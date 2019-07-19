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 Происшествия, Фоторепортаж
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 СБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству - 540 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ разоблачили должностных лиц Закарпатской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях служебным положением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что таможенники наладили механизм получения неправомерной выгоды от представителей коммерческих структур, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. С целью уклонения от уплаты субъектами хозяйствования экспортной пошлины, должностные лица осуществляли таможенное оформление товара под другим кодом УКТ ВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности).

По предварительным оценкам, противоправная деятельность должностных лиц таможни нанесла ущерб государству в размере около 540 тысяч гривен.

СБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству - 540 тыс. грн 01

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконным действиям.

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СБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству - 540 тыс. грн 02
Фото: пресс-служба СБУ

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

СБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству - 540 тыс. грн 03

Источник: https://censor.net.ua/p3138441
 
   
 Топ комментарии
 
540 тысяч? Всего? Это что, то что у них по карманам собрали?
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петя будет сидеть...
если в Панаму не успеет...
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а при параша-нко такого не было...
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Совет форумчанПравила форума
 
так а кто сейчас президент? Правильно, новопредставленный зеленский. И правда, при Порошенко, действительно, такого не было!!!
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петя будет сидеть...
если в Панаму не успеет...
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а зеленский в тамбов успет к тамбовскому волку в лучае чаго?)
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если что - поглядим...
пока ещё рано говорить...
годик ждём...
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не протянет зелебоб годик... рыги не дадут СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн - Цензор.НЕТ 1443
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Пеця вернулся с Европы? или сидит ждёт "неприкасаемости" ?
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при петре честнейшем еще б 5 лет бы все было зашибись - никто ничего не ворует, лучший генплокулол в мире, самай модерновая армия...
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540 тысяч? Всего? Это что, то что у них по карманам собрали?
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не важно...
главное посадить и лишить возможности...
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"масштабных злоупотреблениях- 540 тыс" )))))))))))) если за год, то даже в очень масштабных. ЗЕбобики играются в фуфло95 для лохов73.
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для того, щоб щось побороти - потрібно те дозволити. Це все дурня. По російськи. Нові старі схеми наладять заново.
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никогда такого не было... и вот опять...
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Это что за смешные суммы? При Порохатом мародере воровство чиновников давно перевалило за миллионы и теперь уже исчисляется в миллиардах. Причем воровство узаконенное.
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за это и хлопнули, что не башлянули положенного СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн - Цензор.НЕТ 9576
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540 шт грн это маштабное ? Да они в бане на пиво больше тратят , копайте глубже
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наказать! мужиков анально, девушку орально СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн - Цензор.НЕТ 9568
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540 тыс. грн. это только гипотетический ущерб, реально себе в карманы положили тысяч 100 от силы, разделить на 20 человек, а потом на год, выходит 100 грн. себе на чай брали с конфетами. Больше интересует как там дела с "бриллиантовыми" прокурорами? у которых только налом $500 млн. (13 500 000 000 грн.) и еще брюлики с драг металлами, сидят уже?
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Ви жартуєте?)
Це 20 тисяч долара да?)

Я не розумію, точніше, прекрасно розумію, як і що ьоряться/контролюють наші силовики в державі з якої розкрадають мільярди...
"Вірним шляхом" ідем... Цікаво а в Києві почнуть так само елітні торгові центри з елітною продукцією, що ніколи не розмитнювалась затримувати і суми збитків малювати?

Чи так і будем дурний народ показухою на 20 тисяч баксів годувати?

Одне добре, при петі митників брали на 100 доларах... тут навіть 100 баксів дати жмуть... Малюють віртуальні збитки... Молодці.. біжимо галопом в нікуди, жертва назначена - б'єм юрбою...
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Что их там разоблачать,вся страна знает про взяточников на таможне,разоблачать нужно всю систему начиная от законодателей,которые рисуют непомерные ставки таможсборов,что бы потом на откатах от таможни иметь свою жирную прибыль.
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540 тыс. грн? маштабные? да у них салаты на корпоративе больше стоят...
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На первой фоте, надпись на стекле дверей символичная.."Прийом у ментів"
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Да ни чего они с ними не сделаю оштрафуют или понизят в должности и отпустят и продолжат они опять капусту шинковать. Ещё ни одного таможенника не посадили все они откупаются или делятся нажитым. Вот уволили Власова с главы И.О ГФС и стал он опять И.О. начальника Одесской таможни.
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Департамент "К"СБУ робе спробу довести, що без нього на кордоні аж ніяк. Сбушна показуха чистої води. Користуються моментом створення митної служби, коли митників захистити нікому. При цьому точно знають, що наступними будуть розганяти їх.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству - 540 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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