Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter посла Украины в Польше Андрея Дещицы.
"Началось голосование на заграничном избирательном участке №900069 в Варшаве", - написал Дещица, разместив фото стоящих на улице в ожидании возможности проголосовать людей.
Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.
Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.
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Ось і відповідь як у нас при тому часто пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї ці "... І тепер нікуди вони не ділись ці прокляті - яничари, які за криваві кремлівські срібники для Юд будуть намагаться на виборах злочинно купити українських виборців, щоб будь за що злочинно потрапити до парламенту і знищити суверену державу Русь -Україну.
Отдельного внимания заслуживает личность Гая Петрония Арбитра, чья трагическая судьба также описана в книге. Будучи другом детства будущего императора Нерона и его ровесником, он не мог и предположить, во что в дальнейшем выльется правление этого безумного императора-комедианта. Нерон мнил себя выдающимся певцом, музыкантом и литератором, часто выступал на арене цирка и на многочисленных оргиях, при этом будучи не таким уж и талантливым, как сам мнил о себе. Петроний же, будучи человеком с тонкой душевной организацией, истинным ценителем настоящего искусства, не в силах был смотреть на то, как этот жалкий комедиант глумится над прекрасным.