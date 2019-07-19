 Почти 100 картин 19-го века обнаружили на таможне в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Киевской городской таможней ГФС в грузовике с деревянными рамами для картин, прибывшем в Украину из Франции, обнаружены 98 художественных полотен, старейшее из которых датировано 1842 годом. Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками", - говорится в сообщении.

Получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в Киевскуюй городскую таможню ГФС.

По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако об их окончательной культурной и материальной ценности можно будет говорить после проведения соответствующей экспертизы. На сегодняшний день картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС, продолжается осмотр.

Ныне в действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена ст. 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискацию.

После завершения всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.

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