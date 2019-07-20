 Бойца 24-й ОМБр Александра Бардалыма проводят в последний путь на Черкасщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие начнется в 12:00 по адресу: ул. Карбышева, 9.
После отпевания состоится прощальное шествие и чин погребения на кладбище за интернатом.
Александр Владимирович Бардалым родился 13 февраля 1986 года. На фронте находился с 2015 года, сначала проходил службу по мобилизации, в дальнейшем подписал контракт.
Служил старшиной, командиром взвода 3-го отдельного мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 19 июля в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ при попытке эвакуации раненого перед тем собрата Романа Джерелейко, который позже скончался в больнице города Курахово.
У Героя осталась жена и сын.
Вічна пам'ять.
Земля пухом..
...и ЧП с ВП для остальных ввести на всей территории -- года на два.
-- и жертв будет в разы меньше!
*****! -- а, ведь это уже мои внуки гибнут... -- считая от Афгана.
Вечная Память Героям Украины!
Співчуття родині.