 Окончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что там народное волеизъявление "фактически уже завершилось, так и не начавшись".
"В школе г. Бахмут, где находится 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата - "победителя" или "правильное" название партии", - сообщил он.
По словам Тракало, по прибытию на место следственно-оперативной группы Бахмутского отделения полиции, с целью скрыть следы преступления, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 статати 158 Уголовного кодекса Украины - " ... фальсификация избирательных документов..., итогов голосования ". Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения", - добавил он.
Хватит пропагандой заниматься.
Вся Украина такая.
А зеботы бегают и ищут вату на Донбассе и у Порошенко.
Ваты на Донбассе (было) меньше чем по всей Украине.
Петя предлагал минские соглашения в трактовке Украины и зеботня тупо верещала что он агент кремля.
Теперь когда пропихиваются минские соглашения в трактовке кремля зеботня одобряет.
Поэтому не надо)))
2. Поставили партии, потом подписали...
Где именно криминал?
Если всё правильно и честно по кандидатам и партиям, то какая разница, что было первым?
без цифр это пока только полуфабрикат...
хотя...их же наверное учили и предупреждали что так делать нельзя...наказуемо как-то...
Типа, нас это не коснется...
Хотя, я больше чем уверен, что в инструкции чётко указано - НИЗЗЯ подписи ставить раньше...
Фальсификации потенциальные типа...