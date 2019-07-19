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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2227) Минобороны (5834) ВСУ (309)

 Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС. ФОТОрепортаж

Военнослужащие на первой и второй линии обороны будут обеспечены комфортными мобильными жилыми модулями.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время презентации образцов таких жилых контейнеров в Министерстве обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Была задача улучшить условия для наших ребят, и не только для ребят, для всех, кто помогает нашей армии, улучшить условия... Здесь подготовлены мобильные такие домики для военных, там все есть самое главное: есть кондиционеры, есть подогрев-печка на зиму , там есть отдельные мобильные прачечные", - отметил президент.

Кроме этого, по его словам, такие жилые модули содержат туалет и душ.

Глава государства отметил, что относительно количества жителей модулей "еще спорят" - по четыре или шесть.

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Он также сообщил, что есть специальное жилье как для первой линии обороны, так и для второй.

"Приоритетная задача для Украины - это остановить огонь и закончить войну, но мы должны улучшать условия для наших военных, думаю, что нам это понадобится и в мирных условиях, и для учений любых военных", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что есть проекты также и на целые мобильные жилые городки до 600 человек, с понедельника должны быть по ним объявлены тендеры.

При этом президент отметил, что необходимые средства для этого есть, а строить будут такие городки отечественные компании.

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В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что в зависимости от местонахождения военнослужащих жилые модули могут меняться.

"Есть разные варианты, и в зависимости от того места, где они будут применяться, будет меняться комплектация, модель самого контейнера будет меняться. Если есть опасность для жизни наших военных, модули будут углубляться в землю и немного конструктивно меняться, чтобы личный состав не получил поражение", - проинформировал министр.

В то же время он отметил, что если модули и не будут вкапываться в землю и размещаться не на первой линии обороны, то существуют специальные инженерные средства защиты контейнера, например, против вражеских диверсионных групп.

Полторак добавил, что сегодня-завтра первые жилые контейнеры будут отправлены в зону проведения ООС на тестирование, и уже после этого будет заключаться договор на закупку крупной партии модулей.

Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС 01
Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС 02
Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС 03
Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС 04

Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС 05
Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС 06
Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС 07
Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС 08
Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС 09
Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС 10

Источник: https://censor.net.ua/p3138447
 
   
 Топ комментарии
 
Так это переделаные морские контейнеры Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 7635
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ну так не написано что для первой, а для 2й и 3й вполне, зимой будет где перекантоватся.
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ваша претензія до матеріалів не зовсім зрозуміла. всередині обшита осб-плитами, ніякого запаху вони не мають, приємний матеріал. звісно воно горюче, бо дерево, але це вирішується обробкою антипіреном, впевнений, що тут така обробка проведена. ззовні залізо, що теж цілком логічно. очевидно, що між залізом і осб є шар утеплювача, крім того там є кондиціонер і підігрів. а які конкретно, на вашу думку, потрібно було використовувати матеріали - ззовні та всередині??
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Так это переделаные морские контейнеры Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 7635
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Порошенко выдавал военным квартиры, а вы живите в собачьих будках. Подчеркнул Зеленский!
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теперь ЗЕБЕня сможет смело бросить в лицо Пороху:

"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!" Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 6478
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при Порохе строили ракеты,
при ЗЕБЕне - собачьи будки.

крепчает армия !!! Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 3504
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на первой линии вкапывать контейнеры?... практически незаметное занятие...
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ну так не написано что для первой, а для 2й и 3й вполне, зимой будет где перекантоватся.
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Полторака, падлу, самого туди загнати, в ту консервну банку, яка всередині обшита вонючим отруйним горючим матаріалом і виставити на сонці... Куди б і поділись би тоді ці "варанти" - відразу б знайшлись якісні негорючі нетеплопровідні матеріали!
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ваша претензія до матеріалів не зовсім зрозуміла. всередині обшита осб-плитами, ніякого запаху вони не мають, приємний матеріал. звісно воно горюче, бо дерево, але це вирішується обробкою антипіреном, впевнений, що тут така обробка проведена. ззовні залізо, що теж цілком логічно. очевидно, що між залізом і осб є шар утеплювача, крім того там є кондиціонер і підігрів. а які конкретно, на вашу думку, потрібно було використовувати матеріали - ззовні та всередині??
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Я в 1997 півроку прожив у такому будиночку, ніякого дерева італійці туди не пхали, все було металеве, могла тільки фарба облупитись. А взагалі рішення вірне, ось тільки не зрозуміло, чому аж на шостому році війни? Цей варіант чверть століття в НАТО використовують, а полторушка подав шостому як винахід його особистий мабуть! )))

Утеплювач важливий дуже, але знаючи, як у нас горять будинки, утеплені ззовні дешевим мотлохом, можно спрогнозувати, що і там теж саме покладуть!.
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А якщо цьому чотири рази відкосившому з цих будок зробити ОПУ - скільки він там протягне?
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бл...вагончик пофарбували і поставили ліжка--скільки то коштує?
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А что, в палатках лучше ? Интересно мнение военных, для которых делаются эти блоки...
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Писец. Мы в таком в Марике вчетвером жили. Это был кошмар! Летом сумки, шмотки даже сложить некуда было. Я уже не говорю про зиму. Зимой вещей намного больше, они постоянно мокрые и т.д.
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Мосейчук должна обкончаться. Нет, она просто ОБЯЗАННА это сделать публично в прямом эфире и эротично прокричать: "О, ЗЕЛЕНСКИЙ, ты мой ПреЗЕдент!!!"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМинобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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