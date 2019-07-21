 Бойцы ГСЧС нашли 120-мм мину возле КПВВ "Майорское": пропуск приостановлен. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С целью обеспечения безопасности для граждан, пересекающих линию разграничения, и личного состава, обеспечивающего функционирование КПВВ Командующим объединенных сил на КПВВ "Майорское" введен режим "Красный" – пропуск лиц и транспорта через линию разграничения временно приостановлен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданские лица и персонал контрольных служб отведены в укрытие. Сейчас группой разминирования ГСЧС проводятся мероприятия по обезвреживанию взрывоопасного предмета.

О восстановлении пропускных операций на КПВВ "Майорское" будет сообщено дополнительно.

Остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

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