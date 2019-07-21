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Все про:Николаев (1188) Нацполиция (9738) титушки (462)

 Группа молодых людей собралась возле участка в Николаеве, у одного из них полиция нашла стартовый пистолет. ФОТО

Сотрудники Нацполиции проверяют группу подозрительных молодых людей, находившихся возле избирательного участка в центре Николаева.

Сообщение о том, что возле избирательной комиссии по ул. Артиллерийской находятся подозрительные лица, поступило в полицию около 9 часов утра. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

У одного из молодых людей изъяли пистолет, по предварительной оценки - стартовый.

"Из объяснений граждан стало известно, что часть из них якобы пришла централизованно голосовать, другие утверждают, что прибыли для охраны штаба одного из кандидатов, помещение которого находится вблизи УИК", - сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: КПВВ "Майорское" закрывали на 3 часа из-за сообщения о минировании. ФОТО

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Группа молодых людей собралась возле участка в Николаеве, у одного из них полиция нашла стартовый пистолет 01
Группа молодых людей собралась возле участка в Николаеве, у одного из них полиция нашла стартовый пистолет 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138705
 
 
 Топ комментарии
 
Не граната? Ну и на том спасибо. Хотя, с мозгами- явно не всё в порядке. Вот именно сегодня, именно к избирательному участку- приволочь эту пукалку. Фсё, детка, поигрался! Теперь- пердячим паром подавай сигнал стартующим.
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Не, Волчек, то призывники перепутали призывной пункт с пунктом голосования. Понять, простить, призвать.
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Это спартсмены! Ани должны были с низкава старта бежать на избирательный участок и галасавать!
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ну так это бегуны . вон и стартовый пистолет у судьи есть
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Саме так. Вони корисно ви рішили провести неділю. Не пішли по "закладках" з наркотиками, а вирішили побігати.
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Центр города. Ни дорог, ни тротуаров...Все в трещинах и ямах.....Сенкевич 37-летний "самонемищний" мэр с перепуганным лицом
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Местные князьки тоже хотят хорошо жить
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Мабуть хтось найняв. Не самі ж вони приперлися. Цікаво хто?
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А чем этот типа стартовый от газового отличается？
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..стартовый пистолет - это удобная петарда для звукового отпугивания диких животных (стаи собак, волков, банды обкуреных гопников..), привлечение внимания спящих полицейских.. газовый пистолет - то же самое, плюс выведение из строя на несколько минут всех, попавших в облако газа..
плюс стартового - для него не нужны разрешительные дркументы, это хлопушка.. этот прибор всегда со мной, всегда на велосипеде, часто ночью, часто лесом-степом, один..
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Не граната? Ну и на том спасибо. Хотя, с мозгами- явно не всё в порядке. Вот именно сегодня, именно к избирательному участку- приволочь эту пукалку. Фсё, детка, поигрался! Теперь- пердячим паром подавай сигнал стартующим.
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Андрей Головачев в статье, опубликованной
изданием Главред, отметил, что четыре страны
Евросоюза - Польша и прибалтийские
государства - не обращают внимания на
коррупционную деятельность Петра Порошенко.
По мнению политического эксперта, это
объясняется тем, что пятый президент Украины
является определенной гарантией безопасности
для этих стран.
Андрей Головачев напомнил, что издание The
Times включила Петра Порошенко в тройку самых
крупных европейских коррупционеров. Однако
Польша, Латвия, Литва и Эстония предпочитают не
замечать причастность к коррупции пятого
президента. Для них он всегда будет желанным
гостем.
Объясняется это просто. Все эти страны находятся
в состоянии жесткой конфронтации с РФ. При этом
пока Россия занята Украиной, они находятся в
относительной безопасности. Вместе с тем, Петр
Порошенко - это гарантия того, что украино-
российское противостояние будет продолжаться и
дальше. Скорее всего, пятый президент вызывает у
поляков и прибалтов чувство брезгливости, но они
и впредь будут пожимать ему руку,
доброжелательно улыбаясь. Ведь чувство страха,
как известно, всегда сильнее порядочности.
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чувство брезгливости "пятый президент" вызывает у всех. частично даже у тех, кто за него проголосовал.
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русишь Вася, без ссылки на подтверждённый первоисточник твой высер - это обычный кремлёвский фейк.. поискал, потратил своё драгоценное время (не копеечное твое) - быстро не нашёл.. дай ссылочку, плиз, на иностранный оригинал, который уже и проверю.. а то тут уже собрались мухи Зе лёные вокруг твоего говна
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На фото какое-то зажопье, а не Николаев. Дорог нэма!
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В Николаеве нужно вводить особый режим по криминалу и чистить этот город до основания
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Если так выглядит центр Николаева, то тогда как выглядят его окраины? По сравнению с этим, Горловка - это мегаполис.
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Якщо немає балаклав, тоді це не "херої". Група молодиків зібралася біля дільниці в Миколаєві, у одного з них поліція знайшла стартовий пістолет - Цензор.НЕТ 3132
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа молодых людей собралась возле участка в Николаеве, у одного из них полиция нашла стартовый пистолет. ФОТО
 
 
 
 
 
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