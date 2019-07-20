 Бойца 24-й ОМБр Александра Бардалыма проводят в последний путь на Черкасщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие начнется в 12:00 по адресу: ул. Карбышева, 9.

После отпевания состоится прощальное шествие и чин погребения на кладбище за интернатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 24-й бригаде сообщили обстоятельства нападения российской разведгруппы и гибели украинских воинов Романа Джерелейко и Александра Бардалыма

Александр Владимирович Бардалым родился 13 февраля 1986 года. На фронте находился с 2015 года, сначала проходил службу по мобилизации, в дальнейшем подписал контракт.

Служил старшиной, командиром взвода 3-го отдельного мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 19 июля в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ при попытке эвакуации раненого перед тем собрата Романа Джерелейко, который позже скончался в больнице города Курахово.

У Героя осталась жена и сын.

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