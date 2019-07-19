EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  523  13
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4301) Нацполиция (9720) Харьков (4367) Харьковщина (1341) банкомат (81)

 Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция разыскивает лиц, взорвали банкоматы в Харькове и пригороде. События произошли сегодня утром в Киевском районе Харькова и городе Люботине. Никто из граждан не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о взрывах банкоматов поступили в Киевский отдел полиции в 3:40 и в 4:20 в полицию города Люботин.

Во время осмотра места происшествия по улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества. Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине. Сумма похищенных денежных средств устанавливается.

Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция 01

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Решается вопрос о квалификации событий согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция 02
Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция 03
Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция 04
Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3138411
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Банкоматы для народа ,каждый должен взять сколько ему надо ,бумажок можно на всех напечатать ... Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция - Цензор.НЕТ 7395
 показать весь комментарий
 
 
Алекс Охара. За поребриком по другому, - пенс.фонд на нужды дерибаски и др. членов кремлёвской. ОПГ.
 показать весь комментарий
 
При Порошенко такого не было. Напомните ,сколько уже поймали педофилов и взорвали банкоматов за три месяца каденции новопредставленного!!!
 показать весь комментарий
 
 
Браво!!!! Гепа с Рюкзаковым рулят. Как там уже поймали инкасаторских убийц?
 показать весь комментарий
 
 
красивая работа куле тут еще сказать

всегда завидовал тем людям у которых руки не из жопы растут
 показать весь комментарий
 
Нужно полностью переходить на безналичные расчёты. Тогда этот вид преступности исчезнет полностью. А как же тогда платить взятки? А для этого умные дяди придумали криптовалюту...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх