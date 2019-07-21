 Окончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что там народное волеизъявление "фактически уже завершилось, так и не начавшись".

"В школе г. Бахмут, где находится 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата - "победителя" или "правильное" название партии", - сообщил он.

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По словам Тракало, по прибытию на место следственно-оперативной группы Бахмутского отделения полиции, с целью скрыть следы преступления, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 статати 158 Уголовного кодекса Украины - " ... фальсификация избирательных документов..., итогов голосования ". Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения", - добавил он.





