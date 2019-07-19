 Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор. НЕТ.
Ранее на заседании адвокаты Вышинского подали ходатайство о смене меры пресечения своему подзащитному с содержания под стражей на личное обязательство. Прокуроры выступили против удовлетворения ходатайства адвокатов о смене меры пресечения на личное обязательство и призвали суд продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.
В итоге, судья продлила пропагандисту Вышинскому содержание под стражей до 19.09.2019.
Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.
Правоохранители увели Вышинского из зала суда в наручниках. он будет доставлен автозаком в Лукьяновское СИЗО.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.
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