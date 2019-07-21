 Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть "Опора".
"Символики партий или кандидатов вблизи палатки наблюдатели ОПОРЫ не обнаружили. Вместе с тем, как отмечают наблюдатели ОПОРЫ, в 200 метрах обнаружили еще одну палатку с дешевым печеньем", - говорится в сообщении.
"За символическую плату были установлены несколько палаток возле избирательных участков, в которых по 5 копеек вода, печенье, пирожки. Это было на ЖМ "Тополь", поселок Авиаторское. Типичный механизм мобилизации избирателей, косвенного подкупа. Подобные факты были обнаружены на 40-м избирательном округе Днепропетровской области. Был объявлен конкурс, мол, в социальных сетях "Сделай селфи рядом с УИК", и 22 июля будут разыграны среди тех, кто запостил в Facebook, 30 смартфонов. Мы это оцениваем как непрямой подкуп избирателей. Наиболее характерным нарушением сегодня является попытка проголосовать без паспорта, по заграничному паспорту", - рассказал в комментарии для "112 Украина" координатор "Опоры" в Днепропетровской обл. Вадим Головченко.
Напомним, в Украине 21 июля в 8:00 началось голосование на внеочередных парламентских выборах.
Взял всё оптом на сотку грн. а проголосовал по собственному убеждению
Это явный подкуп.
Символики партий или кандидатов вблизи палатки наблюдатели ОПОРЫ не обнаружили.
И что тут плохого, где тут подкуп?
Во если бы продавали пирожки по 5-20 грн., тогда это было бы нормально, по-европейски.
ИзВатнойТрясины @haj6slv6haj 6 часов назад
У Слов'янську повно акаючих з-за лісся. Автобуси Краматорськ-Спб Мацква. Вони шо,голосувати приперлися?
На ринку персики по 55 грн ГРЕБУТЬ торбами,мед скуповують! Я куєю!!! Давно не бачила такого. Як же сук попропускали? Чи вже кордони відкрили орді голодній?
...
Зкріпно.
Господи , да разве такой народ заслуживает лучшей участи ???
Шо вони пред'являють? Чи зараз є фіксована ціна на ці продукти? Я не знаю, хто ті люди, але в забезпеченні високої явки всі зацікавлені. От тітушню возить - це будь ласка...
Доречі, а де він? Куди зник?
Чи може це саме він там промишляє?
Только сейчас про него вспомнил.