 Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"Киевской городской таможней ГФС в грузовике с деревянными рамами для картин, прибывшем в Украину из Франции, обнаружены 98 художественных полотен, старейшее из которых датировано 1842 годом. Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками", - говорится в сообщении.
Получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в Киевскуюй городскую таможню ГФС.
По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако об их окончательной культурной и материальной ценности можно будет говорить после проведения соответствующей экспертизы. На сегодняшний день картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС, продолжается осмотр.
Ныне в действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена ст. 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискацию.
После завершения всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.
погранцы,держите границу,а то мрази всё вывезут !!!
Картины не вывозили...а ввозили в Украину!)))
Видать ПЕПа тебе по ночам гадит прям в штаны...пока ты во сне ЗЕ на велике созерцаешь...
после обращения ставится запятая или восклицательный знак
2.
"собИрают
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... какой язык у Вас родной?
А пошел бы с двойным гражданством от некой партии СН...все у него было бы тип топ....
Этот мусор не имеет ни культурной ни к сожалению никакой материальной ценности
цензор проснитесь....
Мол смотри солнцеликий ЗЕ! МИ РАБОТАЕМ АКИ ЧЕРТИ....землю роем и днем и ночью)))
сама дешева картина маслом таких розмірів коштує косарь, навіть якщо це непотріб.
98 *1к* на курс... так що там полюбасу будуть питання.
Что плохого?
Це посягательство на благосостояние граждан Украины))))