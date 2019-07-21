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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:учения (2125) врачи (633) Объединенные силы (344)

 Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

В Донецкой области в районе проведения Операции Объединенных сил прошли учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Как напоминают в пресс-центре ОС, передовые хирургические группы созданы на базе мобильных военных госпиталей, которые функционируют в районе проведения ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Их цель - в максимально сжатые сроки развернуться на наиболее угрожающих направлениях боевого столкновения и последующей эвакуации раненых бойцов на расстоянии не менее 12 км от линии фронта и оказать квалифицированную медицинскую помощь. По прибытии в назначенное место, военные медики должны провести развертывание палаточного городка и за каких-то 3-4 часа этот мобильное подразделение готово к приему первых раненых", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что передовая хирургическая группа включает в себя приемно-сортировочное, противошоковое и операционное отделение, отделение интенсивной терапии, автоперевязочную, рентген-аппарат, лабораторию для проведения общего анализа и определения группы крови. В наличии также необходимый запас крови на случай оказания экстренной помощи в полевых условиях.

"Такая группа может работать автономно в течение 72 часов в любое время года и оказывать помощь 30-35 раненым в сутки. Для этого в состав группы введено достаточное количество хирургов, анестезиологов и медицинских сестер, которые обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием и лекарственными средствами", - отметил руководитель учений, начальник клиники неотложной хирургии Военно-медицинского клинического центра Южного региона полковник медицинской службы Эдуард Хорошун.

Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС 01

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Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС 02
Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС 03
Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС 04
Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС 05
Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС 06

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Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС 07
Военные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС 08
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/p3138687
 
   
 Топ комментарии
 
Так то ж тебе там не було. Ти б на власному прикладі показав би як треба воювати. Якого бійця країна в твоїй особі втратила....
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рост 165. вес 65. обьем бицепса 40. еще вопросы?
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Все учимся, тренируемся. А как доходит до дела, как в Керченской проливе осенью прошлого года, так сдаемся без единого выстрела. Спрашивается зачем проводили учения, с американцами, с НАТО так полагаю сдаваться можно и без тренировки
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Так то ж тебе там не було. Ти б на власному прикладі показав би як треба воювати. Якого бійця країна в твоїй особі втратила....
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тебя ничего не напрягло в этих фото?
откуда у бойцов такие животы? это они на кухне тренируются?
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Виклади своє фото. На фітнес щодня ходиш?
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рост 165. вес 65. обьем бицепса 40. еще вопросы?
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Ого. Ти такий високий, майже як Зеленський.
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И КАКОЙ ФИТНЕС, ДЯТЕЛ ОНИ НА ВОЙНЕ... ТЫ ДУРКУ НЕ ВКЛЮЧАЙ.
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Саме так. А ти, з біцухою в 40 сантиметрів і накачаним пресом- перед компом на дивані. Так що рот закрий. Шварценеггер ти наш.
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Причем здесь военные медики и инцидент в Керченском проливе, идиот?
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Привіт! А де ж то йчудовий мобільний госпіталь, який нам подарувала Америка??7 Вкрадено? ТАК?
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Предвыборная агитация! Голосуйте завтра за Людей, а не за животных - особенно гавкающих и хрюкающих!
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ты мозоли этих медиков видел? все там.
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Їхня справа- рятувати людей, а не дати тобі пофап...помилуватися на кубики пресу та біцухи.
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этот мэдик стометровку 2 часа бежать будет. он там жрет и спит. и это всё. пшол ты.
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Ну то скажи з якого ти міста і я підкажу тобі адресу найближчого військомату.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВоенные медики тренировались разворачивать передовую хирургическую группу в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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