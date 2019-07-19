 Зазеркалье, методичка Путина, ЗеТайна. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

По приколу можно только голосовать...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция. ФОТО

Телефонуйте 666 безкоштовно з усіх операторів!

А как же русский мир...?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров

Сколько можно?

...ужин 4 раза разогревала...

...ты?

Такие люди - и на свободе

Никто не забыл

Добро пожаловать в Америку!

Зазеркалье

Что там дальше в методичке?

ЗеТайна

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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