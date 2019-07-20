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 Бойца 24-й ОМБр Александра Бардалыма проводят в последний путь на Черкасщине. ФОТО

В Корсунь-Шевченковском Черкасской области 21 июля состоится церемония прощания с Александром Бардалымом (позывной Бармалей), погибшим 19 июля на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие начнется в 12:00 по адресу: ул. Карбышева, 9.

После отпевания состоится прощальное шествие и чин погребения на кладбище за интернатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 24-й бригаде сообщили обстоятельства нападения российской разведгруппы и гибели украинских воинов Романа Джерелейко и Александра Бардалыма

Александр Владимирович Бардалым родился 13 февраля 1986 года. На фронте находился с 2015 года, сначала проходил службу по мобилизации, в дальнейшем подписал контракт.

Служил старшиной, командиром взвода 3-го отдельного мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 19 июля в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ при попытке эвакуации раненого перед тем собрата Романа Джерелейко, который позже скончался в больнице города Курахово.

У Героя осталась жена и сын.

Бойца 24-й ОМБр Александра Бардалыма проводят в последний путь на Черкасщине 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3138676
 
 
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Спи спокійно, Воїне..
Вічна пам'ять.
Земля пухом..
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Спи спокійно, Воїне..
Вічна пам'ять.
Земля пухом..
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Вічна пам'ять Герою, царство небесне, щирі співчуття його родині. Йдуть наші соколики у вічність, сльози та сум і ні кінця, ні краю...
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Может и цинично? -- но я надеюсь, что когда, зелёные человечки, внешнюю Войну закруглят по договорке -- то она перейдёт во внутренюю... -- там с десяток уродов надо будет грохнуть, всего.
...и ЧП с ВП для остальных ввести на всей территории -- года на два.
-- и жертв будет в разы меньше!
*****! -- а, ведь это уже мои внуки гибнут... -- считая от Афгана.
Вечная Память Героям Украины!
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А сколько бы русни сейчас не ели черви если бы они дома сидели.
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Хоть бы в эту новость не лез,казламордая падаоь.
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Якщо б він був **********, то сів би в Сухий Суперджет, потім поскакав би "козликом" по злітній смузі, і в кінці з сухого "хрустика" став би мокрим.
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пока тренинг. есть сегодняшний, совсем свежий джет.
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Спочивай спокійно, Воїне.

Співчуття родині.
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Дговорится с Россией не получится до тех пор пока она не распадется на 100500 кусков, которые начнут воевать между собой. Думать по другому-опасная иллюзия.
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Героям Слава і вічна пам'ять тобі, Олександре.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБойца 24-й ОМБр Александра Бардалыма проводят в последний путь на Черкасщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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