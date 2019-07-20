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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
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 ГБР открыло дело против полицейских, устроивших незаконные обыски в 207-м округе. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по поводу незаконных обысков в ОИК 207-го округа Корюковским отделением полиции в Черниговской области.

 Об этом сообщил "Черниговскому монитору" заместитель главы ОИК Владислав Опанасик, передает Цензор.НЕТ.

Он также предоставил журналистам копии соответствующих документов.

"Сегодня ГБР открыло дело против полицейских Корюковского отделения, которые среди ночи проводили незаконные обыски в окружной комиссии 207-го округа и без соответствующего решения суда забрали камеры для видеонаблюдения без каких-либо причин. Сегодня наша задача – не дать отдельным кандидатам сорвать выборы. Надеюсь, что в бюро расследований быстро разберутся с произволом людей в форме и дадут возможность провести законные выборы", - отметил заместитель главы ОИК в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что внимание к делу со стороны ГБР – это возможность решить проблему на центральном уровне и не дать сорвать выборы на Черниговщине.

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Как известно, в Черниговской области в 207-м округе полиция провела обыски без решения суда, которое является обязательным в таких случаях . Они изъяли технику для видеонаблюдения. В ОИК считают, что полиция таким образом помогает одному из кандидатов сорвать выборы в округе.

ГБР открыло дело против полицейских, устроивших незаконные обыски в 207-м округе 01
ГБР открыло дело против полицейских, устроивших незаконные обыски в 207-м округе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138644
 
 
 Топ комментарии
 


Brave Spirit IV

18 июл.

На мариупольском провайдере HitLine уже заработали как минимум: Одноглазники, вконтакт, маил.ру... "Всё идет по плану"...
Я так понимаю, долбёжка в десна с мокшанскими братюнями не загорами..
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поліція працює лише на одну політсилу, зветься слуга урода
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Забродський дав наказ НАТО мовчати, але мордорськи шпигуни все рознюхали.
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Brave Spirit IV

18 июл.

На мариупольском провайдере HitLine уже заработали как минимум: Одноглазники, вконтакт, маил.ру... "Всё идет по плану"...
Я так понимаю, долбёжка в десна с мокшанскими братюнями не загорами..
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Хит-лайн- говно, редкое. Там вовсе нет посетителей, все ушли. Попытка вернуть? Возможно.
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Да, добавлю: сам провайдер- тоже гавно. Знаком. С гавном.
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а що, тільки тобі там пастись ?
ну пасись, я не проти.
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Боевая машина ВСУ затонула вместе с военными на глазах у инструкторов НАТО, все погибли


В БМД находились трое десантников, все погибли.



Есть указание не сообщать о случившемся.
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский отдал
приказ о том, чтобы факт гибели военнослужащих был предан огласке только
после проведения выборов в Верховную Раду.

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А оно и не узнавало , это текст на бумажке .
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Миша у порошенко в списке.
Не думаю, что он умалчивал бы.
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"Под Львовом на глазах у инструкторов НАТО утонула БМД с украинским экипажем. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов."
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Безсонов би свої втрати так швидко озвучував.
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Забродський дав наказ НАТО мовчати, але мордорськи шпигуни все рознюхали.
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поліція працює лише на одну політсилу, зветься слуга урода
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о! а сабаков заявив, шо вони над схваткой
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГБР открыло дело против полицейских, устроивших незаконные обыски в 207-м округе. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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