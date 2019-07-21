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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Порошенко проголосовал в Киеве: "Голосовал за ЕС и НАТО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Раду.

На избирательный участок в Доме офицеров ВСУ в Киеве он пришел вместе с супругой Мариной Порошенко, детьми и невесткой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической партии "Европейская Солидарность".

Перед тем, как опустить бюллетень в урну, политик перекрестился.

"Проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину. Украину, которая движется вперед, в семью европейских народов, ибо только эти два мощных союза - ЕС и НАТО - являются гарантами мира, безопасности, благосостояния каждого украинского гражданина", - сообщил Порошенко.

Порошенко проголосовал в Киеве: Голосовал за ЕС и НАТО 01

По его словам, команда, за которую он отдал голос, "уникальная" и "способна остановить российский реванш и двигать страну вперед".

Также на Цензор.НЕТ: "Экономист без политического прошлого", - Зеленский рассказал, кого видит будущим премьер-министром Украины

"Очень важно, чтобы мы сохранили тот трек, который был задан в последние пять лет. Сохранили строительство фундамента государственности. И дали отпор российскому реваншу, не позволили им остановить или даже повернуть наше фантастическое государство", - сказал политик.

Порошенко пообещал поддерживать всех, кто поддерживает движение Украины в Европейский Союз. И назвал главным союзником своей партии украинский народ.

"Украина победит", - пообещал он.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский проголосовал на выборах в Раду: "За кого голосовал, не скажу. Мне хватит штрафов". ВИДЕО

Порошенко проголосовал в Киеве: Голосовал за ЕС и НАТО 02
Порошенко проголосовал в Киеве: Голосовал за ЕС и НАТО 03

Источник: https://censor.net.ua/p3138720
 
   
 Топ комментарии
 
Клоун шоколадный еще не понял, что его дом тюрьма.
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Уявляєте якою потрібно бути людиною щоб на камеру шкірити зуби, вихваляти себе гучними лозунгами а на ділі кришувати всю корупцію й займатись грабунком армії під час війни.
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Короче, купил билет в Испанию. Там и вилла и ЕС и НАТО
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Зелики - вашу методичку слили Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 6446
Мураєв: Порошенко - мерзотник, покидьок, мародер. Я б із задоволенням потримав його за горло
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/-murajev-poroshenko-merzotnik-pokidok-maroder-ya-b-z-zadovolennyam-potrimav-yogo-za-gorlo-1095327.html
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видать не бывать шоколадному реваншу. соевые петерасты, пакуйте манатки и готовтесь бежать со своим соевым в сомали.
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За інтеграцію в ЄС і НАТО виступають майже всі партії, що беруть участь у виборах. Окрім опоплатформи, за життя, та партії шарія.
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Так ведь не зря ж петушария называют членососом ! ) Как и весь ЖоппаБлок !!!
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В "слуги урода" тільки співпраця, а не інтеграція (тобто, вступ).
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Аморальное животное ПетpPылло очень уныло проигрывает...
🤣🤣
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Сегодня Народ Украины даст оценку твоего "движения", а уже завтра, начнет давать правовую оценку "движения" следствие, а потом и суд...
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надеюсь больше не увидим свынарчуков и мародеров в Раде.
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чтобы голосовать за НАТО и ЕС нужно не воровать и не брехать!!!патриот панамы пэдро мальдивский ворует и брешет!так что пэдро-клоун!!!!
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Патриот кипрских офшоров и борец за референдумы против Конституции, в которой курс в ЕС и НАТО? не ворует и не брешет и вообще - у него в Украине бизнес убыточный.
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Рыговская Зебанда так рвется к власти и так до сих пор боится Пороха, что льет дерьмо до последнего дня Ширка-2: В день тишины задержали "слугу народа" с агитпродукцией "Оппоблока". Кстати, ваше мнение, как назовем новую ширку Зэппоблок или Зерыгоны?
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ка ни называй, из песни слова не выкинешь...
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Фсё... Выпадаю из избирательного процесса... Жаль! Ну, ладно. Желаю всем- удачно проголосовать и- Победить.
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"Проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину. Украину, которая движется вперед, в семью европейских народов, ибо только эти два мощных союза - ЕС и НАТО - являются гарантами мира, безопасности, благосостояния каждого украинского гражданина", - сообщил Порошенко.

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Обьясните кто нибудь этому клоуну: в ЕС и НАТО не берут страны в которых поголовная коррупция в высших эшелонах власти, в том числе оборонной сфере, крышевателем которой был Порошенко.




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Порох совсем затравил Вакарчука - на 12:00 у того 3%. Почему то против своего "врага" Медведчука он не агитировал - а там около 17%. Данные найема-кошкиной.
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Дурачек. Ты бы лучше за Украину и украинцев голосовал.
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Соевый Мародер с такой яростью боролся с евробляхами и так яросно защищал росийский автомпром что про ЕС и НАТО говорить ето насмешка
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єВРОБЛЯХИ це "бізнес" Гройсмана(Волинська митниця)..

А всі факти ТАЄМНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА БАРИГИ З РАСЄЄЮ ще тільки починають "виринати".
хоч те,що третина ринку скрапленго газу України належить куму ***** (АМКУ заплющив очі) -це вже загальновідомо..
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Зовсім дах поїхав в бариги на крові. Де НАТО, де є ЄС .. В Україні вибори до Верховної ради.
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Порошенко СОЛІДРНО рятує Європу від росії.

що незрозуміло? Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 2952
Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 8950
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Ну зачем врать-то?! Скажи просто - так и так, проголосовал за партию "Европейская Солидарность" и за своего мажоритарщика.
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Жаль що він не вже може проголосувати за Томаса
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Оннипьотуниводиабет😀
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мальдівський фронт )))
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Не за ЕС и НАТО.
А за ПЁС.
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Спочатку собі святому помолився, потім пішов за себе голосувати... Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 3653
Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 7529
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Мастер лжи, фальсификаций, пиара, стравливания патриотов и воровства.


Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 5841

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Короче.... Мразь!!!!
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Количество фейков, что плодит штаб Прошенко, наносит серьезные травмы, прежде всего, сознанию сторонников Прошенко. Пощадите психологическое состояние ваших избирателей. Это живые люди. Они же скоро при виде зеленого цвета разбегаться начнут.

🤣🤣🤣🤣
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Чего только стоит фейк штаба Порошенко о том, что, мол, жена будущего президента хранила на своей страничке более 4 лет - куда сливать информацию по перемещению ВСУ.
А ещё был фейк про эбонитовые дубинки для вышедших на Майдан под пули...
Много ещё фейков, которые зебы, к своему счастью и счастью СН, забыли...
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Focus
Количество фейков, что плодит штаб Прошенко...
Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 6599

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Когато кгб клоунът зе съвсем предаде Украйна на путлеристите, тогава пак ще
бъде много нужен Порошенко като Президент!
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Барбамбиа? Киргуду....
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Лишнехромосомный, ты славянских языков не понимаешь? Удивительно...
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Чурка, вынь шнобель из жопы! Шо ты там вынюхать хочешь, удивительно .
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называть клоуном выбор 70+ процентов украинцев это глубокое неуважение к Украине и ее гражданам в целом. Стоит задуматься над этим.
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Цікаво, чи Мародьор з собою Томоса захопив для фарту?
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каци вже напилися, а розбере їх ще більше під вечір
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Веднага се вижда -- ватата е против Порошенко и за зе и медвечук.
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В НАТО через ПОПу???!
Я Вас умалять...
🤣🤣🤣
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Конечно же - через ОПУ, т.к. все президенты, через него в неё же быстрей.
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Важното е, че РФ в този вид е умираща държава и ще търпи промени скоро по Съдба,

Тогава ще диша свободно и Украйна
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ти не босий, ти убогий.. хіба не так?
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я на вечно хихикающих людей не обижаюсь.. и так жизнью обижены Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 6221
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почув слух народу... банду геть.. а що не так?
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Вы бы ентим персонажам дохлую крысу доверили,не??
Сразу скиздят...
🤗
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Перед тем, как опустить бюллетень в урну, политик перекрестился. Источник: https://censor.net.ua/n3138720\\\\\\\\\

Наложить знак смерти на себя перед решающим голосованием....

еще бы помолился чтоб враги "горели вечно". веропитек - хуже Ляшка
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"Ви проросійський" - киянка похилого віку на дільниці "наїхала" на Разумкова

У Києві на дільниці сталася перепалка між головою партії "Слуга народу" Дмитром Разумковим і жінкою, яка прийшла голосувати.

Киянка звинуватила політика у проросійських поглядах.
"Ви проросійський", - сказала жінка.
"Я не упевнений, що ви правильно розумієте нашу позицію", - відповів Разумков.
"Не грайту під Росію, під Україну грайте", - сказала громадянка.
"Я, як і наша політична сила, граємо виключно в інтересах нашої держави. І не граємо, а працюємо", - відповів Разумков.Відео https://gazeta.ua/articles/politics/_vi-prorosijskij-kiyanka-na-dilnici-nayihala-na-razumkova/916910
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Петро Олексійович вже давно інтегрувався в Європу : гроші тримає в офшорах, віллу прикупив в Іспанії, дітки навчаються а Англії. )))
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Вілла зеленої шмарклі в Італії, що куплена на гроші, зароблені на плюндруванні України та всього українського, на вкрадені гроші українських вкладників в Приваті, вас, звичайно, не турбує.
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Ну шо, граждане «потрохоботы», похоже вы совершили открытие - «ежели дерьмо оказывается в полном шоколаде, то оно тонет со скорость прямо пропорциональной толщине слоя шоколада».

🤑
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Цікаво спостерігати, як плющить запоребрикову рашистську худобу(а її тут останні місяці більше, ніж самих українців) та ЗеБільних малороських хАхлятському гнид, їхніх підстилок, від пана Порошенка,поки що кращого Президента за роки незалежності.

Показова реакція цих хАхлятських ЗеБільних гнид на кожне висловлювання та дію справжнього українського гетьмана.

Немає ніяких сумнівів що, якщо б в 2014 році Президентом стало таке малороське лайно, як зелена шмаркля, новоссосія вже була б не на кілька районів двох областей, а на всій лівобережній Україні, а на півдні - до Одеси та придністров'я.
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Петя, не ты удержал страну, а народ Украины, два миллиона украинцев на Майдане и отдавшие свои жизни сотни украинцев. Ни НАТО ни ЕС, У-К-Р-А-И-Н-Ц-Ы!!!

Вся страна знает что ты вор и мародер, но так цинично воровать и присваивать себе то, что сделали настоящие Герои наверное не может никто. Вали уже наёух, брехло.
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чим більше пропарашинська зєлєгниль триндить лайнофейки про Пороха, тим більше усвідомлюю, яку помилку зробив лохторат з вибором цього ухиленця від призовів та ще й під кайфом...Сьогодні(як хтось казав)- перепис українського та поміркованого народу України...
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І СВІЖИЙ ПЄТЯ..
'огірочок'..
як видно-
зранку
"не бухав" Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 8242
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Трек или тренд? Петро вже заговорюється.
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у барыги фантомные боли, Украина и без твоего мародерства будет в ЕС и НАТО. Это был курс до тебя, и останется курсом после тебя, расслабься.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко проголосовал в Киеве: "Голосовал за ЕС и НАТО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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