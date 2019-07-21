 Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

Как напоминают в пресс-центре ОС, передовые хирургические группы созданы на базе мобильных военных госпиталей, которые функционируют в районе проведения ООС, передает Цензор.НЕТ.
"Их цель - в максимально сжатые сроки развернуться на наиболее угрожающих направлениях боевого столкновения и последующей эвакуации раненых бойцов на расстоянии не менее 12 км от линии фронта и оказать квалифицированную медицинскую помощь. По прибытии в назначенное место, военные медики должны провести развертывание палаточного городка и за каких-то 3-4 часа этот мобильное подразделение готово к приему первых раненых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передовая хирургическая группа включает в себя приемно-сортировочное, противошоковое и операционное отделение, отделение интенсивной терапии, автоперевязочную, рентген-аппарат, лабораторию для проведения общего анализа и определения группы крови. В наличии также необходимый запас крови на случай оказания экстренной помощи в полевых условиях.
"Такая группа может работать автономно в течение 72 часов в любое время года и оказывать помощь 30-35 раненым в сутки. Для этого в состав группы введено достаточное количество хирургов, анестезиологов и медицинских сестер, которые обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием и лекарственными средствами", - отметил руководитель учений, начальник клиники неотложной хирургии Военно-медицинского клинического центра Южного региона полковник медицинской службы Эдуард Хорошун.
откуда у бойцов такие животы? это они на кухне тренируются?
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пофап...помилуватися на кубики пресу та біцухи.