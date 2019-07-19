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 Политика Украины
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 Парубий вместо нардепов позвал в Раду детей и Мингарелли. ФОТО

Сегодня в Верховной Раде собрались не нардепы, а дети.

Об этом сообщает журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"Спикер Андрей Парубий сесионный зал таки открыл, как и просил Зеленский. Для детей", - написала она в комментарии к снимкам.

На фото также замечен глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Парубий вместо нардепов позвал в Раду детей и Мингарелли 01
Парубий вместо нардепов позвал в Раду детей и Мингарелли 02

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов. После того как спикер не сделал этого, Зеленский заявил, что дальнейших действий с Парубием как со спикером ВР он "больше не видит".

Источник: https://censor.net.ua/p3138502
 
   
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К детям клоуна надо вот и весь цирк под куполом
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПарубий вместо нардепов позвал в Раду детей и Мингарелли. ФОТО
 
 
 
 
 
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