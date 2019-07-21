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 Происшествия
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 Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве. ФОТО

В Коростышеве на Житомирщине полиция доставила в отделение троих 20-летних мужчин. Они находились в машине, припаркованной возле избирательного участка. При себе у парней были пистолет, бита и нож.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирщины.

Подозрительные молодые люди находились в автомобиле ВАЗ возле одного из участок для голосования.

"В ходе проверки было установлено, что в указанном транспортном средстве находились трое 20-летних парней. В ходе осмотра ВАЗа правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож", - сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Группа молодых людей собралась возле участка в Николаеве, у одного из них полиция нашла стартовый пистолет. ФОТО

Молодое люди вместе с автомобилем доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия. Проводится проверка.

Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве 01
Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве 02
Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3138710
 
 
 Топ комментарии
 
Дещо знервованою виглядає ситуація з виборами на житомирщині , як на мене - пашинський , до поросячого вереску, не хоче відриватись від корита..
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О!! У моей бабушки была точно такая бита, но он ее почему-то "макогоном" называла дремучий человек, что с нее взять...
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Бита и нож не запрещены пока ещё. Напишите что провод и гвоздь нашли.
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О!! У моей бабушки была точно такая бита, но он ее почему-то "макогоном" называла дремучий человек, что с нее взять...
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Дещо знервованою виглядає ситуація з виборами на житомирщині , як на мене - пашинський , до поросячого вереску, не хоче відриватись від корита..
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Тому, що Пашинський або сяде в ВР, або сяде. І надовго сяде.
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Пашинский кандидатом в Коростене, а это Коростышев. Другой округ, да и расстояние ок.100км
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Посмотрю на это действие и закрадывается мысль, может Аваков, даже Гройсман не такие плохие люди. Просто надо поставить в нужное русло.
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Во! Ещё один лауреат Премии Дарвина. Первый отметился в Николаеве. Пока что- пукалки. Но, ещё ведь не вечер, да?
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Я всё время с таким набором езжу. Без ниго никак ! 😁
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Бита и нож не запрещены пока ещё. Напишите что провод и гвоздь нашли.
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Пневмат пока ещё тоже не запрещён. 😉
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Только в варианте: пульки- отдельно, баллончик- тоже.
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Это по россиянским законам. У нас проще:
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Независимо от мощности купленного Вами пневматического оружия ( пневматического пистолета, пневматической винтовки, револьвера под патрон Флобера),если калибр не превышает 4,5 мм, это оружие не нуждается лицензированию ( регистрации ) в МВД и может свободно храниться, переноситься и использоваться. 😜
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Можэ это у вас так: А я сделал просто: купил, привез на блок-пост, предъявил, с квитанцией Новой почты. Старлей меня в вагончик отвел, к капитану. Он подтвердил: не запрещено, но!!! И вот то, что я выше написал. Я ещё и спросил: а если таки баллончик забыть и пульки и они окажутся в девайсе. Ответ: это нарушение и придётся изъять. Отак от! Допускаю, что возможно- это строгости прифронтовые. Но, иные- меня не интересуют.
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Тебя мусор взял на понт. Хранение и ношение пневмоствола отдельно от Балога, это техника безопасности, которая под статью не попадает. А конфисковать можно только по статье.
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Меня мусор на понт не брал. Напротив, был весьма доброжелателен. И я ему благодарен. У нас таки какие-то Особые Правила имеются, нарушать которые- я не собираюсь.
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о . еще трех спортсменов задержали . фехтовальщика . бейсболиста и представителя федерации пулевой стрельбы Пистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве - Цензор.НЕТ 4394
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Это никак не связано с выборами. Бита - предмет распространенный. Страна не отошла от 90-х. Менты просто цифры делают.
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Палиция вы днище ! еще бабушку с семечками арестуйте !
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А взяли их за то что сидели в машине ? 😱 Вот бандиты... Ужас ! 😂
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПистолет, бита и нож: полиция обнаружила людей с оружием в машине возле участка в Коростышеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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