 Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
На Центральной площади города защитников встречали родные и местные жители.
Во время торжеств лучших бойцов бригады наградили ведомственными наградами и ценными подарки. В свою очередь, артисты творческих коллективов города поздравили военнослужащих яркими концертными выступлениями. Для присутствующих была организована выставка вооружения и военной техники.
В честь 91 погибшего воина 57-й ОМПБр в Новой Каховке был открыт мемориальный комплекс.
Можна перепочити
Слава Україні !
(91 Героя пам"ятаємо разом з вами...Вічний ім спокій)
***
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах
До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!!!
Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в них сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.
Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз,
Але гідно землю захищали,
Назавжди із нею повінчались -
Українським буде ще і Крим й Донбас!
18.12.2018. ГАННА.
най брати отдихнуть....
Із сумом повідомляю, що в Україні чергова непоправна втрата.
10та в цьому місяці..
18 червня на Сході загинув 28-річний Богдан Бігус з Хмельницького.
Боєць служив у восьмому окремому полку спеціального призначення Збройних сил України, що дислокується у Хмельницькому.
Він саме повертався із бойового завдання із своїм товаришем і натрапив на розтяжку. Через значні осколкові поранення загинув на місці.
У Богдана залишилася мама, дружина та двоє маленьких дітей.В прес-службі Хмельницької міської ради повідомили, що прощання з героєм відбудеться в неділю, 21 липня, о 12:00 на майдані Незалежності.Вічна і світла пам'ять герою🕯
Співчуття рідним, близьким, дружині і маленьким діточкам😥
Кріпіться, хай Бог дасть вам сили перенести цю втрату...
«В Україні розблокували заборонені російські сайти:
п'ятниця, 19 липень 2019, 21:54
Кілька українських провайдерів одночасно відкрили доступ до заборонених російських ресурсів "ВКонтакте", "Яндекс" і ряду пропагандистських ЗМІ.
В Україні раптово відкрився доступ до таких заборонених російських ресурсів, як соціальна мережа "ВКонтакте" і пошуковий сервіс Yandex, передають Патріоти України.
Повідомляється, що як мінімум відразу три інтернет-провайдера - "Воля", Dream line і "Домонет" - відкрили доступ деяким користувачам до забороненої соціальної мережі "ВКонтакте".
Крім того, у відкритому доступі з'явилися сайт пропагандистських ресурсів РІА "Новости", "ТАСС", "НТВ", а також "Русская весна".
Люблю всех воинов света!
Украина будет свободна!
жизслужбы, место дислокации живописное,на берегу Днепра, позволит ребятам быстро восстановится. СПАСИБО, ребята! Слава Украине!
Это произошло около 19:30 на северных окраинах оккупированного Донецка, сообщает ТСН со ссылкой на собственного корреспондента Александра Моторного...