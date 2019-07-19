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 Политика Украины
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 Суд продолжил рассмотрение дела пропагандиста Вышинского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подольский районный суд Киева начал заседание по делу о государственной измене пропагандиста, руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор. НЕТ.

На заседании суд должен определиться с мерой пресечения для пропагандиста Вышинского.

Вышинский доставлен в зал суда.

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После представления позиций защиты и обвинения судьи удалились в совещательную комнату.

Прокуратура просит суд продлить ему  срок содержания под стражей на 60 дней.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/p3138504
 
 
 Топ комментарии
 
по тексту опечатка, читать: "пропагандона Вышинского"... далее по тексту.
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Хм .. кацапня сказала що обмін вишинського на Сенцова неможливий. А москалькова заявила, що зрадника мають відпустити просто так. І тут як по замовленню - суд обирає запобіжний захід. Як казав Кисельов - совпаденіє?
Якщо цього кацапського прихвостня відпустять, то це буде не просто ганьба, це буде смачний плювок всім українцям.
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Боюсь, що за словосполучення "пропагандист Вишинський" після 21 липня у редакції "Цензор.нет" будуть неприємності. Та й форум "Цензора" буде мати вигляд перфокарти (моє покоління знає, що це таке), де будуть лише пропуски замість одиничок і хрестики замість ноликів
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по тексту опечатка, читать: "пропагандона Вышинского"... далее по тексту.
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Судді повинні випустити - наказ Москви.
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Хм .. кацапня сказала що обмін вишинського на Сенцова неможливий. А москалькова заявила, що зрадника мають відпустити просто так. І тут як по замовленню - суд обирає запобіжний захід. Як казав Кисельов - совпаденіє?
Якщо цього кацапського прихвостня відпустять, то це буде не просто ганьба, це буде смачний плювок всім українцям.
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интересно, какую компенсацию за незаконное задержание вынесут? и это еще до парламентских, а потом начнется то, о чем писал портнов, патриотов будут отлавливать или просто убирать, а ватники все будут на свободе, а самые токсичные в парламенте
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Побачимо, чи дадуть пропогандону термін.
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Та расстреляйте вы его уже изверги, но не мучайте.
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Боюсь, що за словосполучення "пропагандист Вишинський" після 21 липня у редакції "Цензор.нет" будуть неприємності. Та й форум "Цензора" буде мати вигляд перфокарти (моє покоління знає, що це таке), де будуть лише пропуски замість одиничок і хрестики замість ноликів
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НА КАЦАПСКИХ САЙТАХ ПИШУТ ЧТО ОН ДОЛЖЕН ВЫЙТИ В БЛИЖАЙШИЕ ЧАСЫ видимо что то знают
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*******, конечно отпустят. Коломойскому все грехи уже отпустили. То чего этого не отпустят. После 22-го точно отпустят.
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Суд продолжил рассмотрение дела пропагандиста Вышинского.

ну медаль "за взятие крыма" уже имеет.

еще путин наградит медалию "За расстрел майдана".

тупое киевское было.

жадное

продажное

ревалюцыя дастоинства-все слили

ахахаха

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Розстріляти б ворога народу Вишинського за рецептом теж Вишинського як скаженого собаку... оце була б єхидна гримаса історії.
Але з цією владою - шансів ніт.
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Що вони розглядають?!! 15 років і до побачення рассея.
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я в госпитале лежал с пацаном из 51 первой еще, он в плену был, я никогда незабуду как он к еде относился, он мед собирал, заснуть не мог пока ненатешится едой, я бы эту мразь каждый день бил пока ссатся он под себя неначал а потом отправил бы к его пидородрузьям на бамбас пешкодралом на позиции тварь мразь чтоб ты жил и твои дети в саратове или воронеже
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд продолжил рассмотрение дела пропагандиста Вышинского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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