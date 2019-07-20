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 Происшествия
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Все про:ДТП (5654) Нацполиция (9738) Харьковщина (1342)

 Лобовое столкновение по дороге на вызов: в Изюме Харьковской области двух полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии. ФОТО

Служебная машина полиции попала в ДТП вна окраине Изюма. Она лоб в лоб столкнулась с автомобилем "Ford", не пропустившим авто полицейских. Водителю и трем пассажирам "Fordа" госпитализация не потребовалась.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 14:45, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковщины.

"Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигалось транспортное средство "Ford", которое не пропустило полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение", - сказано в сообщении полиции.

Двух полицейских доставили в центральную городскую больницу Изюма. Водитель и трое пассажиров "Ford" тоже обратились к медикам. Им оказали первую помощь и отправили домой.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств аварии", - подытожили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Lexus вылетел на встречку под новым пешеходным мостом в Киеве: водитель не выжил. ФОТОрепортаж

Лобовое столкновение по дороге на вызов: в Изюме Харьковской области двух полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии 01
Лобовое столкновение по дороге на вызов: в Изюме Харьковской области двух полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии 02
Лобовое столкновение по дороге на вызов: в Изюме Харьковской области двух полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии 03

Источник: https://censor.net.ua/p3138671
 
 
 Топ комментарии
 
А нічого ,що в правилаз сказано:використовувати право першечергового проїзду можна тільки тоді,коли це не становить загрози для інших учасників руху????? Знаючи манеру понтів вискакувати на зустрічну перед самим носом,а не завчасно,я не дивуюся....
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Дорога -то широкая,разъехаться есть где.Из Харькова дорога главная.Мусора быковали..
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Кого Ви слухаєте, які мігалки, які копи, це місцеві п'янь ментовська! Їх в лікарню забрали щоб не було видно що вони п'янючі.
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просто мертвецько п'яні були, ніякого виклику на якій вони спішили просто не було!
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п'яні та не пристібнуті, на зустрічній смузі не змогли розминутись з автівкою і тупо влупились в неї в лоб
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Ну чого? Може агітаторів Порошенка їхали ловити. Це зараз по всій країні робиться.
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Дорога -то широкая,разъехаться есть где.Из Харькова дорога главная.Мусора быковали..
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Як це ***** не пропустити копiв з мiгалками ??Не розумiю , воно шо там слiпе було на тому фордовi ?
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Кого Ви слухаєте, які мігалки, які копи, це місцеві п'янь ментовська! Їх в лікарню забрали щоб не було видно що вони п'янючі.
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Укушенного в мозг грицацуевым не читая в спам Полицейские попали в ДТП по дороге на вызов в Изюме, их госпитализировали в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 1461
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Игорек! Это же твои менты, которые с благословения Зеленского служат в Аваковском МВД. Что не нравиться? У Авакова - полиция, нац. гвардия, ГСЧС, погранцы. А что есть у Зеленого?
Лобовое столкновение по дороге на вызов: в Изюме Харьковской области двух полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 6233
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Це ше які вогні були, чи був звуковий сигнал. У нас вони постійно їздять із включеним синім - якщо тільки він був включений, то це ні про що.
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А на машині іншого нема, незрозуміло на який виклик вони їхали.
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Так вони завжди з маячками, по друге де червоний на мігалці, ще це служба на такій їхала?
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А нічого ,що в правилаз сказано:використовувати право першечергового проїзду можна тільки тоді,коли це не становить загрози для інших учасників руху????? Знаючи манеру понтів вискакувати на зустрічну перед самим носом,а не завчасно,я не дивуюся....
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Я не здивуюсь якщо вони просто заснули за кермом від передозування алкоголю! Субота, Ізюм, горілка, баня, потрібно згоняти за добавкою, поки дівки не поїхали!
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на самокаты мусоров пересадить,бо давить двумя нижними клешнями на педаль газа до полика генетически предрасположенны...
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На зустрічній смузі,а куди було треба водію форда ховатись?У кювет?
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Не выдержала ЗАЗовская реплика корейского опеля против породистого американца!)
Менты?...а что менты?..как обычно в синей форме))))
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Был бы породистый, то есть форд Краун Виктори, то ланус бы отбросило на метров 300. И доктора ушли бы с работы раньше..... А гробовщики бы сейчас обмывали заказ)
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Блин, у нас почти на всех мероприятиях - стая голодных толстых попов(голодных духовно, конечно). Купите ментам в тачки по набору картинок, окропите их раствором мощей и окурите дымом бенладана и все будет хорошо.
Ах да, и главное - вмонтируйте в патрульки алкотестеры
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рівень майстерності водія-копа. Пріус - новачок, велосипед - профі
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зебилы по инерции продолжают разводить зраду в любой новости
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и ни слова на тему вызова...хтось когось нагрив на фляшку пыва.
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якась муть а не опис події. тупо поліцаї пруть йому в лоб а він бачучи шо зараз капец буде не звертає? і добре що всі живі
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лоб в лоб столкнулась с автомобилем "Ford", не пропустившим авто полицейских.

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Редактори, ви б хоч на мить подумали яку маячню написали!
Як можливо лоб в лоб не пропустити?
Адекватна і в свідомості людина ніколи навмисно не піде лоб в лоб і завжди буде уникати такого зіткнення!
То 100% що менти були п'яні!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛобовое столкновение по дороге на вызов: в Изюме Харьковской области двух полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии. ФОТО
 
 
 
 
 
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