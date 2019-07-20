 Lexus вылетел на встречку под новым пешеходным мостом в Киеве: водитель не выжил. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По предварительной информации, "Лексус" поднимался в сторону Крещатика. По неизвестным причинам, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Газель" и "Санг Йонг". На место вызвали скорую, но реанимировать пострадавшего водителя "Лексуса" не смогли, мужчина скончался.

Причина смерти пока неизвестна - или от полученных повреждений, или от того, что ему стало плохо.

На месте работают патрульные, которые должны выяснить обстоятельства смертельного ДТП.

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