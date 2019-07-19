 Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о взрывах банкоматов поступили в Киевский отдел полиции в 3:40 и в 4:20 в полицию города Люботин.

Во время осмотра места происшествия по улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества. Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине. Сумма похищенных денежных средств устанавливается.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

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Решается вопрос о квалификации событий согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.











