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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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Материалы по теме:
Все про:агитация (431) подкуп (507) Нацполиция (9738)

 Незаконная агитация и подкуп избирателей: в "день тишины" в полицию поступило более 570 сообщений о нарушениях. ИНФОГРАФИКА

Особенно много нарушений фиксировали в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств.

По состоянию на 18 часов в подразделения полиции поступило 577 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В частности, в "день тишины" больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (396 фактов) и подкупом избирателей (16 фактов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в Индии получило новые бюллетени, голосование состоится без каких-либо изменений

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 11 фактам.

По состоянию на 15:00, отмечают в полиции, поступило почти 280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Незаконная агитация и подкуп избирателей: в день тишины в полицию поступило более 570 сообщений о нарушениях 01

Источник: https://censor.net.ua/p3138680
 
 
 Топ комментарии
 
- А порохоботы могут врать?
- Да, могут. Мы такие.
(С)

Бирюков
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Петя прощай..
Петя прости..
Нам просто с тобой
Уже не по пути..
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Какое тебе дело до выборов в Украине немчура...Северный поток 2 достроила уже подкацапная чушка??
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Ты позоришь не только свой ник, как девушка, но и нарушаешь Правила форума! Спам - для тебя - работа над ошибками! Следующий шаг - наказание!
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і гімороїдальні свічки на вибори теж
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😁 и нюхательные соли

не, серьёзно
Там же жулики, а сейчас эти исчезающие чернила вообще не проблема

Я своей голосовала в марте и апреле, и завтра тоже своей буду
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А шо думаешь у нас в посольствах и консульствах сидят не такие? Говорят, что всегда раньше вбрасывали.

Хз, не хочу никого осуждать. В первом туре была сплошь молодь там. В вышиванках.
Во втором уже постарше.

Может, Тот, они и не собираются ничего такого делать. Но я все равно со своей ручкой.
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Чего? 😁 я просто проголосую и все
Не на баррикады иду

Но спасибо и тебе тоже
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3енелейсские вместе с МЕРТВЕТчуками--УЖЭ ПОДКУПАЮТ "выборцев " ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ..
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https://www.youtube.com/watch?v=LXhQ_YVPXCk

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У Санкт-Петербурзі уродженець Дагестану напав та важко поранив двох глухонімих українців.
Інцидент стався в ніч на 20 липня у вагоні метро на станції Пушкінська. 36-річний чоловік, який приїхав із Дербента, накинувся з ножем на українців, тому що ті не відповіли на його запитання, чи виходять вони на наступній станції. Першого він вдарив ножем в груди два рази, другого - один.
Про це повідомила "Фонтанка".
Інші пасажири потяга заступилися за українців, вони відібрали ніж та тримали нападника до прибуття співробітників поліції.
Постраждалих доставили в Маріїнську лікарню у важкому стані. Їм зробили операцію.
Дагестанця раніше вже судили за умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості, а також застосування насильства стосовно представника влади під час виконання обов'язків. Нападника затримали, проти нього порушено кримінальну справу за статтею про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

https://gazeta.ua/articles/np/_u-rosiyi-napali-na-dvoh-**********/916860
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Просто вопрос:
Какого фига они там делали?
Гриб не научил?
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ПОЯВИЛОСЬ ФОТО, КАК ДЕТИ ПОРОШЕНКО АГИТИРУЮТ ЗА ПАРТИЮ «ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ»



Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 8340

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-- та хрен там, кто в Украине за националистов проголосует!
Пипл думает, шо немецкую экономику можно построить токо по китайскому варианту, но работать, как китайские добровольцы и немецкие работяги, не желает!
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Свободовцам сперва надо бы отчиститься от тех, кто помог русне оттяпать Крым и замутить Лугандон своими неуместными и несвоевременными истериками про Украинский язык в 2014. Избавиться от крикунов и провокаторов, которые, как НКВД в форме УПА, нацепили вышиванки, а по сути працуют на кремлядь. Процесса переосмысливания я в Свободе не заметил. Значит - аут.
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Стаду затюкали мозок "прохідними рейтингами", щоб стадо випадково не проголосувало за проукраїнських політиків, а голосувало лише за тих за кого треба ******** "еліті" з крадіїв та бандитів.
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На юго востоке Украины семьям металлургов дарят по 1 штуке,чтобы за 1 как на каждом столбу и поздравляют с Днём Металлургов и главное, что это никому не надо Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 6558
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Жаль,что многие не поддерживают Михо...
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..Міхо вирішив підіграти ..Зе !?.

То навіщо було заварювати кашу з виборами ?.
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ВАМ ЭТО ГО МАЛО ??
.
Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
.
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти ком
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Ничего в нашей жизни не поменяется ,будут те же или их кумовья Хуже будет если над нами будет ещё стоять Московия
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Уверен, народ Украины завтра сделает достойный и ответственный выбор. Ночь впереди, думай те.
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Я не уверен - слишком много грязи накопилос и она просочилась даже в Слугу, как раньше просачивалась в Батькивщину - но очень хотел бы этого.
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Петя прощай..
Петя прости..
Нам просто с тобой
Уже не по пути..
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-- шо, опять Пэтю переизбирают? -- а нихто ж не знал!
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Петя вали
и прощевай -
или беги
или сиди.
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Незаконная агитация и подкуп избирателей: в "день тишины"

И тишина на белом свете, тишина!
А я иду и размышляю не спеша:
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да и окончить ВПШ?
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Ты не смеши
и не флуди
с наколкой "ПЕСя"
на груди.
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но лучше нормальных выбрать людей!
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Успокойтесь!Хуже уже не будет!Не определившимся-сочувствую-шанс может и единственный может и не вернуться скоро!
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Почему же не будет хуже? ЧТо за бред для лохтората. Хуже очень даже может быть, и легко, и намного хуже.
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гірше? януковоща пережили і то переживем
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100%
Так шо пройдём и проголосуем чтобы не вкинули за нас
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Чужинці

https://t.co/czKqYUk1h4

Батько Шефіра мочіл бєндєровцев. Про це сам Шефір розказав в інтерв'ю.
Уявіть, все дитинство він думав, що його батя - герой. А потім прішол етот ваш Майдан со своїм бандерой і сказав, що батя його - покидьок і мразь. Як він після такого може відноситись до України?
До речі, сопля зелена теж з чекістської сім'ї - дєдушка із криворізьких мусорів. Теж встиг прислужитися Москві.
Тепер воно буде мочіть бєндєровцев, вже захопивши владу в Україні. Тільки вони це будуть робити хитро. Відміняти мову, відміняти квоти на українську музику, відміняти парад на День Незалежності, знищувати бойовий дух національних сил, повертати російську недокультуру в Україні. Українська церква їх теж не цікавить, бо вони нав'язують свою мораль з гиги над термосом. Історична правда їм гидка, бо їхні предки в ній були злочинцями.

Це чужинці, що скористалися нашим важким становищем під час війни і захопили владу.
Повторюю: це чужинці.
А тому ці чужинці можуть спиратися тільки на лівацькі гасла - отнять і подєліть, раздать народу, кинуть подачку люмпену та очолювати настрої хамів. Тільки в зденаціоналізованому суспільстві чужинці можуть сховатися. Не тому, що вони погані люди, а тому, що тільки так вони мають можливість не приймати правила суспільства, серед якого живуть і заробляють.
Отож наразі ми опинилися в дуже небезпечній ситуації. Ця тля буде роз'їдати нашу Україну, але непомітно. Телевізійні канали в їхніх руках, тож правда буде їхня. Роздивитися небезпеку, щоб почати реагувати, буде дуже важко. І найбільшим досягненням буде, якщо просто не проскочимо момент, коли стало пізно.
Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 3082
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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пребывает в «абсолютном диалоге» с главой политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в прямом эфире

«Петр Алексеевич [Порошенко] с экранов телевизоров говорит очень правильные вещи: ЕС, НАТО и так далее. Но я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше. К сожалению, это правда, и в этом есть большая угроза» - сказал Гройсман.
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А про Петю который пришёл 27 февраля (!) к лидерам Майдана и сказал что раз его 5 канал освещал Майдан, то они обязаны ему отдать должность вице-премьера для Гройсмана

Там зашкварились реально все
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Сколько ты ещё будет кудахтать про Петю с Германий?? Сбежала в Германию и кудахтает там про Петю... Про свою фрау Рибентроп кудахтай, какое ты дезертирша имеешь отношение к Украине вообще...
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А чего ты так про Петра возбуждаешься? Только за то, что он с допроса убежал в Европу, где его никто не приглашал и просидел на галерке в Европарламенте, его уже можно смело задерживать и цеплять наручниками к батарее, чтобы не смылся на следующий допрос!
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Может им в канхветы какой-то петро-возбудитель добавляют...
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Видимо, возбудитель на голодный желудок дает только побочные эффекты - истерику, а потом тихое помешательство! Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 2344
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Лапала - это поварёнок пригожинский. Работает оно тут на благо вяликой раиси.
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Грося ще й не таке ляпне, аби вислужитися перед Зе. Він із ним точно «в абсолютному діалозі».
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В нас за Конституцією прем'єр-міністр хіба вислужується перед президентом? Ні. В нас міцно побудована за 5 років потужних рехворм поважним державо-будівельником демократична держава, з незалежними гілками влади і такими ж незалежними державними інститутами.
То ви схоже про царську кацапію щось вигадуєтє. А наш шановний прем'єр-міністр Володимир Борисович, призначений шановним Петром Олексійовичем, вже який рік демонструє всьому світу, як треба ефективно керувати державами.
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Все время мучайся с выбором. Но выбрала судьба. Голосовать не буду. В принципе не могу.
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Если завтра в ВР, подавляющим большинством не пройдут национальные патриоты -- на Украине можно смело ставить крестик, сверху нолик и печать на букву "П" -- капэць.
-- не такой нации на карте и на глобусе...
Аминь!
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полностью согласен. Хохлы малороссы со своим СЛугой УРода и Жопопоблоком сделают реальную Малоросиию под радостные визги 73% ЗЕбилов малороссов
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То вйо......поцреоти хренові ..!..А то достали своїм *скавчанням *
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Это был процесс, а не внезапность! ...зря только барахтались...
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Нет там патриотов, есть только продажные националисты.
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"Черные человечки" - Господа реваншисты, "русского мира" не будет! Ваши намерения закончатся для вас больницами и моргами. Восток Украины уже не тот. Реванш не пройдет!

https://www.youtube.com/watch?v=***********

Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 9717
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То есть -- внутренний конфликт... -- бессмысленный и беспощадный...
А Надо Хунту! -- осмысленную и по Закону!
...но шо-то верится с трудом -- и в то, и в другое...
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День последних буйных плясок ПОПуасов ради гнидки в ПЕСиной шкурке.
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ВАМ ЭТО ГО МАЛО ??
.
Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
.
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти ..
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Уже 22 07 2019г. Украинцы уже проснутся малороссами в Малороссии в смартфоне и им будет очень не смешно. Разве что веселится будут неукринские слуги клоунам при власти и без неё
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Не наравится Слуга - выбери Батькивщину и спи спокойно.

А eсли за Барыгу - значит за дерибан - значит за ослабление Украины под псевдопатриотическую стрекотню ПОПуасов - значит за Пуйло.
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Человек на работе. Вы реально думаете переубедить проплаченных ботов?
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Всех мух не перебьёшь, всех гнид не передавишь.
Но не делая это - умрёшь от заразы.
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oleg Чому не буде гірше?А тому,що основним для виборця було ваизначити-хто на чийому боці.Як завжди допомогло "Що у тверезого на умі, то в п'яного на язиці, так би мовити словами Тет Чор про те, що, коли Мед виступатиме з правильними гаслами, то вони не відкидають можливості співпраці з ним." От і стало зрозумілим-по один бік барикад опинилися(завуальовано) Пу, його Мед і Пор.Хто після такого висновку наступатиме на граблі соевих всередині?

А у всіх зовнішніх конфігураціях для України-західний світ не бажає посилення впливів Росії і не в його інтересі занепад України.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНезаконная агитация и подкуп избирателей: в "день тишины" в полицию поступило более 570 сообщений о нарушениях. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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