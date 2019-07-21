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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области, вблизи избирательного участка №121134 наблюдатели обнаружили палатку, в которой продавали печенье по 5 коп. Полиция составила акт по факту незаконной торговли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть "Опора".

"Символики партий или кандидатов вблизи палатки наблюдатели ОПОРЫ не обнаружили. Вместе с тем, как отмечают наблюдатели ОПОРЫ, в 200 метрах обнаружили еще одну палатку с дешевым печеньем", - говорится в сообщении.

"За символическую плату были установлены несколько палаток возле избирательных участков, в которых по 5 копеек вода, печенье, пирожки. Это было на ЖМ "Тополь", поселок Авиаторское. Типичный механизм мобилизации избирателей, косвенного подкупа. Подобные факты были обнаружены на 40-м избирательном округе Днепропетровской области. Был объявлен конкурс, мол, в социальных сетях "Сделай селфи рядом с УИК", и 22 июля будут разыграны среди тех, кто запостил в Facebook, 30 смартфонов. Мы это оцениваем как непрямой подкуп избирателей. Наиболее характерным нарушением сегодня является попытка проголосовать без паспорта, по заграничному паспорту", - рассказал в комментарии для "112 Украина" координатор "Опоры" в Днепропетровской обл. Вадим Головченко.

Напомним, в Украине 21 июля в 8:00 началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей 01
Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей 02
Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей 03
Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей 04
Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей 05
Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей 06
Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей 07

Источник: https://censor.net.ua/p3138742
 
 
 Топ комментарии
 
Печенье? Не..еее... Быдловату таким не купишь ! Вот ливерной калбасой по 2 р 20 коп. и дешевой водярой -то да!
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Выпейте воду. Схавайте пирожки. И проголосуйте против олигархов ))
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Выпейте воду. Схавайте пирожки. И проголосуйте против олигархов ))
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Заинтересовала жопа в палатке. Лица не показали...А лицо может быть как у крокодила ))
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Реально!!!
Взял всё оптом на сотку грн. а проголосовал по собственному убеждению Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 9484
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Если не было агитации а целью являлось поднять явку на участки то особых нарушений не вижу, продавец может назначать любую цену за свой товар.
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Пусть шурует на базар и там поднимает явку избирателей.
Это явный подкуп.
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доходить, зебіли, вам? Тільки потім не давайте задньої, що, мовляв, це не ваші слуги уродів; і що не вишим вигідний такий підкуп з метою збільшення явки.
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Печенье? Не..еее... Быдловату таким не купишь ! Вот ливерной калбасой по 2 р 20 коп. и дешевой водярой -то да!
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Синку, раніше ліверна, була краща ніж ******* м'ясовмісна))
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Это не проверить...Да и какой смысл был тогда брать ливерную （корм для животных）если была такая хорошая и богатая жизнь?) Плюс, не забывайте 2.2 тогда были нормальные деньги...ее не за спасибо отдавали)
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Дядьку,та вона і зараз доволі непогана
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Опять Вальцман-свинохряк пдкупает избирательей. Позор Кабану!!!!!!
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на печеньки зебилы хорошо ведутся - это факт.. Вот Порох их и "подкупает" Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців - Цензор.НЕТ 9785
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За символическую плату были установлены несколько палаток возле избирательных участков, в которых по 5 копеек вода, печенье, пирожки.

Символики партий или кандидатов вблизи палатки наблюдатели ОПОРЫ не обнаружили.

И что тут плохого, где тут подкуп?

Во если бы продавали пирожки по 5-20 грн., тогда это было бы нормально, по-европейски.
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підкуп в тому, що збільшується явка на дільниці в місцевості, де майже всі - зебіли.
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Нє...То чувак з Цензора з ніком "5 копійок" організував.
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Сьогодні зранку водій автобусу Львів -Ужгород спинив автобус на перевалі і попросив залишитись тих хто буде голосувати за ЄС та Оппо, потім зачинив двері і зі словами : та і х#й з ним, я своє пожив! Направив автобус в прірву! Плакали і обнімались всі ті хто вийшов.
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Побільше б таких водіїв. Тільки хай виходять вчасно перед прірвою
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Блин, а я бы за сотку скупил все оптом и по гривне перепродал на другом участке. Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 6769
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...і пердсики також

ИзВатнойТрясины‏ @haj6slv6haj 6 часов назад

У Слов'янську повно акаючих з-за лісся. Автобуси Краматорськ-Спб Мацква. Вони шо,голосувати приперлися?
На ринку персики по 55 грн ГРЕБУТЬ торбами,мед скуповують! Я куєю!!! Давно не бачила такого. Як же сук попропускали? Чи вже кордони відкрили орді голодній?
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пирожок за 5 копійок- це відрижка совдепії,яка розрахована на старих пердунів,які бредять совком. ******* молодь навіть на зможе собі уявити такі ціни... та і пиріжки,по п"ятаку,хєрня були... кажу вам,як той,хто їв їх в свій час...
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Мертветчуки на втором месте .
Господи , да разве такой народ заслуживает лучшей участи ???
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Тоже это заметил особенно после победы трампа в США и английского брексита.
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Щось нагадую медвебуйків з програмою здешевлення.
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Если все по 5, значит агитировали за "Силу Людей".
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Зовсім не побачив тут підкупа... Яка мала бути ціна на пиріжки і печиво?

Шо вони пред'являють? Чи зараз є фіксована ціна на ці продукти? Я не знаю, хто ті люди, але в забезпеченні високої явки всі зацікавлені. От тітушню возить - це будь ласка...
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А що на скаже сам "5 копійок"?
Доречі, а де він? Куди зник?
Чи може це саме він там промишляє? Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців - Цензор.НЕТ 3564
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Опередил!
Только сейчас про него вспомнил. Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців - Цензор.НЕТ 6092
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А я не успел..все пирожки разобрали.осталась одна вода😂😂🤣
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Шо то дорого.Я б не взял.Торговался б ще Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців - Цензор.НЕТ 5296
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Я вот все думаю печенье по 5 коп. это - "покращення вже сьогоді" чи "новий курс Украіни" Вода, печиво і пиріжки по 5 копійок: у Дніпропетровській області зафіксували непрямий підкуп виборців - Цензор.НЕТ 6479
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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