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 Lexus вылетел на встречку под новым пешеходным мостом в Киеве: водитель не выжил. ФОТОрепортаж

Утром в субботу на Владимирском спуске в Киеве произошла смертельная авария при участии трех машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По предварительной информации, "Лексус" поднимался в сторону Крещатика. По неизвестным причинам, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Газель" и "Санг Йонг". На место вызвали скорую, но реанимировать пострадавшего водителя "Лексуса" не смогли, мужчина скончался.

Причина смерти пока неизвестна - или от полученных повреждений, или от того, что ему стало плохо.

На месте работают патрульные, которые должны выяснить обстоятельства смертельного ДТП.

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Lexus вылетел на встречку под новым пешеходным мостом в Киеве: водитель не выжил 01
Lexus вылетел на встречку под новым пешеходным мостом в Киеве: водитель не выжил 02
Lexus вылетел на встречку под новым пешеходным мостом в Киеве: водитель не выжил 03
Lexus вылетел на встречку под новым пешеходным мостом в Киеве: водитель не выжил 04

Источник: https://censor.net.ua/p3138646
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияLexus вылетел на встречку под новым пешеходным мостом в Киеве: водитель не выжил. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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