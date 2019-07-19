 Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС. ФОТОрепортаж

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время презентации образцов таких жилых контейнеров в Министерстве обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Была задача улучшить условия для наших ребят, и не только для ребят, для всех, кто помогает нашей армии, улучшить условия... Здесь подготовлены мобильные такие домики для военных, там все есть самое главное: есть кондиционеры, есть подогрев-печка на зиму , там есть отдельные мобильные прачечные", - отметил президент.
Кроме этого, по его словам, такие жилые модули содержат туалет и душ.
Глава государства отметил, что относительно количества жителей модулей "еще спорят" - по четыре или шесть.
Он также сообщил, что есть специальное жилье как для первой линии обороны, так и для второй.
"Приоритетная задача для Украины - это остановить огонь и закончить войну, но мы должны улучшать условия для наших военных, думаю, что нам это понадобится и в мирных условиях, и для учений любых военных", - подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем он отметил, что есть проекты также и на целые мобильные жилые городки до 600 человек, с понедельника должны быть по ним объявлены тендеры.
При этом президент отметил, что необходимые средства для этого есть, а строить будут такие городки отечественные компании.
В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что в зависимости от местонахождения военнослужащих жилые модули могут меняться.
"Есть разные варианты, и в зависимости от того места, где они будут применяться, будет меняться комплектация, модель самого контейнера будет меняться. Если есть опасность для жизни наших военных, модули будут углубляться в землю и немного конструктивно меняться, чтобы личный состав не получил поражение", - проинформировал министр.
В то же время он отметил, что если модули и не будут вкапываться в землю и размещаться не на первой линии обороны, то существуют специальные инженерные средства защиты контейнера, например, против вражеских диверсионных групп.
Полторак добавил, что сегодня-завтра первые жилые контейнеры будут отправлены в зону проведения ООС на тестирование, и уже после этого будет заключаться договор на закупку крупной партии модулей.
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"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!"
при ЗЕБЕне - собачьи будки.
крепчает армия !!!
Утеплювач важливий дуже, але знаючи, як у нас горять будинки, утеплені ззовні дешевим мотлохом, можно спрогнозувати, що і там теж саме покладуть!.