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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2227) Минобороны (5834) ВСУ (309)

 Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащие на первой и второй линии обороны будут обеспечены комфортными мобильными жилыми модулями.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время презентации образцов таких жилых контейнеров в Министерстве обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Мы делаем все для того, чтобы улучшить жилищные условия проживания личного состава в районе ООС. Исходя из этого, было подготовлено несколько вариантов мобильных комплексов, которые будут предложены и отправлены на восток Украины", - отметил министр обороны Степан Полторак.

Мобильные комплексы оснащены всем необходимым для быта - гардеробными, душевыми кабинами, кондиционерами, стиральными машинами, обогревателями и тому подобным. Такие комплексы можно использовать и для хранения оружия, ведь они легко транспортируются и быстро устанавливаются.

"Есть определенные особенности: на первой линии фронта мобильные модули будут встроены в землю и оборудованы совсем по-другому варианту, так как на линии соприкосновения противник находится на расстоянии дальности прямого выстрела и больше угроза для жизни наших военных", - добавил министр.

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Кроме того, сегодня было проанонсировано, что с понедельника стартуют открытые торги по закупке мобильных комплексов на 600 человек, которые могут быть использованы в виде штаба, госпиталя, столовой, прачечной и тому подобного.

Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 01
Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 02
Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 03
Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 04
Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 05
Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 06

Источник: https://censor.net.ua/p3138447
 
 
 Топ комментарии
 
ваша претензія до матеріалів не зовсім зрозуміла. всередині обшита осб-плитами, ніякого запаху вони не мають, приємний матеріал. звісно воно горюче, бо дерево, але це вирішується обробкою антипіреном, впевнений, що тут така обробка проведена. ззовні залізо, що теж цілком логічно. очевидно, що між залізом і осб є шар утеплювача, крім того там є кондиціонер і підігрів. а які конкретно, на вашу думку, потрібно було використовувати матеріали - ззовні та всередині??
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Порошенко выдавал военным квартиры, а вы живите в собачьих будках. Подчеркнул Зеленский!
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теперь ЗЕБЕня сможет смело бросить в лицо Пороху:

"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!" Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 6478
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Так это переделаные морские контейнеры Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 7635
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Порошенко выдавал военным квартиры, а вы живите в собачьих будках. Подчеркнул Зеленский!
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теперь ЗЕБЕня сможет смело бросить в лицо Пороху:

"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!" Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 6478
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при Порохе строили ракеты,
при ЗЕБЕне - собачьи будки.

крепчает армия !!! Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 3504
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Ах воно оно как!

А мне казалось, что ракеты лучшее оружие, чем собачьи будет 😂
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на первой линии вкапывать контейнеры?... практически незаметное занятие...
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ну так не написано что для первой, а для 2й и 3й вполне, зимой будет где перекантоватся.
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Полторака, падлу, самого туди загнати, в ту консервну банку, яка всередині обшита вонючим отруйним горючим матаріалом і виставити на сонці... Куди б і поділись би тоді ці "варанти" - відразу б знайшлись якісні негорючі нетеплопровідні матеріали!
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ваша претензія до матеріалів не зовсім зрозуміла. всередині обшита осб-плитами, ніякого запаху вони не мають, приємний матеріал. звісно воно горюче, бо дерево, але це вирішується обробкою антипіреном, впевнений, що тут така обробка проведена. ззовні залізо, що теж цілком логічно. очевидно, що між залізом і осб є шар утеплювача, крім того там є кондиціонер і підігрів. а які конкретно, на вашу думку, потрібно було використовувати матеріали - ззовні та всередині??
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Я в 1997 півроку прожив у такому будиночку, ніякого дерева італійці туди не пхали, все було металеве, могла тільки фарба облупитись. А взагалі рішення вірне, ось тільки не зрозуміло, чому аж на шостому році війни? Цей варіант чверть століття в НАТО використовують, а полторушка подав шостому як винахід його особистий мабуть! )))

Утеплювач важливий дуже, але знаючи, як у нас горять будинки, утеплені ззовні дешевим мотлохом, можно спрогнозувати, що і там теж саме покладуть!.
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утеплено воно найімовірніше мінватою, яка не горить. а на будинках горить пінопласт, його насправді взагалі не можна використовувати в якості утеплювача, але у нас використовують через дешевизну і норми дозволяють.
а чому зробили аж на шостому році війни... згадайте нашу армію шість років тому - не було взагалі нічого, тільки те, що залишилось від совка, ми відставали від армій НАТО років на 50. і подивіться зараз - на екіпіровку, на новітню зброю, на нові ******* казарми, на харчування, на розмір виплат військовим - це ж вже зовсім інший рівень. тобто за 5 років проведена величезна робота! і тепер ми відстаємо вже років на 10-15, тобто за 5 років ми надолужили відставання років у 30. але ще купу всього треба зробити - практично відсутній флот, авіація, недостатня ППО - все це мусило б робитися в наступні 5 років, але тепер... хтозна.. ну ось хоча б мобільне житло доробили (зрозуміло, що робота над чим проектом почалась ще пару років назад, а зєлєнскій зараз попіарився на тому, до чого не мав жодного стосунку)
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Перестаньте вихилятися,мов п*яна воша на гребінці отим:"а пам*ятаєте,що було п*ять років тому?".Добре пам*ятаємо,особливо морально-бойовий стан ЗС, а для цього багато грошей не потрібно. а тільки СЛІПИЙ патриотизм!.Якщо ви бажаєте довести,що ЩОСЬ путнє сталося у ЗС за ці п*ять років війни - це відверте нерозуміння жалюгідного стану ******** ЗС,бо за ці п*ять років війни,вони повинні були розвиватися п*ятимильними кроками,а керівництво держави,ЗС,нарід.повинні працювати в режимі- 24/7!!!.Так,що ніякої "величезної" роботи ні керівництво держави,ні ЗС за п*ять років не вели.окрім безмозглої показухи та хизування і постійної брехні, а більшість робив сам по собі нарід.через волонтерів!.Тож досить оцієї ху й ні:"Апам*ятаєте?" Тре називати речи своїми іменами!.
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А якщо цьому чотири рази відкосившому з цих будок зробити ОПУ - скільки він там протягне?
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бл...вагончик пофарбували і поставили ліжка--скільки то коштує?
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мы в Марике такой себе сделали в 2017 году. Контейнер волонтеры подогнали. На ремонт и обустройство ушло где-то 28000 грн. Только там м вчетвером жили. Дискомфорт. Осенью мыши в переборках задолбали - ничем не выгонишь, они как в танке там, а травить - они потом воняют долго. Я потом в палатку ушел.
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от і я про те ж..показуха і відмивання бабла..в савецкі часи були складні деревяно-панельні домики..у нас один офіцер собі на дачу навіть забрав..дерево не залізо--особливо зимою..і складаються як карточний будиночок..
а вони взяли списані вагонні контейнери пофарбували і аля житло
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А что, в палатках лучше ? Интересно мнение военных, для которых делаются эти блоки...
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Писец. Мы в таком в Марике вчетвером жили. Это был кошмар! Летом сумки, шмотки даже сложить некуда было. Я уже не говорю про зиму. Зимой вещей намного больше, они постоянно мокрые и т.д.
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Мосейчук должна обкончаться. Нет, она просто ОБЯЗАННА это сделать публично в прямом эфире и эротично прокричать: "О, ЗЕЛЕНСКИЙ, ты мой ПреЗЕдент!!!"
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может стоило посмотреть как кубрики на кораблях устроены ? в тех контейнерах в два раза больше народу жить могло б - а то для 4х человек дороговато выходит - головой нужно думать а не якобы заботой о солдатиках
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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