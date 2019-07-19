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 СБУ задержала курьера конвертационного центра с крупной суммой. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве курьера конвертационного центра с большой суммой наличности. СБУ не уточняет, о какой сумме денег идет речь.

Об этом сообщает СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, годовой оборот конвертационного центра составляет 700 млн грн.

СБУ задержала курьера конвертационного центра с крупной суммой 01

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные.

"Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении СБУ.

СБУ задержала курьера конвертационного центра с крупной суммой 02

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/p3138477
 
   
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кислородные баллоны боятся масла и солидола...в смысле, после этого контакта, уже ты их бойся, микола
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Вполне ожидаемый передел рынка обнала
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"СБУ не уточняет о какой сумме денег идет речь " - ну ясен перец, еще налоги, надбавки за опасную работу не вычтены
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судя по фото-там 20 пачек,в каждой пачке 100 купюр по 200 грн итого 400 000 грн
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