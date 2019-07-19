 Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время презентации образцов таких жилых контейнеров в Министерстве обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
"Мы делаем все для того, чтобы улучшить жилищные условия проживания личного состава в районе ООС. Исходя из этого, было подготовлено несколько вариантов мобильных комплексов, которые будут предложены и отправлены на восток Украины", - отметил министр обороны Степан Полторак.
Мобильные комплексы оснащены всем необходимым для быта - гардеробными, душевыми кабинами, кондиционерами, стиральными машинами, обогревателями и тому подобным. Такие комплексы можно использовать и для хранения оружия, ведь они легко транспортируются и быстро устанавливаются.
"Есть определенные особенности: на первой линии фронта мобильные модули будут встроены в землю и оборудованы совсем по-другому варианту, так как на линии соприкосновения противник находится на расстоянии дальности прямого выстрела и больше угроза для жизни наших военных", - добавил министр.
Кроме того, сегодня было проанонсировано, что с понедельника стартуют открытые торги по закупке мобильных комплексов на 600 человек, которые могут быть использованы в виде штаба, госпиталя, столовой, прачечной и тому подобного.
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"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!"
при ЗЕБЕне - собачьи будки.
крепчает армия !!!
А мне казалось, что ракеты лучшее оружие, чем собачьи будет 😂
Утеплювач важливий дуже, але знаючи, як у нас горять будинки, утеплені ззовні дешевим мотлохом, можно спрогнозувати, що і там теж саме покладуть!.
а чому зробили аж на шостому році війни... згадайте нашу армію шість років тому - не було взагалі нічого, тільки те, що залишилось від совка, ми відставали від армій НАТО років на 50. і подивіться зараз - на екіпіровку, на новітню зброю, на нові ******* казарми, на харчування, на розмір виплат військовим - це ж вже зовсім інший рівень. тобто за 5 років проведена величезна робота! і тепер ми відстаємо вже років на 10-15, тобто за 5 років ми надолужили відставання років у 30. але ще купу всього треба зробити - практично відсутній флот, авіація, недостатня ППО - все це мусило б робитися в наступні 5 років, але тепер... хтозна.. ну ось хоча б мобільне житло доробили (зрозуміло, що робота над чим проектом почалась ще пару років назад, а зєлєнскій зараз попіарився на тому, до чого не мав жодного стосунку)
а вони взяли списані вагонні контейнери пофарбували і аля житло