 КПВВ "Майорское" закрывали на 3 часа из-за сообщения о минировании. ФОТО

Работа КПВВ началась в 6 часов утра, согласно летнему графику работы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"В 06.45 в службу "102" полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Чтобы гарантировать надлежащую безопасность для мирного населения, штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут"", - сообщили в Госпогранслужбе.

Гражданских лиц и пограничников эвакуировали в безопасное место. Территорию КПВВ обследовала группа разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 09.35 территория КПВВ, административные здания и прилегающая местность полностью обследована группой разминирования ДСНС с помощью специальных технических средств и служебных собак, обученных поиску взрывчатки. Опасных предметов не обнаружено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью восстановлены", - сообщили в Госпогранслужбе.

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