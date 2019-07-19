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 Фоторепортаж
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Все про:армия (7480) Новая Каховка (15) ротация (210) 57 отдельная мотопехотная бригада (47)

 Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

19 июля, Новая Каховка торжественно встретила личный состав 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в пункте постоянной дислокации после очередной ротации в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 01

На Центральной площади города защитников встречали родные и местные жители.

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 02
Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 03

Смотрите: Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации. ФОТОрепортаж

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 04

Во время торжеств лучших бойцов бригады наградили ведомственными наградами и ценными подарки. В свою очередь, артисты творческих коллективов города поздравили военнослужащих яркими концертными выступлениями. Для присутствующих была организована выставка вооружения и военной техники.

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 05
Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 06

Также смотрите: Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 07

В честь 91 погибшего воина 57-й ОМПБр в Новой Каховке был открыт мемориальный комплекс.

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 08
Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 09
Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 10

Смотрите: Воин 57-й ОМПБр Виталий Мaлозовенко погиб на Донбассе в ночь с 12 на 13 июня во время выполнения боевого задания. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3138606
 
   
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Вітаю з поверенням !
Можна перепочити Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 3613
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Хлопцям РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
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вітаємо!
(91 Героя пам"ятаємо разом з вами...Вічний ім спокій)
***

То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах

До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!!!

Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в них сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.

Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз,
Але гідно землю захищали,
Назавжди із нею повінчались -
Українським буде ще і Крим й Донбас!

18.12.2018. ГАННА.
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Вітаю з поверенням !
Можна перепочити Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 3613
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Чого Ви у вихідні не повернулись, я у Каховці на Тачанці був?
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вітаємо!
(91 Героя пам"ятаємо разом з вами...Вічний ім спокій)
***

То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах

До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!!!

Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в них сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.

Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз,
Але гідно землю захищали,
Назавжди із нею повінчались -
Українським буде ще і Крим й Донбас!

18.12.2018. ГАННА.
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Слава нашим воинам - героям , защищающим Украину от путинской ка---пии ( полностью написать не могу - забанивают сразу -ну я думаю, поняли все). И царствие небесное погибшим....
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Могу предложить три комнаты в Алчевске. Балкон позволяет контролировать одну из центральных улиц. Все удобства. Игорь Иваровский.
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· Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 7570
Із сумом повідомляю, що в Україні чергова непоправна втрата.
10та в цьому місяці..
18 червня на Сході загинув 28-річний Богдан Бігус з Хмельницького.
Боєць служив у восьмому окремому полку спеціального призначення Збройних сил України, що дислокується у Хмельницькому.
Він саме повертався із бойового завдання із своїм товаришем і натрапив на розтяжку. Через значні осколкові поранення загинув на місці.
У Богдана залишилася мама, дружина та двоє маленьких дітей.В прес-службі Хмельницької міської ради повідомили, що прощання з героєм відбудеться в неділю, 21 липня, о 12:00 на майдані Незалежності.Вічна і світла пам'ять герою🕯
Співчуття рідним, близьким, дружині і маленьким діточкам😥
Кріпіться, хай Бог дасть вам сили перенести цю втрату...
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Перемогли на фронті, але програли в тилу:


«В Україні розблокували заборонені російські сайти:
п'ятниця, 19 липень 2019, 21:54

Кілька українських провайдерів одночасно відкрили доступ до заборонених російських ресурсів "ВКонтакте", "Яндекс" і ряду пропагандистських ЗМІ.

В Україні раптово відкрився доступ до таких заборонених російських ресурсів, як соціальна мережа "ВКонтакте" і пошуковий сервіс Yandex, передають Патріоти України.
Повідомляється, що як мінімум відразу три інтернет-провайдера - "Воля", Dream line і "Домонет" - відкрили доступ деяким користувачам до забороненої соціальної мережі "ВКонтакте".
Крім того, у відкритому доступі з'явилися сайт пропагандистських ресурсів РІА "Новости", "ТАСС", "НТВ", а також "Русская весна".
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Простите а как можно кого то победить не вернув при этом свое? Крым утерян, Донецк с Луганском утеряны и враг при этом побежден
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Герои,Вы лучшие!
Люблю всех воинов света!
Украина будет свободна!
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После окопной,со свистом пуль и осколков жизслужбы, место дислокации живописное,на берегу Днепра, позволит ребятам быстро восстановится. СПАСИБО, ребята! Слава Украине!
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Вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Это произошло около 19:30 на северных окраинах оккупированного Донецка, сообщает ТСН со ссылкой на собственного корреспондента Александра Моторного...
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