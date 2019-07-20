 СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, правоохранители задержали начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора подразделения в служебном автомобиле во время получения от местного жителя взятки в размере 6 тысяч гривен. Во столько злоумышленники "оценили" его непривлечение к административной ответственности.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанным готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других сотрудников патрульной полиции, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды.

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