 Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян. ФОТО

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера завершили строительство всех 2800 метров новой взлетной полосы аэропорта Одессы. Еще много вызовов впереди по завершению обустройства новой ВПП, установления соответствующего оборудования, но к концу этого года планируем, как и обещали, запустить новые рейсы с новой полосы. С сегодняшнего дня новый терминал аэропорта Одессы начал обслуживать пассажиров не только на прилет, но уже и на вылет. Сначала внутренние рейсы, а к концу года – и все международные", - отметил Омелян.

По его словам, в ближайшие дни будет объявлен тендер на проектирование новой взлетной полосы в Днепре. После этого – международный тендер на строительство. Если не будет блокировок и срывов, то победитель тендера начнет физические работы весной 2020 года и завершит в 2021 году.

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В связи с этим глава Мининфрастуктуры призвал обеспечить соответствующее финансирование: "Просьба к новому парламенту и правительству не забыть внести в Государственный бюджет 2020 года минимум 1 млрд грн на аэродром Днепра и еще около 2 млрд грн на 2021 год".