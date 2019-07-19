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 Политика Украины, Общество
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 Пособнику оккупантов в Крыму продлили арест. ФОТО

Херсонский городской суд отказал защите в изменении меры пресечения и продлил арест на один месяц для боевика "Самообороны Крыма", которого задержали в июне.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Прокуратура Автономной Республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с продолжением существования рисков, о которых заявила прокуратура АР Крым при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защита просила отпустить боевика по домашний арест.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции автономии и продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей еще на месяц без определения размера залога, поскольку преступление, в котором подозревается "самообороновец", совершено с угрозой применения насилия", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма". Им оказался гражданин Украины, который способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины.

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Пособнику оккупантов в Крыму продлили арест 01
Пособнику оккупантов в Крыму продлили арест 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138405
 
   
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https://24tv.ua/techno/google_prisvyativ_dudl_50_richchyu_visadki_na_misyats_n1181337
19.07.2019
Google присвятив дудл 50-річчю історичної висадки людини на Місяць
Дудл до 50-річчя Великого стрибка людства
П'ятдесят років тому місія NASA Apollo 11 змінила наш світ та ідеї про те, що можливо. Все завдяки успішнй висадці людей на поверхню Місяця і безпечному їх поверненню додому. Сьогоднішнім особливим відео-дудлом Google святкує цей історичний момент людських досягнень.
Пошуковик пропонує пройти увесь шлях подорожі на Місяць та повернення назад разом з астронавтом Майклом Коллінзом, який брав участь у місії Apollo 11.
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Над проектом Apollo працювала команда з 400 тисяч людей з усього світу. Переважно це були звичайні робітники, інженери та вчені, які ніколи не покидали поверхню Землі. Серед них були астронавти місії: Ніл Армстронг, Едвін "Базз" Олдрін та Майкл Коллінз.
Їхня історична подорож почалася 16 липня 1969 року, коли ракета Saturn V стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді. Метою місії було вперше в історії висадити людину на Місяць. Це сталося 21 липня 1969 року.
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ну этот пусть сидит - на удивление за дело ))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПособнику оккупантов в Крыму продлили арест. ФОТО
 
 
 
 
 
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