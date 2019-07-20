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 Трое пешеходов погибли под колесами Audi на трассе под Киевом. ФОТО

В ночь на субботу недалеко от села Вита Почтовая под Киевом легковой автомобиль Audi сбил на смерть мужчину и двух женщин на участке дороги рядом с АЗС WOG.

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, седан Audi ехал со стороны Киева, когда перед ним в неразрешенном для этого месте попытались пересечь дорогу пешеходы. В результате водитель сбил троих человек, причем мужчина в результате удара потерял ногу", - говорится в сообщении.

Все три пешехода погибли на месте. Прибывшие на место аварии полицейские перекрыли большой участок дороги для осмотра места происшествия.

Сообщается, что водитель Audi был трезвым, поскольку тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все равно отвезли в больницу для более тщательного теста.

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Трое пешеходов погибли под колесами Audi на трассе под Киевом 01
Трое пешеходов погибли под колесами Audi на трассе под Киевом 02
Трое пешеходов погибли под колесами Audi на трассе под Киевом 03

Источник: https://censor.net.ua/p3138629
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое пешеходов погибли под колесами Audi на трассе под Киевом. ФОТО
 
 
 
 
 
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