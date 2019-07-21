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Все про:Госпогранслужба (3373) минирование (817) КПВВ (19)

 КПВВ "Майорское" закрывали на 3 часа из-за сообщения о минировании. ФОТО

Утром поступило сообщение о минировании КПВВ "Майорское" на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут". Пункт пропуска был закрыт в течение почти 4 часов. Взрывчатку не нашли.

Работа КПВВ началась в 6 часов утра, согласно летнему графику работы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"В 06.45 в службу "102" полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Чтобы гарантировать надлежащую безопасность для мирного населения, штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут"", - сообщили в Госпогранслужбе.

Гражданских лиц и пограничников эвакуировали в безопасное место. Территорию КПВВ обследовала группа разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 09.35 территория КПВВ, административные здания и прилегающая местность полностью обследована группой разминирования ДСНС с помощью специальных технических средств и служебных собак, обученных поиску взрывчатки. Опасных предметов не обнаружено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью восстановлены", - сообщили в Госпогранслужбе.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в сторону позиций ВСУ, - пресс-центр ОС

КПВВ Майорское закрывали на 3 часа из-за сообщения о минировании 01
КПВВ Майорское закрывали на 3 часа из-за сообщения о минировании 02
КПВВ Майорское закрывали на 3 часа из-за сообщения о минировании 03
КПВВ Майорское закрывали на 3 часа из-за сообщения о минировании 04
КПВВ Майорское закрывали на 3 часа из-за сообщения о минировании 05
КПВВ Майорское закрывали на 3 часа из-за сообщения о минировании 06

Источник: https://censor.net.ua/p3138702
 
 
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Дарма поновили пропуск.. Це дуже небезпечно.. Треба тижнів з два тримати КПП закритим - може це якась хитромудра міна була, котру не змогли виявити ні сапери ні собачки.. Не можна ризикувати дорогоцінними життями представників гордих даунбасітов, котрі щоденно перетинають це КПП, в сподіванні поживитись українськими пенсіями та українськими харчами..
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А ще ж вони пруть голосувати за мертветчука, тож треба "замінувати" всі КПП хоча б до вечора. ***** шастать, тварям
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міну знайшли - якийсь лугандон випорожнився в кущах біля КПП
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Это население гордых республик нельзя было вообще допускать к голосованию и огородить колючей проволокой. Это все равно что пригласить кацапов из рфии проголосовать за благополучие Украины
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКПВВ "Майорское" закрывали на 3 часа из-за сообщения о минировании. ФОТО
 
 
 
 
 
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