EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1132  20
Все про:арест (9852) Вышинский (126)

 Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей пропагандиста, руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор. НЕТ.

Ранее на заседании адвокаты Вышинского подали ходатайство о смене меры пресечения своему подзащитному с содержания под стражей на личное обязательство. Прокуроры выступили против удовлетворения ходатайства адвокатов о смене меры пресечения на личное обязательство и призвали суд продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если это такие первые шаги - мы готовы", - Зеленский об обмене Вышинского на Сенцова

В итоге, судья продлила пропагандисту Вышинскому содержание под стражей до 19.09.2019.

Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.

Правоохранители увели Вышинского из зала суда в наручниках. он будет доставлен автозаком в Лукьяновское СИЗО.

Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 01
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 02
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 03
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 04
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 05
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 06
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 07
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 08
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 09
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 10

Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 11
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 12
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 13
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Читайте также: Вышинский еще год назад был уверен, что не будет осужден украинским судом, - Решетилова

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/p3138523
 
 
 Топ комментарии
 
это правильно. чем наглее москальковы там всякие тем прочнее кацапское чмо должно сидеть. Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября - Цензор.НЕТ 9147
 показать весь комментарий
 
Нормальный ответ мордастой кацапской генеральше.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это правильно. чем наглее москальковы там всякие тем прочнее кацапское чмо должно сидеть. Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября - Цензор.НЕТ 9147
 показать весь комментарий
 
 
Все равно отпустят...при зебобиках такие сидеть не будут.....
 показать весь комментарий
 
 
Нормальный ответ мордастой кацапской генеральше.
 показать весь комментарий
 
 
А якого чорта цього пропагандона просто не осудити,і нехай собі сидить. В чому проблема?
 показать весь комментарий
 
 
Формально вообще то - не за что. Просто попал под раздачу. Сейчас, всё что он писал год назад, свободно звучит с экрана 112 канала и НьсВана.
 показать весь комментарий
 
Так , а чё, там баланда , ****** , скрепы одним словом. Он и сам выходить не хочет.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть сидит,может получиться эту гниду на Сенцова обменять.
 показать весь комментарий
 
 
москалькова спесь поубавила? а то...расквакалась...
 показать весь комментарий
 
 
Пропоную арештувати Дубінсково і обміняти його на Сєнцова.
 показать весь комментарий
 
 
А шо ж такое? Кононенко дал команду и сюда срать?
 показать весь комментарий
 
25 років впаяти пітору, а тоді думати про обмін
 показать весь комментарий
 
"..вы собигаеться руботать журнагистов в Украине.." Смиявсь з кагтавого дурака=))
 показать весь комментарий
 
Если бы не продлили, то получили бы толпу отморозков под зданием суда и выбитые стёкла.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх