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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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 Российский 6-й полк открыл огонь по ВСУ из жилого квартала Первомайска - и получил ответный удар из минометов. ФОТО

Вчера вечером подразделения 6-го мотострелкового полка 2-го корпуса ВС РФ открыли огонь из минометов по украинским войскам в районе Первомайска. Противник корректировал и вел огонь с позиций близ "31-го училища", в черте города, в населенном квартале.

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По нашим бойцам противник применил вот такие ракеты - боевая часть 220 мм РСЗО "Ураган" с двигателем БМ-21 "Град". Одна из таких ракет не сработала, и теперь она будет предоставлена экспертам ОБСЕ.

Российский 6-й полк открыл огонь по ВСУ из жилого квартала Первомайска - и получил ответный удар из минометов 01

Спустя 30 минут после начала россиянами провокационного обстрела украинские подразделения открыли ответный огонь по нарушителям перемирия.

Украинские снаряды накрыли штаб мотострелкового батальона 6-го полка ВС РФ в "31-м училище", враг понес серьезные потери противника в боевой технике и личном составе. После этого обстрел украинских позиций прекратился.

Российский 6-й полк открыл огонь по ВСУ из жилого квартала Первомайска - и получил ответный удар из минометов 02

Очевидно, противник применяет все меры для маскировки вооруженных провокаций. После взрыва мощной боевой части "Урагана" остался бы двигатель "Града", а деталей "Градов" везде разбросано много. Таким образом фактическое применение боевой части от ракеты калибром 220 мм было бы замаскировано", - отмечает журналист.

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Источник: https://censor.net.ua/p3138732
 
   
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Куди отримав? По жилому кварталу?
Юля Менденль, здрасті!
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При свині порошенко - відповіді б не було.. І москалі б продовжували б безнаказано обстрілювали Українських войнів
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фейковый украинец пожаловал. у вас там в лахте, гляжу, полная мобилизация плюс внештатников подтянули. Російський 6-й полк відкрив вогонь по ЗСУ з житлового кварталу Первомайська і отримав у відповідь удар із мінометів - Цензор.НЕТ 4771
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Нужно было накрыть обдроченцев фосфорными боезарядами для приколу.
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Не гони. Глянь в гуглмапс на любой сепарский блок - сплошные воронки вокруг и сметенные посадки. Вот так "не отвечали"
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Триперок, не звезди. Небыло бы Порошенко, так сейчас и ответить было бы нечем.
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Вчера женщину в Первомайске убили, теперь ракету для отмазки подложили.
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Правда вам не нужна.
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чорні рашкорти не здатни вимовляти правду в принципі.
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У убитой вчера был День Рождения.
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Мрази убивают женщин и детей и поддерживают эти убийства.
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Какого фуя вы туда приперлись изначально?! Леденцы детям раздавать?! Лживая кацвапская мразь.
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То есть во дворе у этого говна орки обстреливают наших, а наши - ни-ни ответить ибо там ссуществуют тамженашилюди?

А ты так попробуй амеров обстрелять, а потом кукарекни шо они мочат местных(если соберут воедино)
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Там во дворе люди день рождения убитой отмечали. Еще осколком маленькую девочку ранили, а ее кота осколком убило.
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жаль кота. но **** они беснуются, если слышат шо оркам щас можид прилететь? идиоты значит, только кот зря пострадал, или убит как ты сказал Російський 6-й полк відкрив вогонь по ЗСУ з житлового кварталу Первомайська і отримав у відповідь удар із мінометів - Цензор.НЕТ 8142
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А мышка с перепугу хоть не обкакалась?
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Как тама weather-то в аглицкой столице-т?
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Его "столица аглицкая" - чуть правее Долгопрудного...
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И "Степана Мищенко" сделали "британцем"... Ай-яй-яй, какие они подлые...
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Отож бо. Сер як насерив - аж ліверпульськими онучами засмерділо, а також віскі на глоді та "суточним пудінгом"
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що, кацапа, твою співмешканку, ракетою накрило?
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Зеленский же запретил стрелять в ответ, что за ложь???
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Ну так півгодини і терпіли. Цікаво які у нас втрати.
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там написано поле перемирия ответка, а вот во время, то да
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" Нада прекратить стрелять " ( Говнокомандующий Вовка Сцикун ) 😕
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Тупі порохоботи - вам не подобається.. Що українські бійці знищують москалів '(
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"Роман", ти, як п"єш - закушуєш? Чи, по вашому кацапському звичаю, ******** Манькиною немитою головою?
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Я ж не москаль.. Що б бухати постійно.. Як тупі порохоботи...що беруть приклад із свині порошенка
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Для особливо обдарованого зєбіла нагадую, що це мисля вслух твого *********** Вовкі Сцикуна . Так що з усіма предьявами шуруй до своєї Шмарклі
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Мочите козломордых мужики ! А мы здесь додавим .
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Зате тепер вони будуть дотримуватися безстрокового перемир'я... Цілком вірю
(ніт)
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Молодцы!
Пусть местные шарахаются от этой мрази, как, собственно, от мрази или чумы и записывают или собирают улики!!!
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То есть они специально прикатили Грады в свой штаб и начали палить?
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Ну,да. Они постоянно стреляют из школ, садиков,где у них находятся штабы
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А это неважно. Штабы, узлы связи, хранилища ГСМ, стоянки техники, строения двойного назначения, казармы - это всё легитимная военная цель
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дебилы, если уж включаете ответку в жилые кварталы, хотя б не афишируйте это. совсем мозги поехали
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Они дают ответа туда, откуда прилетело. Война, однако
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Желаю сотрудникам "Цензора" и дальше также подавать новости, как сейчас - что обстрел производился такой-то частью ВС РФ, а не писать всякую ерунду, о всяких там "боевиках", "ополченцах", "незаконных вооруженных формированиях". На Востоке украинского Донбасса ВСУ воюют с ВС РФ и это ФАКТ!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийский 6-й полк открыл огонь по ВСУ из жилого квартала Первомайска - и получил ответный удар из минометов. ФОТО
 
 
 
 
 
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