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 Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж

Соревнования танковых экипажей подразделений привлеченных к проведению операции Объединенных сил состоялись на одном из военных полигонов в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 01

Соревнования танкистов проходили в два этапа. Первый - вождение боевых машин. Второй - преодоление экипажами двухсотметровой полосы препятствий и выполнения практических стрельб штатным выстрелом. К проведению конкурса привлекались представители танковых подразделений оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток".

Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 02
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 03
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 04

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Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 05

Практическое вождение боевых машин происходило на специально подготовленном участке местности со сложным рельефом. Экипажи выполняли упражнение парами. Боевые машины должны были преодолеть более трех километров, выполнив в процессе такие элементы, как преодоление противотанкового рва, маневрирование и проход минно-взрывных заграждений, проход машин в узких участках местности с ограниченным маневром и тому подобное.

Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 06
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 07
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 08

Поскольку в соревнованиях принимали участие экипажи на различных типах танков с различными тактико-техническими характеристиками: Т-80, Т-72 и Т-64, судейская коллегия учитывала эти различия при начислении баллов.

Совершив марш, танковые экипажи переместились на другой участок военного полигона, где экипажи приступили к преодолению полосы препятствий. Для успешного завершения упражнения, военнослужащим необходимо было пробежать дистанцию ​​в 200 метров, преодолеть искусственные препятствия, в средствах защиты преодолеть условно зараженный участок местности, метко поразить цель броском ручной гранаты, провести неполную разборку-сборку личного оружия, выстрелами из автомата Калашникова попасть в мишень. И, напоследок, провести эвакуацию раненого члена экипажа танка, используя при этом эвакуационные стропы и правильно наложив жгут-турникет.

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Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 09
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 10
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 11
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 12
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 13
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 14

Третий, завершающий этап соревнований предусматривал поражения мишеней из танковой пушки штатным выстрелом, а также поражения мишеней из курсового пулемета.

Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 15

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Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 16
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 17
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 18

Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 19

Первый приз в виде денежных сертификатов на 5 тыс. гривен для каждого члена экипажа, а также кубок, ведомственные награды и грамоты от командующего ООС достались экипажу, представлявшему отдельную танковую бригаду. Второе и третье место, с вручением кубков, грамот, денежных сертификатов на сумму в 3 и 2 тысячи грн соответственно, достались представителям одной из механизированных бригад и танкистам морской пехоты.

Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 20
Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 21

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Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине 22

Источник: https://censor.net.ua/p3138586
 
   
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Потрібно в першу чергу тренуватись стріляти штатними керованими протитанковими реактивними снарядами по рухомим мішеням в різних ситуаціях, в ходу, в диму, під обстрілом ворога, і обов'язково вночі. Так ми будемо перевіряти чи працює штатне обладнання для стрільби керованими ************, чи зберегли свої властивості старі ********** і чи вміють танкисти обслуговувати, налаштовувати та використовувати складну апаратуру наведення керованих снарядів на ціль!
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Вітаю всіх хлопців, котрі приймали участь в змаганнях..Вони кращі.. Сам танкіст , після строкової в інституті була саме танкова військова кафедра.. З власних вражень - в танку тісно, темно, дуже шумно й дуже смердить горілим порохом після пострілу гармати.. Танкісти - справжні залізні люди, з залізною волею і відчайдушністю.. Коли з боку дивишся на роботу танкової гармати з включеним стабілізатором , і все це на ходу танка по нерівному полю- дуже не хотілося б бути в перехресті прицілу цієї гармати в момент пострілу..
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