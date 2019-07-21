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 Общество, Фоторепортаж
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 В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция зафиксировала на территории Изюмского района Харьковской области перемещение шести автобусов с пассажирами спортивного телосложения.

Об этом сообщает Нацполиция области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у автобусов были государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией.

В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция 01

"Полиция Харьковщины проверяет цель визита группы лиц, прибывших в Изюмский район на шести автобусах... Во время проверки граждане отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковской области. В настоящее время автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова", - говорится в сообщении.

В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция 02

В полиции утверждают, что контролируют ситуацию и обеспечивают общественный порядок в городе и области.

В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3138724
 
 
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Зажиттівці чи слуги урода?
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Поросячьи или жопо блока . шо одно и тоже .
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Чуб. Жопо блок это и есть свино-собачьи в полосочку.
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У добы с гепой надо спрашивать, вангую, что без там не обошлось.
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напевно, на полювання в ізюмські ліси, напевно - песики.
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Полиция,а у вас есть оружие? А почему не применяете?
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ПОКА В СБУ И ПОЛИЦИИ НЕ РАЗРЕШАТ ПЫТКИ, ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ-ДОПРОСЫ БУДУТ БЕСПОЛЕЗНЫ! В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4132
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Отак на автобусах і заїде до нас російськомовна армія...
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Обыск на ArcelorMittal Кривой Рог продолжается до сих пор -

https://news.liga.net/politics/news/obysk-na-arcelormittal-krivoy-rog-prodoljaetsya-do-sih-por---smi

Похоже арсеналмител скоро кранты. Криворожане думай-те!
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А чому їх відпустили? Вибори ж не кожного дня проходять.
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Изюм кушать приехали . В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7941 А менты бабло скирдуют .
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В Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция.

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НАВЕРНЯКА ЭТО ПЕТЮШКИ КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЛИ СААКАШВИЛИ НА ГРАНИЦЕ и ОДЕССЕ, АКТИВИСТОВ В ТЕРНОПОЛЕ.....................................................
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Изюмский район приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, которые отказываются объяснять цель приезда, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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