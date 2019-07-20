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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4632) Винницкая область (554) СБУ (13630) патрульная полиция (1290)

 СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работников патрульной полиции ГУ Нацполиции в Винницкой области, причастных к более чем 50 фактам взяточничества за непревличение к ответственности за нарушение ПДД и другие преступления.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, правоохранители задержали начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора подразделения в служебном автомобиле во время получения от местного жителя взятки в размере 6 тысяч гривен. Во столько злоумышленники "оценили" его непривлечение к административной ответственности.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанным готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других сотрудников патрульной полиции, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды.

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СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников 01
СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников 02
СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников 03
СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников 04
СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников 05

Источник: https://censor.net.ua/p3138655
 
   
 Топ комментарии
 
Полицейская реформа-царствие небесное.
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Всего один ? Это мало , работы непочатый край . В Украине приблизительно 4 миллиона должны отправиться на зону за коррупцию . Это по скромным подсчетам .
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4 лимона мусоров на ремонт авто дорог - красотища
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Полицейская реформа-царствие небесное.
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та то вони виждали поки Петро не пішов - і розпоясались )))
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а что при свиновальце эти мусора - очьень важьно разве поборы не устраивали?
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Не только. Один боец из Департамента Внутренней Безопасности детектед.
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Всего один ? Это мало , работы непочатый край . В Украине приблизительно 4 миллиона должны отправиться на зону за коррупцию . Это по скромным подсчетам .
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И всех их содержать там? Это уже не страна, в лагерь какой-то
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Это они нас должны содержать своей прилежной работой . И дороги нормальные строить . Надо же отвечать за содеянное .
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При населении в 30 млн человек 4 млн упрятать в лагеря?
Это больше 10%.
Совок какой-то и Сталин

Я думаю, реальное количество тех, кто должен сесть в пределах пары сотен человек. Максимум. Это за все время.
Иначе демократическое государство не построишь, увы.
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А причем тут сталин ? Если 4 млн принимали участие в разграблении Украины , то надо сажать пару сотен ? Какая-то странная у вас арифметика .
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Если у тебя дома заведутся 600 тараканов , то ты двоих грохнешь , а осталным свою жилплощадь с удобствами предоставишь ?
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Тараканов, насколько я помню, травят так: прыскают Рэйдом, часть подыхает, остальные реально уходят.

И никто за ними не гонится в соседние квартиры, чтобы отомстить 😁

Я против безнаказанности. Но нельзя 4 млн. человек упрятать в тюрьмы.
Верхушку - обязательно по всей строгости.
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" Я против безнаказанности. Но нельзя 4 млн. человек упрятать в тюрьмы. "

Ок , все такие либеральные и великодушные пока на своей шкуре не испытают последствия коррупции . Коррупция выгнала из Украины 10-12 млн людей за границу . А сколько полягло от псевдомедицины ? Мне лень барабанить по клаве , описывая банальные последствия коррупции . Я знаю абсолютно точно , шо если это не прекратить самыми жесточайшими методами , то Украины не будет .
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В Германии хватило Нюрнбергского процесса и программы денацификации чтобы прекратить нацизм. Не сажали миллионами. Верхушку - да.

Либеральные методы кстати самые действенные. Западный мир тому пример. Они медленнее работают, но в конечном итоге только они и приводят к цели. См. страны Запада.

А все эти лагеря, казни рождают совершенно уродские системы и результаты.
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Украина - не Германия . Пример не годится .
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4 лимона мусоров на ремонт авто дорог - красотища
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Как отмстить идея 👍🏻

Но качество тех дорог будет нецензурным
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Качество дорог будет великолепным , а если нет , то будут массовые коки-вырывоки .
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Пьяный за рулем- преступник- 6 тыс- средняя цена за управление ТС в стадии алкогольного опьянения, или же перевозка определенных товаров без документов..
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Между водителями и преступниками поставили уже "и" )
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Да щас, вот эти вот 6000 - вот это реально преступление, а 0.2 промилля - издевательство.
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Ну, теперь надо ждать, когда их в должности повысят.
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Заменить замеряющих скорость столбами с камерами, а потом выписывающих штрафы - компьютером
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Це цинічний наклеп.Нові реформовані мусори взяток не беруть, а виключно хабарі. СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников - Цензор.НЕТ 7190
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Усі реформи закінчилися просрали, коли змусили залишити свої посади грузинів.
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З початку треба з"ясувати кому ті реформи були потрібні.Все що вони приймали,то приймали з такими обмовками щоб любий їхній закон міг легко скасувати конституційний суді наче й прийняли а воно не конституційне.За таку роботу ,жоден депутат 8скликання не повинен бути у раді.Всіх на люстру. СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников - Цензор.НЕТ 1378
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Ті реформи були потрібні пересічними українцям, але ті, кого ці реформи залишали без прибутку, все занапастили.
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Вони приймались з тим щоб можна було скасувати.Все приймалось тільки для створення ілюзії реформ.Той самий закон про збагачення скасований на вимогу більшості депутатів б панамських патріотів і зрадофронту. А декларування за поданням бппешника денисенка приймали з 2020р і тільки Европа змусила шакалів це виправити.
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Наприклад останній закон про вибори вступить у дію лише у 2027р так як наступні вибори у жовтні 2023р а дія закону прийнятого радою починається з грудня 2023р тож наступні вибори теж будуть без змін.От такі наші депутати наперсточники.
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А длинный процесс этого задержания. Начало- при солнечном свете. Документирование бабла- тьма кромешная, даже- не сумерки.
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Бо зарплата мала!!!!!!!! А жити ми хочемо, як европейці і американці! І зараз. Але щоб нічого не робити, як африканці і рюсські. І зарплата мала!!!
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Все правильно берут. Не в Польшу ж ехать подметать))
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Какого буЯ СБУ фигней занимается? Идите мердвечуков ловите.
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А ничего им не будет.У них дети малие...Полицаев з Чугуева отпустили, и єтих отпустят.
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Судя по всему , в процессе люстрации были допущенны какие-то огрехи .
Либо никакой люстрации не было .
Либо мы просто просрали 5 лет .
А считая Овосча - то 10 .
А если учесть и Юща - то 15 .
Хотя , лично мне кажется , что 30 лет назад мы учудили какое-то дерьмо ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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