 Парубий вместо нардепов позвал в Раду детей и Мингарелли. ФОТО

Об этом сообщает журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"Спикер Андрей Парубий сесионный зал таки открыл, как и просил Зеленский. Для детей", - написала она в комментарии к снимкам.

На фото также замечен глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.





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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов. После того как спикер не сделал этого, Зеленский заявил, что дальнейших действий с Парубием как со спикером ВР он "больше не видит".