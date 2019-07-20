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Все про:ДТП (5654) Нацполиция (9738) Харьковщина (1342)

 Полицейские попали в ДТП по дороге на вызов в Изюме, их госпитализировали в тяжелом состоянии. ФОТО

Лобовое столкновение по дороге на вызов: в Изюме Харьковской области двух полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии

Служебная машина полиции попала в ДТП в на окраине Изюма. Она лоб в лоб столкнулась с автомобилем "Ford", не пропустившим авто полицейских. Водителю и трем пассажирам "Fordа" госпитализация не потребовалась.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 14:45, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковщины.

"Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигалось транспортное средство "Ford", которое не пропустило полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение", - сказано в сообщении полиции.

Двух полицейских доставили в центральную городскую больницу Изюма. Водитель и трое пассажиров "Ford" тоже обратились к медикам. Им оказали первую помощь и отправили домой.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств аварии", - подытожили в полиции.

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Полицейские попали в ДТП по дороге на вызов в Изюме, их госпитализировали в тяжелом состоянии 01
Полицейские попали в ДТП по дороге на вызов в Изюме, их госпитализировали в тяжелом состоянии 02
Полицейские попали в ДТП по дороге на вызов в Изюме, их госпитализировали в тяжелом состоянии 03

Источник: https://censor.net.ua/p3138671
 
 
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просто мертвецько п'яні були, ніякого виклику на якій вони спішили просто не було!
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Дорога -то широкая,разъехаться есть где.Из Харькова дорога главная.Мусора быковали..
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Як це ***** не пропустити копiв з мiгалками ??Не розумiю , воно шо там слiпе було на тому фордовi ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские попали в ДТП по дороге на вызов в Изюме, их госпитализировали в тяжелом состоянии. ФОТО
 
 
 
 
 
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