 СБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству - 540 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Оперативники спецслужбы установили, что таможенники наладили механизм получения неправомерной выгоды от представителей коммерческих структур, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. С целью уклонения от уплаты субъектами хозяйствования экспортной пошлины, должностные лица осуществляли таможенное оформление товара под другим кодом УКТ ВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности).
По предварительным оценкам, противоправная деятельность должностных лиц таможни нанесла ущерб государству в размере около 540 тысяч гривен.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконным действиям.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.
если в Панаму не успеет...
пока ещё рано говорить...
годик ждём...
главное посадить и лишить возможности...
Це 20 тисяч долара да?)
Я не розумію, точніше, прекрасно розумію, як і що ьоряться/контролюють наші силовики в державі з якої розкрадають мільярди...
"Вірним шляхом" ідем... Цікаво а в Києві почнуть так само елітні торгові центри з елітною продукцією, що ніколи не розмитнювалась затримувати і суми збитків малювати?
Чи так і будем дурний народ показухою на 20 тисяч баксів годувати?
Одне добре, при петі митників брали на 100 доларах... тут навіть 100 баксів дати жмуть... Малюють віртуальні збитки... Молодці.. біжимо галопом в нікуди, жертва назначена - б'єм юрбою...