 Вода, печенье и пирожки по 5 копеек: в Днепропетровской области зафиксировали косвенный подкуп избирателей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть "Опора".

"Символики партий или кандидатов вблизи палатки наблюдатели ОПОРЫ не обнаружили. Вместе с тем, как отмечают наблюдатели ОПОРЫ, в 200 метрах обнаружили еще одну палатку с дешевым печеньем", - говорится в сообщении.

"За символическую плату были установлены несколько палаток возле избирательных участков, в которых по 5 копеек вода, печенье, пирожки. Это было на ЖМ "Тополь", поселок Авиаторское. Типичный механизм мобилизации избирателей, косвенного подкупа. Подобные факты были обнаружены на 40-м избирательном округе Днепропетровской области. Был объявлен конкурс, мол, в социальных сетях "Сделай селфи рядом с УИК", и 22 июля будут разыграны среди тех, кто запостил в Facebook, 30 смартфонов. Мы это оцениваем как непрямой подкуп избирателей. Наиболее характерным нарушением сегодня является попытка проголосовать без паспорта, по заграничному паспорту", - рассказал в комментарии для "112 Украина" координатор "Опоры" в Днепропетровской обл. Вадим Головченко.

Напомним, в Украине 21 июля в 8:00 началось голосование на внеочередных парламентских выборах.













