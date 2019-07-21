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 Общество, Фоторепортаж
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 Хмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом. ФОТОрепортаж

В Хмельницком провели в последний путь 28-летнего бойца ССО Богдана Бигуса, который подорвался на растяжке в зоне ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ye.ua.

Сегодня, 21 июля, в Хмельницком на площади Независимости сотни горожан пришли проводить в последний путь молодого хмельничанина, сына, мужа и отца двоих детей 28-летнего Богдана Бигуса.

Все военные 8-го отдельного полка специального назначения Вооруженных сил Украины, где служил Богдан, пришли проводить своего побратима. Когда длинная процессия из военных, которые несли гроб, зашла на площадь, все присутствующие стали на колени. Сотни людей не сдерживали слез. Плакали даже мужчины. Десятки венков и сотни цветов положили у гроба бойца, который повезли на кладбище в микрорайоне "Раково", чтобы похоронить на Аллее славы.

Хмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом 01
Хмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом 02
Хмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом 03
Хмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом 04

Напомним, 18 июля на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб 28-летний военный Богдан Бигус из Хмельницкого. Он вместе со своим побратимом подорвался на растяжке, получил множественные осколочные ранения и сразу погиб.

Источник: https://censor.net.ua/p3138730
 
 
 Топ комментарии
 
Слава герою! Смерть кацапським ворогам!
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Слава герою! Смерть свинарчюкам!
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Так, його вбили кацапи та їх поплічники свинарчуки.
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вбили, як ти кажеш, "кацапи та їх поплічники" - але за сприяння зебілів, до яких належить і цей провокатор.
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Північні сусіди - орда здатна знищувати інший народ просто з- за шизофрничних галюцінації їхнього ідола. Про це треба завжди пам"ятати.

Слава Герою! Подяка батькам, рідним, друзям, вчителям, сусідам, знайомим!
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Над тобою хлопче схилилася вся Украина ! И плаче !
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Цензор.НЕТФотоОбществоХмельницкий простился с бойцом ССО Богданом Бигусом. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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