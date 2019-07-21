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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 На избирательном участке в посольстве в Варшаве образовалась очередь. ФОТО

На заграничном избирательном участке в посольстве Украины в Варшаве образовалась небольшая очередь из желающих проголосовать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter посла Украины в Польше Андрея Дещицы.

"Началось голосование на заграничном избирательном участке №900069 в Варшаве", - написал Дещица, разместив фото стоящих на улице в ожидании возможности проголосовать людей.

На избирательном участке в посольстве в Варшаве образовалась очередь 01
На избирательном участке в посольстве в Варшаве образовалась очередь 02

Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

На избирательном участке в посольстве в Варшаве образовалась очередь 03

Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.

Также на Цензор.НЕТ: Восемь участков не открылись для голосования из-за вопросов в комиссиях и бюллетеней, - МВД

Источник: https://censor.net.ua/p3138703
 
 
 Топ комментарии
 
Партия того, благодаря кому эти люди вынуждены были отправиться на заработки?Не уверен.
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А чого їм "возващаться" в країну де з/п на рівні Зімбабве? Подякуй Петру за такий стан речей, дякуло.
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А заробитчане что вже начали возвращатся при зе?
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Да , тоже забыть . Теперь с независимостью похоже -всё . !! На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга - Цензор.НЕТ 3132 .
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Зе-рыгы пока "на Порохе" не свихнутся , окончательно , то не успокоятся . Идея фикс ( вендетта Пороху , за то что осмелился противостоять рюцкому миру ), затмила рассудок .. На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга - Цензор.НЕТ 5587 .
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Если бы Украинское государство ещё раньше при продажном кремлёвском холуе сбежавшем ЗЭКЕ януке .. то при помощи этого Иуды стала бы как этого очень хотели кремлёвские фашисты ...уйла колонией лапотной паРаши ( кацапской новроссией - пиндоссией)...И тогда естественно что поверженная паРашей Украинская держава уже как бесправная кацапская колония потеряла бы всё что имеет сейчас: безвиз, ассоциацию, дружбу и торговлю с ЕС, стать членом ЕС и НАТО. Ну и конечно была подвержена жёстким санкциям точно так как и её повелительница -владыка метрополия проклятая паРаша. Но эта вражеская паРаша так не остановилась и сейчас уже хочет нам Украинцам обратно втюрить этих же своих продажных холуёв бандитов эксрыгоАналов своры Иуды -ЗЕКА но коварно перекрашенных и замаскированных под разные антиукраинские силы скажем так разных слуг но не слуг украинского народа которые маниакально стремятся попасть в парламент чтобы в угоду кремлю уничтожить суверенитет Укранской державы.
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Та прямо таки - только порохобота . !!! А зебыдло всё святое . Типа .. На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга - Цензор.НЕТ 4287 .
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Ылита у нас знатная. На её фоне все меркнет.
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Коли Центр Разумкова провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програм політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% совкових українців готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо хоча б за будь що».
Ось і відповідь як у нас при тому часто пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї ці "... І тепер нікуди вони не ділись ці прокляті - яничари, які за криваві кремлівські срібники для Юд будуть намагаться на виборах злочинно купити українських виборців, щоб будь за що злочинно потрапити до парламенту і знищити суверену державу Русь -Україну.
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Выдержка из сюжета романа Сенкевича «Quo vadis» (Камо грядеши), за который он получил Нобелевскую премию.

Отдельного внимания заслуживает личность Гая Петрония Арбитра, чья трагическая судьба также описана в книге. Будучи другом детства будущего императора Нерона и его ровесником, он не мог и предположить, во что в дальнейшем выльется правление этого безумного императора-комедианта. Нерон мнил себя выдающимся певцом, музыкантом и литератором, часто выступал на арене цирка и на многочисленных оргиях, при этом будучи не таким уж и талантливым, как сам мнил о себе. Петроний же, будучи человеком с тонкой душевной организацией, истинным ценителем настоящего искусства, не в силах был смотреть на то, как этот жалкий комедиант глумится над прекрасным.


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Самое смешное что они будут голосовать за Пэдро, который и вынудил своими тарифами и ценами выехать их на заработки, чтоб в Украине их родственники и близкие могли платить по счетам
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Никто никого не вынуждал. У них была альтернатива - сидеть здесь на мизерной зарплате. Вы рассуждает как совок, во всем мире существует трудовая миграция и Украина влилась в этот процесс. Близок тот день, года страна наполнится азиатами заробитчанами. Что вы на это скажете?
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Я даже больше скажу. У нас в кривом роге есть 2 завода, построенных в советское время. По рассказам родителей, в то время на завод ехали со всего союза, людям давали квартиры. Были построены целы микрорайон возле заводов. Так что трудовая миграция существовала даже в совке и за жилье люди были готовы ехать на край света.
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Люди пришли подякувати 🐷 за свое новое место жительства и работы вдали от родных.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомНа избирательном участке в посольстве в Варшаве образовалась очередь. ФОТО
 
 
 
 
 
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