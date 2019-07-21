Сообщение о том, что возле избирательной комиссии по ул. Артиллерийской находятся подозрительные лица, поступило в полицию около 9 часов утра. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
У одного из молодых людей изъяли пистолет, по предварительной оценки - стартовый.
"Из объяснений граждан стало известно, что часть из них якобы пришла централизованно голосовать, другие утверждают, что прибыли для охраны штаба одного из кандидатов, помещение которого находится вблизи УИК", - сообщили в полиции.
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства.
плюс стартового - для него не нужны разрешительные дркументы, это хлопушка.. этот прибор всегда со мной, всегда на велосипеде, часто ночью, часто лесом-степом, один..
изданием Главред, отметил, что четыре страны
Евросоюза - Польша и прибалтийские
государства - не обращают внимания на
коррупционную деятельность Петра Порошенко.
По мнению политического эксперта, это
объясняется тем, что пятый президент Украины
является определенной гарантией безопасности
для этих стран.
Андрей Головачев напомнил, что издание The
Times включила Петра Порошенко в тройку самых
крупных европейских коррупционеров. Однако
Польша, Латвия, Литва и Эстония предпочитают не
замечать причастность к коррупции пятого
президента. Для них он всегда будет желанным
гостем.
Объясняется это просто. Все эти страны находятся
в состоянии жесткой конфронтации с РФ. При этом
пока Россия занята Украиной, они находятся в
относительной безопасности. Вместе с тем, Петр
Порошенко - это гарантия того, что украино-
российское противостояние будет продолжаться и
дальше. Скорее всего, пятый президент вызывает у
поляков и прибалтов чувство брезгливости, но они
и впредь будут пожимать ему руку,
доброжелательно улыбаясь. Ведь чувство страха,
как известно, всегда сильнее порядочности.
головачёв - кацап авторитетный. ты тоже.