 Порошенко проголосовал в Киеве: "Голосовал за ЕС и НАТО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На избирательный участок в Доме офицеров ВСУ в Киеве он пришел вместе с супругой Мариной Порошенко, детьми и невесткой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической партии "Европейская Солидарность".
Перед тем, как опустить бюллетень в урну, политик перекрестился.
"Проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину. Украину, которая движется вперед, в семью европейских народов, ибо только эти два мощных союза - ЕС и НАТО - являются гарантами мира, безопасности, благосостояния каждого украинского гражданина", - сообщил Порошенко.
По его словам, команда, за которую он отдал голос, "уникальная" и "способна остановить российский реванш и двигать страну вперед".
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"Очень важно, чтобы мы сохранили тот трек, который был задан в последние пять лет. Сохранили строительство фундамента государственности. И дали отпор российскому реваншу, не позволили им остановить или даже повернуть наше фантастическое государство", - сказал политик.
Порошенко пообещал поддерживать всех, кто поддерживает движение Украины в Европейский Союз. И назвал главным союзником своей партии украинский народ.
"Украина победит", - пообещал он.
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Мураєв: Порошенко - мерзотник, покидьок, мародер. Я б із задоволенням потримав його за горло
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/-murajev-poroshenko-merzotnik-pokidok-maroder-ya-b-z-zadovolennyam-potrimav-yogo-za-gorlo-1095327.html
🤣🤣
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Обьясните кто нибудь этому клоуну: в ЕС и НАТО не берут страны в которых поголовная коррупция в высших эшелонах власти, в том числе оборонной сфере, крышевателем которой был Порошенко.
А всі факти ТАЄМНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА БАРИГИ З РАСЄЄЮ ще тільки починають "виринати".
хоч те,що третина ринку скрапленго газу України належить куму ***** (АМКУ заплющив очі) -це вже загальновідомо..
що незрозуміло?
А за ПЁС.
🤣🤣🤣🤣
А ещё был фейк про эбонитовые дубинки для вышедших на Майдан под пули...
Много ещё фейков, которые зебы, к своему счастью и счастью СН, забыли...
Количество фейков, что плодит штаб Прошенко...
бъде много нужен Порошенко като Президент!
Я Вас умалять...
🤣🤣🤣
Тогава ще диша свободно и Украйна
Сразу скиздят...
🤗
Наложить знак смерти на себя перед решающим голосованием....
еще бы помолился чтоб враги "горели вечно". веропитек - хуже Ляшка
У Києві на дільниці сталася перепалка між головою партії "Слуга народу" Дмитром Разумковим і жінкою, яка прийшла голосувати.
Киянка звинуватила політика у проросійських поглядах.
"Ви проросійський", - сказала жінка.
"Я не упевнений, що ви правильно розумієте нашу позицію", - відповів Разумков.
"Не грайту під Росію, під Україну грайте", - сказала громадянка.
"Я, як і наша політична сила, граємо виключно в інтересах нашої держави. І не граємо, а працюємо", - відповів Разумков.Відео https://gazeta.ua/articles/politics/_vi-prorosijskij-kiyanka-na-dilnici-nayihala-na-razumkova/916910
🤑
Показова реакція цих хАхлятських ЗеБільних гнид на кожне висловлювання та дію справжнього українського гетьмана.
Немає ніяких сумнівів що, якщо б в 2014 році Президентом стало таке малороське лайно, як зелена шмаркля, новоссосія вже була б не на кілька районів двох областей, а на всій лівобережній Україні, а на півдні - до Одеси та придністров'я.
Вся страна знает что ты вор и мародер, но так цинично воровать и присваивать себе то, что сделали настоящие Герои наверное не может никто. Вали уже наёух, брехло.
'огірочок'..
як видно-
зранку
"не бухав"