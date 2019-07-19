EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  3063  31
Все про:аэропорт (1225) Одесса (5540) Омелян (649)

 Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян. ФОТО

В аэропорту Одессы завершили строительство всех 2800 метров новой взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера завершили строительство всех 2800 метров новой взлетной полосы аэропорта Одессы. Еще много вызовов впереди по завершению обустройства новой ВПП, установления соответствующего оборудования, но к концу этого года планируем, как и обещали, запустить новые рейсы с новой полосы. С сегодняшнего дня новый терминал аэропорта Одессы начал обслуживать пассажиров не только на прилет, но уже и на вылет. Сначала внутренние рейсы, а к концу года – и все международные", - отметил Омелян.

По его словам, в ближайшие дни будет объявлен тендер на проектирование новой взлетной полосы в Днепре. После этого – международный тендер на строительство. Если не будет блокировок и срывов, то победитель тендера начнет физические работы весной 2020 года и завершит в 2021 году.

Смотрите также: Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта "Запорожье". ФОТОрепортаж

В связи с этим глава Мининфрастуктуры призвал обеспечить соответствующее финансирование: "Просьба к новому парламенту и правительству не забыть внести в Государственный бюджет 2020 года минимум 1 млрд грн на аэродром Днепра и еще около 2 млрд грн на 2021 год".

Строительство ВПП аэропорта Одесса завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян 01

Строительство ВПП аэропорта Одесса завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138425
 
 
 Топ комментарии
 
А на "влет" надо текст статьи прочитать...а не реагировать на заголовок как собака павлова на лампочку.... Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 2245
 показать весь комментарий
 
финансирование на впп было выделено в декабре 2017 года.таким образом,срок строительства-полтора года...а ты о чем поёшь,понаехало? Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 1061
 показать весь комментарий
 
еще и относительно быстро построили надо сказать
редко кто знает из пересечных граждан насколько сложное инженерное сооружение впп
и сколько там различных коммуникаций в том числе подземных
ВПП это 90% аэропорта аэродрома
так шо будем посмотреть шо с ней по весне будет)
я прав друже Гыг?))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А на "влет" надо текст статьи прочитать...а не реагировать на заголовок как собака павлова на лампочку.... Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 2245
 показать весь комментарий
 
 
ти ніякою не розумієш Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 8402.бо бавовна за натурою
 показать весь комментарий
 
 
Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 3909
дивлюся отдохнувший прийшов)
у вiдпустьцi був? Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 1968
 показать весь комментарий
 
Та нема питань...на тобі на мове... Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 661

А на "влЁт" треба текст статті прочитати ... а не реагувати на заголовок як собака павлова на лампочку ....
 показать весь комментарий
 
 
Головне висрав репліку з недобуквою "йо-йо" і "не розуміє кацапською" Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 8187
Горілки нема, йди додому!
 показать весь комментарий
 
"Горілки нема, йди додому!"

казав тхору Борис Козлов

Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 5792 Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 5792 Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 5792

 показать весь комментарий
 
на взлете то кацапская тактика.асы геринга вызывали на честный поединок,один на один. Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 9506
 показать весь комментарий
 
 
куясе ты раздухарился старикан))
пеця зарплату выдал перед выборами?)))
 показать весь комментарий
 
так вроде проект ишо не готов
слепой траст его как раз сейчас дорисовывает
где то в панаме
 показать весь комментарий
 
 
Тендер гіперлуп ніхто не проводив.Поки.Тра, вчитися на чужих помилках.А заповнювати футляр від віолончелі зеленими грішми можна і без гіперлупа.Якось так.
 показать весь комментарий
 
тендеры амелян обещал на постройку автобанов! гиперлуп у него вроде бы уже был почти построен к 2017 году
 показать весь комментарий
 
 
за 5 лет министром 2800 метров взлетной полосы - китайцы в шоке
 показать весь комментарий
 
 
финансирование на впп было выделено в декабре 2017 года.таким образом,срок строительства-полтора года...а ты о чем поёшь,понаехало? Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 1061
 показать весь комментарий
 
 
еще и относительно быстро построили надо сказать
редко кто знает из пересечных граждан насколько сложное инженерное сооружение впп
и сколько там различных коммуникаций в том числе подземных
ВПП это 90% аэропорта аэродрома
так шо будем посмотреть шо с ней по весне будет)
я прав друже Гыг?))
 показать весь комментарий
 
 
а шо может быть с цельнолитой бетонной полосой,аккуратно порезаной алмазными дисками для температурного расширения?тем более,что она регулярно очищается от снега и льда?будет работать десятилетия.
 показать весь комментарий
 
думаешь там всё по уму и сделали, так как ты сказал?
я не в курсе ...
надо отъехать на часок

ты тут сильно не шали)
Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 9351
 показать весь комментарий
 
 
думаю,шо по уму...слишком большое внимание было приковано к этой полосе.ее строительство выгодно было всем,и президенту,и министрам,и одесским руководящим рыгам.
 показать весь комментарий
 
 
Та який там сніг та лід в Одесі... Так зо три рази на зиму.
 показать весь комментарий
 
Тендер гіперлуп ніхто не проводив.Поки.Тра, вчитися на чужих помилках.А заповнювати футляр від віолончелі зеленими грішми можна і без гіперлупа.Якось так.
 показать весь комментарий
 
Кому рейсы на вылет - обращатесь к Омеляну.
 показать весь комментарий
 
Аэропорт Одессы украденный мошенниками(инвесторами которые ни одного цента своего не вложили) Грановским и Кауфманым у громады города,продолжает приносить прибыль в карман коррупционерам! С каждого грамма цемента и щебня построенной за бюджет полосы эти ребята делились со всеми от АП питэра ,труханова и луценки.заканчивая смотрящими бандитами за городом ! И уже радостно наладили отношение с людьми новой зеленной команды ! Кто то из окружения Зели уже начинает ему что то не договаривать !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоСтроительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх