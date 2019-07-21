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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22768) фальсификации (1276) Бахмут (Артемовск) (269) Тракало (35)

 Окончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бахмуте Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что там народное волеизъявление "фактически уже завершилось, так и не начавшись".

"В школе г. Бахмут, где находится 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата - "победителя" или "правильное" название партии", - сообщил он.

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По словам Тракало, по прибытию на место следственно-оперативной группы Бахмутского отделения полиции, с целью скрыть следы преступления, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 статати 158 Уголовного кодекса Украины - " ... фальсификация избирательных документов..., итогов голосования ". Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения", - добавил он.

Окончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов 01
Окончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов 02
Окончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов 03

Окончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3138698
 
   
 Топ комментарии
 
Вата есть вата!! А потом плачут какого хрена за них не думают!!
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Бандитський край, фулє. Оце так вони обирали і свого Зека єнакуєвського.
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Если бы давали реальные сроки от 7 до 10и без права амнистии, то такой ху#ни не было бы!
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Нет никакого кацапского Донбасса.
Хватит пропагандой заниматься.
Вся Украина такая.
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ну не вся...львовская область то не такая
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Давайте быть честными, Донбасс - действительно кацапский, (не по национальности, а по менталитету). Знаю некоторых русских по национальности, которые за Украину, и очень много этнических украинцев-ватников. А есть еще порошенковская вата.
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Зеватой которая хочет мириться с кацапами заполнена вся Украина.
А зеботы бегают и ищут вату на Донбассе и у Порошенко.
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Я за Зеленского не голосовал, и сейчас не голосую, но должен заметить, что Зеленский не предлагал безоговорочно мириться с кацапами, тут вы солгали. Да, на Донбассе 90% - вата, как не прискорбно это сознавать.
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До 2014 года было не 90%.
Ваты на Донбассе (было) меньше чем по всей Украине.
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Я никогда не лгу.
Петя предлагал минские соглашения в трактовке Украины и зеботня тупо верещала что он агент кремля.
Теперь когда пропихиваются минские соглашения в трактовке кремля зеботня одобряет.
Поэтому не надо)))
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Добавлю, голосующие за Зеленского очень пестрая публика, от патриотов Украины до сепаров, и у каждого свои надежды на Зеленского.
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В Україні вже перезріло питання системи штрафів і виправних робіт для бидла - алкашів, собачників, хамів на дорогах і пішоходів по іншому не провчити... Таких, як ці клоуни теж..
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моржовий донецький камяновугільний басейн... що не так?
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Соєві посіпаки в лугандоні !? Не тупи , бо не заплатять .
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Подписи были , но без результатов . Навряд фальсификация доказуемая .
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Открою небольшой секрет. Даже эти протоколы не играют большой роли в результатах голосования, не говоря уже о ваших конкретных голосах, подобных мышиному писку. Вы - стадо баранов. А только пастухи знают истинное предназначение стада.
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Вы, простите, чьих будете? Пастухов или стадных? Закінчилися, ще розпочавшись: у Бахмуті члени ДВК підписали бланки протоколів для внесення результатів виборів - Цензор.НЕТ 2616
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1. Подписали, потом поставили партии...
2. Поставили партии, потом подписали...
Где именно криминал?
Если всё правильно и честно по кандидатам и партиям, то какая разница, что было первым?
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Если подумать, то можно такой вариант: не члены комиссии забирают у членов комиссии уже подписанные и вносят туда что нужно. Вот и разница.
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я тоже подумал, что может и не совсем осознанно, а просто...как бы "задел" для экономии времени при оформлении документов... ну, чтоб раньше пойти домой ...
без цифр это пока только полуфабрикат...
хотя...их же наверное учили и предупреждали что так делать нельзя...наказуемо как-то...
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Ну вы же знаете нашу натуру?
Типа, нас это не коснется...
Хотя, я больше чем уверен, что в инструкции чётко указано - НИЗЗЯ подписи ставить раньше...
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Потому что знают что за фальсификацию им ничего не будет. За всю историю Украины еще никого не посадили за фальсификацию выборов. Поетому так и живем, что ничего не можем доделать до конца даже революцию.
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Вообще-то, здесь максимум - это намерение...
Фальсификации потенциальные типа...
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Донбасята - братья наши меньшие. Относитесь снисходительно, как к папуасам.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОкончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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