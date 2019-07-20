EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  779  21
Все про:Нацполиция (9729) смерть (6033) теракт (2008) терроризм (18077) Красногоровка (50)

 Гибель мирного жителя в Красногоровке расследуют как теракт. ФОТО

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели мирного жителя в результате обстрела Красногоровки Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области.

"По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт)", - сообщили в полиции.

"Боевики обстреляли город из гранатометов вчера около 10:40. 60-летний мужчина, который в то время работал на приусадебном участке за домом, получил многочисленные осколочные ранения и скончался в больнице. По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как теракт", - сказано в сообщении.

Вчера утром в Марьинское отделение полиции поступило сообщение о том, что житель Красногоровки услышал звук взрыва, крики и детский плач. На место выехала следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь. По приезду полицейские установили, что во время обстрела граната попала по улице Чайковского, где в то время на огороде работал 60-летний мужчина.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 24-й бригаде сообщили обстоятельства нападения российской разведгруппы и гибели украинских воинов Романа Джерелейко и Александра Бардалима

Пострадавшего доставили в городскую больницу с многочисленными осколочными ранениями живота, спины и травматическим шоком. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Гибель мирного жителя в Красногоровке расследуют как теракт 01
Гибель мирного жителя в Красногоровке расследуют как теракт 02
Гибель мирного жителя в Красногоровке расследуют как теракт 03
Гибель мирного жителя в Красногоровке расследуют как теракт 04

Источник: https://censor.net.ua/p3138647
 
 
 Топ комментарии
 
ну да, в рашистів краще постановки виходять
 показать весь комментарий
 
Від Зели ще регіональну мову , бо українська в Україні їм не вподоби, а потім зебіли будуть кричати, що це Порошенко розділяє країну і винен у громодянській війні. Лишається тіки здогадатися , де і який регіон слідуючим покличе путлера на захист россійскомовного насаелення. Це вже справа найближчого часу.
 показать весь комментарий
 
звонок-то твоя специальность?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Звіздєц сєпарам!!! Від Пуйла отримають грамоту, а від Зєлі незабаром бойову пенсію.
 показать весь комментарий
 
 
Від Зели ще регіональну мову , бо українська в Україні їм не вподоби, а потім зебіли будуть кричати, що це Порошенко розділяє країну і винен у громодянській війні. Лишається тіки здогадатися , де і який регіон слідуючим покличе путлера на захист россійскомовного насаелення. Це вже справа найближчого часу.
 показать весь комментарий
 
 
Парадокс в том что пуля дура.
Мы не знаем какие взгляды имел этот погибший.
Так будет и с зелеботами.
 показать весь комментарий
 
Після виборів парламенту має бути введений воєнний стан та пооведена евакуація місцевих мешканців з 20-кілометрової зони біля лінії фронту.
 показать весь комментарий
 
 
Все кто хотел уже эвакуировались.
А эти у тебя дома будут жить или в президентской резиденции?
 показать весь комментарий
 
 
переміщені никаюця по родичам, а в кого нема - безхатченки. Нема куди їм подітись, от і живуть в красногоровках
 показать весь комментарий
 
так себе постановка, видимо еще мало опыта
 показать весь комментарий
 
ну да, в рашистів краще постановки виходять
 показать весь комментарий
 
 
имени нет, фото нет, а это не воронка после взрыва, скорее костер

Гибель мирного жителя в Красногоровке расследуют как теракт - Цензор.НЕТ 4961
 показать весь комментарий
 
Бред порохоботов, фальсификация партии войны. Какие могут быть обстрелы, если сейчас там перемирие и режим прекращения огня? Когда уже порохоботы оставят нас в покое? Гибель мирного жителя в Красногоровке расследуют как теракт - Цензор.НЕТ 7677
 показать весь комментарий
 
Путен пришёл и ввёл косноязычной вате.
 показать весь комментарий
 
Работа для МИДа- фиксация (в том числе ОБСЕ) и передача материалов во все международные инстанции , всеобщая и многогранная огласка СМИ.
Мои соболезнования родственникам погибшего..
 показать весь комментарий
 
Так а стрелял то кто установили хоть?
 показать весь комментарий
 
И где свора полицаев? Где стадо экспертов? Где припадочные Рабинович и Кива? Где делегация в Европарламент? Где вопли Руссо ТВ? А это просто Гражданина Украины убили... Вот если бы это была вывеска 112 канала... Вот тогда...
 показать весь комментарий
 
Если теракт то значит есть террористы. Значит и судить их нужно за терроризм с жертвами. У нас хоть одного боевика посадили за терроризм? У нас же все боевики просто стоялинаблокпосту и ихждутдома.
 показать весь комментарий
 
 
А каким образом, следстие должно установить, кто стоял на блокпосту, а кто уничтожал украинских солдат?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГибель мирного жителя в Красногоровке расследуют как теракт. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх