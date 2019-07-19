 Раненому на Донбассе пулеметчику Вадиму Ушакову сделали уникальную операцию. ФОТО

Это - первая подобная операция в Украине. Оборудование, с которым работали хирурги, привезли из США. Сами врачи прошли стажировку в Европе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Три года назад в Авдеевской промзоне Вадим получил ранение в голову. Врачи вытащили его с того света. Но оказалось, что это только начало большого пути обратно к нормальной жизни.

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"Этого пациента, который уже у нас в больнице больше года, практически вывели из вегетативного состояния. Он не мог себя обслуживать, а сейчас уже может ходить", - рассказал директор Броварской клинической больницы Валентин Багнюк.

Сейчас Вадим способен с посторонней помощью встать на ноги. На ходунках может преодолеть почти километр. Даже участвует в гонках для раненых на специально сконструированных велосипедах.

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Однако дальнейшая реабилитация зашла в тупик. Мешают спазмированные мышцы и нестерпимая боль. А обезболивающее - таблетки и уколы - перестали действовать.

Во время операции Вадиму в живот, под кожу, вживили автоматическую помпу, которая будет постоянно вбрызгивать прямо в спинномозговой канал микродозы лекарств, снимая боль и спастику.

"Постоянно в течение семи-десяти лет моторчик будет поставлять в спинной мозг лекарство. Эта технология, которая давно уже применяется в мире, наконец-то появилась и у нас. Вадим сможет управлять конечностями свободно, без этого спастического компонента. Сможет ходить, брать предметы", - объяснил нейрохирург Александр Кулик.

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Такая помпа стоит несколько десятков тысяч долларов. Их собирали всем миром. Значительный вклад внесла украинская диаспора из США.

"К нам обратился побратим Вадима, который после того, как Вадима ранили, взял его пулемет и увидел кровь. Когда он вернулся к мирной жизни, захотел узнать, кто это. Когда же увидел, в каком состоянии Вадим, начал активно заниматься сбором средств, чтобы купить эту помпу, которая должна облегчить реабилитацию", - рассказала руководитель фонда "Народный проект" Александра Зинченко.

"Верим, что все будет хорошо. Помпа должна расслабить мышцы Вадима и даст возможность более интенсивно заниматься реабилитацией, скорее поднять его на ноги", - надеется жена ветерана Елена Ушакова.