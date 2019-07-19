 Три международных фестиваля пройдут в Днепре: для гостей возвели понтонный мост на Монастырский остров. ФОТОрепортаж

В частности, 20—21 июля — IV джазовый фестиваль "Джаз на Днепре. New story", 26—28 июля — фестиваль авторской песни им. Александра Галича "Облака" и 2—4 августа — первый международный крос-культурний фестиваль BezViz, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на День.

Чтобы горожанам было удобно добраться на все три фестиваля, организаторы возвели понтонный мост через Днепр в районе Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта. Также во время этих трех фестивальных событий на острове будет работать кемпинг-городок со всеми удобствами.

Возвести конструкцию моста помогли украинские военные. Работы продолжались четыре дня. Понтонная переправа имеет 43 секции и может выдержать до 516 тонн нагрузки, пишет Мост.Днепр.

Длина моста составляет 250 метров, пешком преодолеть его можно в среднем за четыре минуты. Кроме понтонной переправы добраться до фестивальной площадки на Монастырском можно, в частности, через пешеходный мост острова.

"Это (понтонный мост. - Ред.) - экзотика для Украины. Уникальная история, когда он используется в мирных целях. Первые гости прибывают уже завтра утром. На фестивале будет дежурить бригада скорой помощи, спасатели, все необходимые службы ", - отметила pr-директор фестиваля Татьяна Дробахина.

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"Программа "Культурная столица" вышла на новый этап. Мы переформатировали ряд фестивалей и объединили их в проект "Наш остров". Это вызов, который по интересу к самому проекту и вниманию к Днепру в частности, уже себя оправдывает. Такого насыщенного года в Днипре, как нынешний, до этого не было. Три масштабных фестивальных события подряд с насыщенной программой ждут жителей и гостей города", — сказал во время пресс-конференции внештатный советник мэра города по вопросам культуры Евгений Гендин. По словам Анны Русскевич, артдиректорка фестиваля "Джаз на Днепре. New story", неизменным в этом году остается высокий стандарт проведения мероприятия. Список исполнителей не уступает фестивалям, которые проводятся в других странах. "Среди изменений — доступность посещения концертов в бесплатной фан-зоне. По предварительной интернет-регистрацией, она заполнилась буквально за неделю. Традиционно будет программа классического джаза. Любители более легкой музыки смогут наслаждаться исполнением Ришара Бона, The Hot Sardines, Тони Момреля. Также, кроме концертов, будет так называемое фестивальное пространство с разнообразными мастер-классами, выставками, фотозонами, планетой развлечений для детей и тому подобное. Словом — хорошее настроение и позитивные эмоции гарантированы", — сказала Анна Русскевич.

Традиционно торжественное открытие фестиваля "Облака" проходит у памятной доски Александру Галичу в пятницу 26 июля. "В этом году к нам приедут классики авторской песни, среди которой Юлий Ким, Вадим Егоров. Также выступят Виктор Андриенко, Евгений Чепурняк, Валерий Чигляев. Кроме концертных программ будут мастер-классы, общение, встречи. Вход на фестиваль — свободный", — сказал директор проекта "Наш остров" Вадим Гефтер.

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Со своей стороны артдиректор международного кросс-культурного фестиваля BezViz Мария Гусева отметила, — участниками фестиваля станут более 60 групп и исполнителей разной музыки. Хедлайнеры события — британская музыкальная группа Skindred, швейцарская группа Kadebostany, финская хард-рок группа Lordi. "Перед началом музыкальных программ у нас будет проходить много мероприятий в рамках фестиваля, среди которых спортивные соревнования, парк развлечений, фуд-корты, хеппи-маркет по продаже модного дизайнерской одежды и аксессуаров. Также можно будет сделать прически. Будет работать локация "Центр мира", где более десяти посольств будут рассказывать о своих странах. В кемпинговом городке можно будет селиться со своими палатками или арендовать их на месте", — прибавила Мария Гусева.