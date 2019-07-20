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 Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

В районе проведения Операции Объединенных сил эксперты НАТО по стратегическим коммуникациями изучала диалог украинских военных с местным населением.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"В Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникаций в районе проведения ООС", - сказано в сообщении.

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Представители НАТО ознакомились с политикой безопасности в районе линии разграничения.

"Особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил. В частности, на создании условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризации медиаобразования среди детей и юношества, на оказании гуманитарной помощи", - отметили в штабе ООС.

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Эксперты интересовались, какие шаги предпринимают соответствующие структурные подразделения ООС по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказанию эффективной медицинской помощи людям в прифронтовых районах, обеспечению досуга и созданию условий для отдыха детей.

"Почему наш опыт интересен для представителей НАТО? Украинские военные, находящиеся в районе проведения ООС, ежедневно упорно работают на укрепление доверия и сотрудничества между армией и народом, вместе восстанавливая регион и мирную жизнь. Мы объективно информируем людей о деятельности и задачах ООС. Рассказываем также о роли в обеспечении условий для устойчивого развития региона. Также активно сотрудничаем с органами местной власти и с региональными СМИ", - заявил полковник ВСУ Руслан Мирошниченко.

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Источник: https://censor.net.ua/p3138650
 
 
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Гыглик , это канешно все хорошо , но недостаточно . Требуется икспердное мнение Алежки Панамаря . Шо он думает по этому поводу Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 3021
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Замість того, щоб бодай ПРОДАТИ ракети та навчити ними користуватися, єкспєрди НАТО вивчають діалоги. Звіздєц і Путіну і сєпарам.
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Кто по-твоему Ирина Довгань? Киевлянка? Такая же жительница Донбасса.

Так что да, такие же люди. Одни как Ирина Довгань, другие - агрессивное зомбированное быдло.
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" Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС "

За чей счет они тут находятся ? Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 543
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Цензор.НЕТФотоОбществоЭксперты НАТО побывали в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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