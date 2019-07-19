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 На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков. ФОТО

В Святошинском районе Киева, рядом с мусорными баками найдены избирательные бюллетени и бланки протоколов участковых комиссий.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ

Среди белого дня рядом с мусорниками была найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков 219 округа.

Незаконная партия бюллетеней была передана в Святошинское отделение полиции. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Украины. Следствие продолжается, полиция ищет свидетелей. Предварительно в совершении преступления подозревают глав избирательных комиссий.

Напомним, что по 219 округу баллотируется нардеп Александр Третьяков, которого связывают с массовыми точками незаконного  игорного бизнеса.

На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков 01
На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138620
 
 
 Топ комментарии
 
ГолоСуй не голосуй,всё равно получишь зелёный х... На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков - Цензор.НЕТ 6834
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Для демократии ( власти народа) нужно развиввться еще.
Мозги и ответственность развивать.
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досвітчений депутат. Надрукував стільки бюлетнів, що вистачить на три обрання.
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Для демократии ( власти народа) нужно развиввться еще.
Мозги и ответственность развивать.
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Серьёзно? 😁 вот вы за что отвечаете? У вас вечно всегда вам должны
Выборы - зло
Терпимости к чужой точке зрения - ноль
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Знаешь какая самая отвратительная есть черта в людях.
Это когда оно лезет везде командовать при этом само ничего не умеет,а когда нужно отвечать оно еще спихивает свою ответственность на подчиненных которыми командовало.
Тогда возникает вопрос нужен ли кому то такой руководитель.
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Самая отвратительная черта, которая есть в людях, это кивать постоянно на других.
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Это про "вам все должны".
Ваша Германия как раз такого руководителя и напоминает.
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Донеччанин прітісньонний, українську вже вивчив?
На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков - Цензор.НЕТ 8897
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Сепар.
Ты своего узеленского лучше цитируй про притеснение русского языка.
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Я, україномовний киянин - сєпар, а ти, кацапощелепний донецький "путінпріді" - патріот? На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков - Цензор.НЕТ 7063
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Ты зелебот,который ищет на кого спихнуть свои проблемы с головой.
Тебе помочь с цитатами про притеснение русского языка?
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Германия тебе лично должна? 😁
Вот как поймёшь, что в этой жизни тебе никто никогда ничего не должен. Так все и налаживаться начнёт.
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Не должна конечно.
Как поймешь что твои команды никому не нужны так и прекратишь рассказывать кому что надо делать и появится терпимость к другому мнению.
А пока бесполезно.
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Я представляю, как тебя дорожные указатели нервируют! Стоят, командуют!
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Дорожные указатели нет.
Они для порядка стоят.
А дураки нервируют.
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Алекса́ндр Ю́рьевич Третьяко́в (укр. Олександр Юрійович Третьяков; род. 20 марта 1970, Киев) - политический и государственный деятель, депутат Верховной рады Украины IV, V, VI, VIII созывов. Председатель комитета Верховной рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью (с конца 2014 года). С июня 2015 года - заместитель главы парламентской фракции политической партии «Блок Петра Порошенко».
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досвітчений депутат. Надрукував стільки бюлетнів, що вистачить на три обрання.
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ГолоСуй не голосуй,всё равно получишь зелёный х... На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков - Цензор.НЕТ 6834
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Фотка эпичная ! 👍 Мусора и мусор ! 😂
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Вот оно что! Какую правду-матку редактор рубит! оказывается, это какой-то Третьяков командует нацполицией и крышует все игорные генделыки и наркопритоны. А товарищ Сабаков у него просто так, на побегушках На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков - Цензор.НЕТ 3765
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Странно почему рядом с баком ? В бак кинуть совесть не позволила, или хотели чтобы нашли ?
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Там замес серьезный. От Слуги ...рода идет Тищенко, он же ресторатор, он же рекетир, он же мачо На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков - Цензор.НЕТ 9362 Ну а противостоит ему к...ндом Третьяков. Не завидую я местному населению, придется в сортах го...на палочкой копать долгоНа 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков - Цензор.НЕТ 8425
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"Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать." - Марк Твен.
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Хм. Як треба - так і не знайдеш, а як в смітті околупатися - так залюбки. Сміття на вулицях достатньо, щоб зайняти цих хлопців на цілий рік.
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ага. чісто случайно мєнти авакова(опора Зе команди) знайшли готові бюлетні На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков - Цензор.НЕТ 1557
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Незаконна партия бюллетеней... Кто сказал, что она незаконная?) Просто кто то не довез их до ДВК))))
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Да и на фотках нет бюллетеней... Одни бланки протоколов... Упаковка стандартная, ОВКшная)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков. ФОТО
 
 
 
 
 
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