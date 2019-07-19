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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17701) контрабанда (1775) таможня (1445) ГФС (3360)

 Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве. ФОТОрепортаж

Столичные таможенники задержали грузовик с 98 старинными полотнами XIX века.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Киевской городской таможней ГФС в грузовике с деревянными рамами для картин, прибывшем в Украину из Франции, обнаружены 98 художественных полотен, старейшее из которых датировано 1842 годом. Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками", - говорится в сообщении.

Получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в Киевскуюй городскую таможню ГФС.

По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако об их окончательной культурной и материальной ценности можно будет говорить после проведения соответствующей экспертизы. На сегодняшний день картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС, продолжается осмотр.

Ныне в действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена ст. 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискацию.

После завершения всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.

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Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве 01
Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве 02
Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве 03
Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве 04
Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве 05
Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве 06
Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве 07
Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве 08

Источник: https://censor.net.ua/p3138555
 
 
 Топ комментарии
 
Дурачек))) читать умеешь?
Картины не вывозили...а ввозили в Украину!)))
Видать ПЕПа тебе по ночам гадит прям в штаны...пока ты во сне ЗЕ на велике созерцаешь...
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Тупой хфанцуз не знал что в Украине нужно делится со всеми!)))
А пошел бы с двойным гражданством от некой партии СН...все у него было бы тип топ....
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не понимаю я термин "культурная ценность", когда этот идиотизм и ФЕОДАЛИЗМ закончится и СВОБОДНЫМ ЛЮДЯМ (которых держат за рабов) позволено будет покупать и продавать что угодно и никакое "государство" не будет "совать свой нос" в частные (приватные дела) и в том числе рыться в грязном белье, заглядывая под одеяла!
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Господи ну почему люди соберают сокровище на земле....
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сейчас начнётся грандиозный драп свиношушеры !!!
погранцы,держите границу,а то мрази всё вывезут !!!
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некоторые давно картины вывезли в испанское бунгало )))
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Дурачек))) читать умеешь?
Картины не вывозили...а ввозили в Украину!)))
Видать ПЕПа тебе по ночам гадит прям в штаны...пока ты во сне ЗЕ на велике созерцаешь...
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1.
после обращения ставится запятая или восклицательный знак
2.
"собИрают Е
... какой язык у Вас родной?
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Тупой хфанцуз не знал что в Украине нужно делится со всеми!)))
А пошел бы с двойным гражданством от некой партии СН...все у него было бы тип топ....
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98 полотен... Можно открывать галерею. Или музей.
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Смешно !!!!!
Этот мусор не имеет ни культурной ни к сожалению никакой материальной ценности
цензор проснитесь....
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Посто в ГФС нужно дать в массы сенсацию...
Мол смотри солнцеликий ЗЕ! МИ РАБОТАЕМ АКИ ЧЕРТИ....землю роем и днем и ночью)))
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Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками" ..

сама дешева картина маслом таких розмірів коштує косарь, навіть якщо це непотріб.
98 *1к* на курс... так що там полюбасу будуть питання.
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"Киевской городской таможней ГФС в грузовике с деревянными рамами для картин, прибывшем в Украину из Франции, обнаружены 98 художественных полотен, старейшее из которых датировано 1842 годом. Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками"

Что плохого?
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ГФС не ролучил хабар...
Це посягательство на благосостояние граждан Украины))))
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...на благосостояние отдельных категорий "граждан" Украин (чинуш в погонах)!...
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Это из тех, что Янык не успел припрятать
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не понимаю я термин "культурная ценность", когда этот идиотизм и ФЕОДАЛИЗМ закончится и СВОБОДНЫМ ЛЮДЯМ (которых держат за рабов) позволено будет покупать и продавать что угодно и никакое "государство" не будет "совать свой нос" в частные (приватные дела) и в том числе рыться в грязном белье, заглядывая под одеяла!
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А пока совок рулит.Художественную ценность определит єксперт из школи милиции...
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Не дочекається Мішель Терещенко своїх картин .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПочти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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