 СБУ на Виннитчине разоблачила патрульных, навымогавших более 50 взяток с водителей и преступников. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Так, правоохранители задержали начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора подразделения в служебном автомобиле во время получения от местного жителя взятки в размере 6 тысяч гривен. Во столько злоумышленники "оценили" его непривлечение к административной ответственности.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанным готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других сотрудников патрульной полиции, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды.
Это больше 10%.
Совок какой-то и Сталин
Я думаю, реальное количество тех, кто должен сесть в пределах пары сотен человек. Максимум. Это за все время.
Иначе демократическое государство не построишь, увы.
И никто за ними не гонится в соседние квартиры, чтобы отомстить 😁
Я против безнаказанности. Но нельзя 4 млн. человек упрятать в тюрьмы.
Верхушку - обязательно по всей строгости.
Ок , все такие либеральные и великодушные пока на своей шкуре не испытают последствия коррупции . Коррупция выгнала из Украины 10-12 млн людей за границу . А сколько полягло от псевдомедицины ? Мне лень барабанить по клаве , описывая банальные последствия коррупции . Я знаю абсолютно точно , шо если это не прекратить самыми жесточайшими методами , то Украины не будет .
Либеральные методы кстати самые действенные. Западный мир тому пример. Они медленнее работают, но в конечном итоге только они и приводят к цели. См. страны Запада.
А все эти лагеря, казни рождают совершенно уродские системы и результаты.
Но качество тех дорог будет нецензурным
закінчилисяпросрали, коли змусили залишити свої посади грузинів.
Либо никакой люстрации не было .
Либо мы просто просрали 5 лет .
А считая Овосча - то 10 .
А если учесть и Юща - то 15 .
Хотя , лично мне кажется , что 30 лет назад мы учудили какое-то дерьмо ...