосуют украинцы в Италии - Цензор.НЕТ 5712
 показать весь комментарий
 
 
Чуб. А при чем тут барыга? Он уже как два месяца в ауте. реально,ты тормоз или медленный газ? Ты еще Кучму и Кравчука вспомни
 показать весь комментарий
 
Спойсітєль і атєц нації на заслуженому Мальдівському відпочинку після тяжкої героїчної праці.
 показать весь комментарий
 
Дуримар , тебе повылазило чи шоле ? Не видишь своего кумира ?
 показать весь комментарий
 
 
Вот живучие донбасята,надоела им разруха,в Кремле пообещали помочь чем могут,только чтобы бараны Донбасса проголосовали за московских пастухов.
 показать весь комментарий
 
А навіщо їм те голосування. Вони нічого не зробили для своєї країни, поїхали на все готове в іншу країну бо бачте тут все не так і хтось їм повинен щось робити. Навіщо новоіталійцям це голосування.
 показать весь комментарий
 
Мне нравится Италия , Палермо , Рим ..Не люблю их политиков на ляжко похожи .
 показать весь комментарий
 
Сейчас начнет власть работать, ***** радостный будет.
 показать весь комментарий
 
Галя , слуги народа Украины начали работать,а вы там как слуги итальянцев,справляетесь со своими обязанностями? "Хочется, чтобы власть Украины начала работать": Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии - Цензор.НЕТ 5431
 показать весь комментарий
 
До лампочки как проголосуют за Пецю и Ко (это все уже история- скорее будет криминальная история)- меня радует выступление пару минут назад , телефоном в прямом эфире Рабиновича (ОП За жете)- 5 мин разговор можно разместить в нескольких словах - "ЭТО КАТАСТРОФА", "МЫ ПАДАЕМ" "ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 часа МЫ РЕЗКО ПОШЛИ ВНИЗ.."
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Хочется, чтобы власть Украины начала работать": Как голосуют украинцы в Италии и Финляндии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх