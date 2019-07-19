 На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков. ФОТО

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ
Среди белого дня рядом с мусорниками была найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков 219 округа.
Незаконная партия бюллетеней была передана в Святошинское отделение полиции. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Украины. Следствие продолжается, полиция ищет свидетелей. Предварительно в совершении преступления подозревают глав избирательных комиссий.
Напомним, что по 219 округу баллотируется нардеп Александр Третьяков, которого связывают с массовыми точками незаконного игорного бизнеса.
Мозги и ответственность развивать.
Выборы - зло
Терпимости к чужой точке зрения - ноль
Это когда оно лезет везде командовать при этом само ничего не умеет,а когда нужно отвечать оно еще спихивает свою ответственность на подчиненных которыми командовало.
Тогда возникает вопрос нужен ли кому то такой руководитель.
Ваша Германия как раз такого руководителя и напоминает.
Ты своего узеленского лучше цитируй про притеснение русского языка.
Тебе помочь с цитатами про притеснение русского языка?
Вот как поймёшь, что в этой жизни тебе никто никогда ничего не должен. Так все и налаживаться начнёт.
Как поймешь что твои команды никому не нужны так и прекратишь рассказывать кому что надо делать и появится терпимость к другому мнению.
А пока бесполезно.
Они для порядка стоят.
А дураки нервируют.