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Все про:Мемориал (96) Новая Каховка (16) ОГА (1476) Ян Осока (727) 57 отдельная мотопехотная бригада (48)

 Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке. ФОТОрепортаж

В Новой Каховке Херсонской области состоялось торжественное открытие мемориала в честь погибших военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Об этом говорится на официальном сайте Херсонской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"91 герой отдал свою жизнь за то, чтобы мы сегодня под флагом Украины пели гимн. Память о погибших навсегда останется в сердцах украинцев. Хочу обратиться к каждому военнослужащему. Давайте приложим все усилия для того, чтобы список погибших больше не продолжался, чтобы мы победили врага, а война отошла в историю", - обратился к присутствующим председатель областной государственной администрации Юрий Гусев.

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Командир бригады полковник Анатолий Мишанчук отметил, что мемориал является символом неисчерпаемой мужества и будет напоминать, что никто из тех, кто положил жизнь за независимость, не будет забыт.

Отметим, что 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко - воинское соединение Вооруженных сил Украины, подчиненное оперативному командованию "Юг". Бригада сформирована в 2014 году на базе 1-й специальной бригады территориальной обороны в городе Кропивницком. 14 февраля 2018 года было сообщено, что к лету 2018-го штаб бригады будет перемещен в Новую Каховку. 5 мая 2018-го состоялась торжественная церемония встречи бригады в Новой Каховке.

6 мая 2019 года бригада получила почетное название в честь Костя Гордиенко - кошевого атамана Запорожской Сечи в XVIII веке.

Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке 01

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Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке 02
Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке 03
Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке 04
Фото: khoda.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3138679
 
   
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Героям слава! И память вечная. Жалко хлопцев.
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Данные откуда? Вам не совестно? Ну вспомните, наприклад, если не о том, что у Вас, так понимаю, отсутствует, то о дне тишины перед выборами.
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А чего Порошенко не приехал
Как перестал был президентом, так даже перестал изображать интерес к погибшим воинам

Причём это же все 2014-2018 годы, у Пети вообще никакой ответственности перед семьями погибших и их выжившими товарищами?
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Чмошное твоё соевое недоразумение
Которое ни капли ни несёт ответственности за все произошедшее
За то как живут семьи погибших
Что на протезы выжившим приходится собирать волонтерам
И которое после того как его не выбрали вообще перестало делать даже вид что это его хоть как-то волнует

Чмошные те, которые упорно делают вид, что государство не несёт никакой ответственности перед своими воинам

Что не было никаких военных просчетов, ошибок и намеренных сливов с украинской стороны. Которые завтра отправят в котлы в несколько раз больше, и ничего у них не дрогнет.
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кому що.... а москальська сволота далі за своє Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке - Цензор.НЕТ 8371
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Герои не умирают , они уходят в небо .......Слезы на глазах .
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Слава Героям і вічна пам'ять і шана загиблим за Україну!

Герої не вмирають!
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Цензор.НЕТФотоОбществоМемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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