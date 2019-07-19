 Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян. ФОТО

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера завершили строительство всех 2800 метров новой взлетной полосы аэропорта Одессы. Еще много вызовов впереди по завершению обустройства новой ВПП, установления соответствующего оборудования, но к концу этого года планируем, как и обещали, запустить новые рейсы с новой полосы. С сегодняшнего дня новый терминал аэропорта Одессы начал обслуживать пассажиров не только на прилет, но уже и на вылет. Сначала внутренние рейсы, а к концу года – и все международные", - отметил Омелян.
По его словам, в ближайшие дни будет объявлен тендер на проектирование новой взлетной полосы в Днепре. После этого – международный тендер на строительство. Если не будет блокировок и срывов, то победитель тендера начнет физические работы весной 2020 года и завершит в 2021 году.
В связи с этим глава Мининфрастуктуры призвал обеспечить соответствующее финансирование: "Просьба к новому парламенту и правительству не забыть внести в Государственный бюджет 2020 года минимум 1 млрд грн на аэродром Днепра и еще около 2 млрд грн на 2021 год".
дивлюся отдохнувший прийшов)
у вiдпустьцi був?
А на "влЁт" треба текст статті прочитати ... а не реагувати на заголовок як собака павлова на лампочку ....
Горілки нема, йди додому!
казав тхору Борис Козлов
на взлете сбил)))
пеця зарплату выдал перед выборами?)))
слепой траст его как раз сейчас дорисовывает
где то в панаме
редко кто знает из пересечных граждан насколько сложное инженерное сооружение впп
и сколько там различных коммуникаций в том числе подземных
ВПП это 90%
аэропортааэродрома
так шо будем посмотреть шо с ней по весне будет)
я прав друже Гыг?))
я не в курсе ...
надо отъехать на часок
ты тут сильно не шали)