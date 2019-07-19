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 Украинский воин Богдан Бигус погиб 18 июля при выполнении боевого задания в зоне ООС. ФОТО

Вчера, 18 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил от смертельных ранений, полученных во время боевого задания погиб Богдан Дмитриевич Бигус, 1991 года рождения, житель города Хмельницкий, старший солдат, военнослужащий 8-го полка оперативного назначения.

Об этом сообщает местное издание ye.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Богдан Бигус погиб при выполнении боевого задания. Он вместе со своим товарищем возвращался с задания и наткнулся на растяжку. Наш земляк получил множественные осколочные ранения и сразу погиб. Его товарищ в тяжелом состоянии. У хмельничанина оставалась мать, жена и двое детей. Информация о том, когда Богдана привезут в Хмельницкий и когда состоится с ним прощание еще не известна ", - рассказал координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Владимир Шрубковский.

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О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

У него остались мать, жена и двое детей.

Украинский воин Богдан Бигус погиб 18 июля при выполнении боевого задания в зоне ООС 01

Украинский воин Богдан Бигус погиб 18 июля при выполнении боевого задания в зоне ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138455
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинский воин Богдан Бигус погиб 18 июля при выполнении боевого задания в зоне ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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