 Пособнику оккупантов в Крыму продлили арест. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Прокуратура Автономной Республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с продолжением существования рисков, о которых заявила прокуратура АР Крым при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что защита просила отпустить боевика по домашний арест.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции автономии и продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей еще на месяц без определения размера залога, поскольку преступление, в котором подозревается "самообороновец", совершено с угрозой применения насилия", - отметили в прокуратуре.
Напомним, Полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма". Им оказался гражданин Украины, который способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины.
19.07.2019
Google присвятив дудл 50-річчю історичної висадки людини на Місяць
Дудл до 50-річчя Великого стрибка людства
П'ятдесят років тому місія NASA Apollo 11 змінила наш світ та ідеї про те, що можливо. Все завдяки успішнй висадці людей на поверхню Місяця і безпечному їх поверненню додому. Сьогоднішнім особливим відео-дудлом Google святкує цей історичний момент людських досягнень.
Пошуковик пропонує пройти увесь шлях подорожі на Місяць та повернення назад разом з астронавтом Майклом Коллінзом, який брав участь у місії Apollo 11.
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Над проектом Apollo працювала команда з 400 тисяч людей з усього світу. Переважно це були звичайні робітники, інженери та вчені, які ніколи не покидали поверхню Землі. Серед них були астронавти місії: Ніл Армстронг, Едвін "Базз" Олдрін та Майкл Коллінз.
Їхня історична подорож почалася 16 липня 1969 року, коли ракета Saturn V стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді. Метою місії було вперше в історії висадити людину на Місяць. Це сталося 21 липня 1969 року.